Предварительный обзор Acer Predator CG7. Лучший игровой монитор

2020-01-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Acer Predator CG7; [173]
Начало года ознаменовано новым монитором компании Acer, который не только выглядит довольно круто и дорого, но и может похвастаться весьма приличным набором преимуществ в плане характеристик. Собственно, монитор уже поступил в продажу на территории России, а значит самое время посмотреть на него и решить, стоит ли он ваших денег или нет. Многим это будет интересно.

Дизайн корпуса

Производитель решил продемонстрировать нам совершенно классический дизайн своей линейки Predator — на фронтальной панели можно заметить довольно тонкие рамки вокруг дисплея, снизу имеется более плотная планка черного пластика с логотипом линейки. Ничего лишнего, никаких блестящих декоративных элементов, которые будут отвлекать пользователя от игрового процесса. На тыльной стороне расположены панели для подсветки, там же подсоединяется ножка, которая является с подставкой единым целым. Ножка крепится в двух местах и плавно переходит в П-образную подставку, которая занимает на столе минимум места, но при этом обеспечивает пользователя достаточным уровнем надежности. Опять же — никаких ненужных декоративных элементов, только необходимые детали. Данный монитор удивляет своей строгостью и простотой, которая на самом деле скрывает под собой лучшие характеристики на рынке.

Характеристики

Монитор Acer Predator CG7 можно похвастаться достаточно большой диагональю в 43 дюйма — это действительно громадный экран, ведь соотношение соборно составляет 16:9. Фактически, это здоровенный телевизор, только тонкий и с более современными настройками, которые отлично подходят для игровых задач. Разрешение здесь 3840 на 2160 точек, то есть полноценная 4К-картинка, а частота обновления матрицы составляет 144 Гц. Это значит, что если вам компьютер способен выдавать 144 кадра в секунду, то вы получаете просто неимоверно плавную картинку, которая меньше нагружает глаза и позволяет получить небольшое преимущество в играх. Также стоит сказать, что время отклика здесь всего 1 мс, что для монитора с IPS-матрицей очень хороший показатель. Все же разработчики этого монитора явно умеют делать крутые продукты.

Особенности

Производитель заявил, что это идеальное решение как для фанатов компьютерных игр, так и для тех, кто хочет проводить время перед консолью. Благодаря большой диагонали вы можете поставить монитор на подставку напротив дивана, сесть поудобнее и проходить с геймпадом любимые проекты. А можете совершенно спокойно взять и подключить к монитору компьютер, поставить его на стол и играть в шутеры или соревновательные игры, наслаждаясь происходящим на дисплее. Это действительно приятный бонус. Также стоит отметить, что у монитора на боковых гранях с задней стороны расположены панели с подсветкой, которая довольно приятно подсвечивает стену позади монитора и обеспечивает вас более глубоким погружением в виртуальный мир. Это действительно серьезный бонус, ведь такая подсветка обычно реализована только в телевизорах довольно высокого класса.

Итог

Монитор, без всякого сомнения, просто шикарный — у него все отлично как в плане характеристик, так и в плане дизайна. Такое устройство можно смело купить и пользоваться в течение многих лет, наслаждаясь качеством картинки, временем отклика и частотой обновления. Конечно, для такого монитора и компьютер должен быть подходящим по мощности, либо же консоль с возможностью выводить 4К-разрешение. Стоимость новинки составляет 99 тысяч рублей и это вполне неплохо, учитывая, что конкурентов на рынке просто нет.

Комментарии и отзывы Acer Predator CG7
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