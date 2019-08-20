Предварительный обзор Alienware 55 OLED Gaming Monitor. Громадный монитор

Характеристики

Если вы давно мечтали о просто идеальном мониторе для виртуальных баталий, то самое время посмотреть в сторону данной новинки. Она отлично справляется с поставленными задачами и вызывает настоящий шок у тех, кто не знал о существовании подобных продуктов. Итак, давайте смотреть на эту яркую новинку — она достойна внимания.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что монитор выполнен на матрице с органическими светодиодами, то есть OLED. Это самый современный на текущий момент монитор, который отлично справляется с передачей картинки на очень высоком качестве. Диагональ монитора составляет 54,5 дюйма, это очень большой монитор, который по габаритам соизмерим с телевизорами. В этом и заключается его особенность — вы получаете крайне стильное решение со всеми характеристиками игрового монитора, только в формате телевизора. Разрешение, естественно, составляет 3840 на 2160 точек, то есть стандартное 4К. Высокая плотность картинки, отличная цветопередача и приличные углы обзора делают монитор просто отличным вариантом для запуска современных игр. Отдельно порадовала поддержка частоты обновления до 120 Гц — приятный бонус для ПК-геймеров. Консольщики таких цифр не увидят, естественно.

Особенности

Внешний вид у монитора весьма привлекательный — такое не стыдно ни друзьям показать, ни в Instagram выложить. На фронтальной панели монитора нет вообще ничего лишнего — справа, слева и сверху имеется тонкая рамка, а снизу пластиковая панель с логотипом игровой линейки Alienware. Выглядит это очень круто, тем более, что отсутствие рамок только идет на пользу погружению в виртуальные миры. На тыльной стороне у нас расположена панель со всем железом монитора, которая занимает лишь половину площади тыльной стороны. Получается очень тонкая панель монитора и небольшое уплотнение на половину диагонали с разнообразными компонентами. Подставка при этом V-образная, выглядит достаточно привлекательно и поддерживает монитор в стабильном состоянии. К дизайну новинки вообще нет никаких претензий — это очень стильная штука, которая приносит удовольствие даже в выключенном состоянии.

Итог

Производитель заявляет о времени отклика в 0,5 мс, что достаточно круто для игрового монитора в целом — большинство новинок получают время отклика в 1 мс, чего предостаточно для игр, но здесь все же реакция вдвое быстрее. Также не будем забывать, что у большинства вариантов с IPS и VA матрицами время отклика бывает от 4 мс и выше, так что этот монитор даже для киберспорта подходит. Для повышения плавности игрового процесса сюда установили поддержку технологии AMD Radeon FreeSync, которая соединяет кадры с видеокарты с кадрами на мониторе. Яркость у монитора составляет 400 кд/м2, а контраст достигает каких-то невероятные 13000:1. То есть, в плане качества картинки и поддержки современных технологий у монитора никаких проблем нет — он очень хорошо реализован и справляется с любыми поставленными задачами. На то есть своя причина, правда.

Стоимость данного монитора составляет 4000 долларов, то есть это крайне дорогое удовольствие. И, что самое обидное, у него практически нет практического применения. Играя на консоли частоту обновления в 120 Гц вы не увидите, технологию AMD Radeon FreeSync — тоже. Да и бонусы в виде минимального времени отклика не помогут, так как на консолях этого всего нет, там стандартные параметры. Играть на ПК с таким монитором будет физически некомфортно, так как расстояние до геймера слишком маленькое и у вас банально будут болеть глаза.