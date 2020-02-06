Предварительный обзор Aorus F127Q. Монитор с изюминкой

Дизайн корпуса

Игровые мониторы всегда будут привлекать внимание аудитории даже в том случае, если в них не будет ничего удивительного. Собственно, сегодня мы поговорим о редком представителе данного сегмента, у которого все хорошо как с характеристиками, так и с внешним видом. Обязательно обратите на него свое внимание — устройство крайне увлекательное.

Характеристики

На самом деле достаточно смешно говорить о таком преимуществе как дизайн, когда основные элементы этого дизайна игрок не будет видеть практически никогда. Дело в том, что на лицевой панели монитора никаких дизайнерских элементов нет — там только сам экран, тонкие рамки вокруг него и небольшая плашка в нижней части экрана. Здесь, естественно, просто не осталось места для того, чтобы продемонстрировать какие-то дизайнерские изыски. На тыльной же панели монитора расположена красивая светодиодная подсветка, которая действительно выглядит очень привлекательно и в темноте создает интересную атмосферу. Проблема лишь в том, что практически всегда у геймеров монитор стоит тыльной стороной к стене, а значит, видеть красоту монитора Aorus F127Q вы просто не будете. Также понравилась нам подставка и ножка — они выглядят очень привлекательно и стильно.

Особенности

Собственно, догадаться о характеристиках монитора достаточно легко уже по его названию — диагональ дисплея составляет 27 дюймов, чего вполне достаточно для запуска современных игровых проектов. Если использовать большую диагональ, то вполне есть шанс того, что пользователь просто будет уставать от громадного экрана перед собой, а вот 27 дюймов подходят для игр идеально. Также разработчик понимал, что пользователь, скорее всего, не всегда может позволить себе компьютер, который выдаст нужную частоту кадров в 4К. Именно ради того, чтобы удовлетворить запросы большинства геймеров, производитель сделал разрешение 2К, то есть 2560 на 1440 точек. Весьма качественная картинка с отличным изображением и широкими углами обзора — требовать большего не стоит ближайшие несколько лет. В плане основных характеристик к продукту нет претензий, все сделано достаточно хорошо.

Итог

Видимо, создатели монитора целились именно в профессиональных геймеров или тех, кто хочет идти в этом направлении. Дело в том, что у монитора время отклика всего 1 мс, что для матрицы IPS достаточно удивительно на самом деле. Более того, частота обновления монитора достигает 165 Гц, чего тоже более чем достаточно в большинстве ситуаций. На такой частоте обновления можно получить более плавную картинку и обзавестись преимуществом по сравнению с теми, кто играет на 60 Гц. Также устройство поддерживает технологию AMD Radeon FreeSync, которая исключает разрывы кадров, есть функции Picture-in-picture (PIP) и Picture-by-picture (PBP). Отдельно стоит выделить технологию Black Equalizer, которая позволяет существенно улучшить видимость в темных участках карты — полезно в шутерах, когда врага еле видно. Дополнительные параметры монитора нас тоже порадовали.Удивительно, но монитор с достаточно хорошими характеристиками от известного бренда, да еще и с подсветкой классной, стоит всего 550 долларов. Нужно понимать, что большинство игровых решений данного уровня стоят слишком дорого, чтобы назвать их доступными, а вот сегодняшний монитор вполне на это звание тянет. За вполне разумную сумму вы получаете довольно достойное решение, которое отлично справляется с поставленными задачами и даже успевает радовать владельца своим внешним видом.