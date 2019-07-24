Предварительный обзор Aorus GeForce RTX 2080 Super 8G. Крутая карта

Характеристики

Сегодня мы поговорим о свежей видеокарте, которая вот только-только сегодня была анонсирована и уже совсем скоро отправится в продажу в официальных магазинах розничной продажи. Для кого-то это отличный вариант обновить свой компьютер или получить от него гораздо больше производительности в играх. Но, не спешите бежать в магазины — есть и минусы.

Дизайн корпуса

За основу видеокарты взят графический процессор NVIDIA TU104, который построен по архитектуре Turing. Это тот же графический процессор, что и в RTX 2080, только у новой версии видеокарты больше CUDA-ядер — 3072. Это не намного больше, чем у оригинальной модели, но все же небольшой прирост имеется. Также видеокарта может похвастаться 8 гигабайтами встроенной видеопамяти GDDR6 с шиной в 256 бит и базовой тактовой частотой 1605 МГц. В режиме разгона видеокарта выдает уже 1815 МГц — это заметно больше, чем штатная частота эталонных видеокарт. Но, в целом, существенного прироста частот нет и надеяться на какую-то серьезную прибавку к производительности не стоит. Память видеокарты работает на частоте 15500 МГц — это тоже больше, чем у оригинальной модели, но ждать больше кадров в секунду особо не стоит, так как память не так уж сильно влияет на FPS в играх.

Особенности

Видеокарта выполнена в фирменном стиле компании без чего-либо удивительного или необычного. На фронтальной панели, которая смотрит на вас тремя вентиляторами системы охлаждения, есть декоративная подсветка — выглядит очень эффектно и в корпусе такая карта будет идеально освещать ваши комплектующие. Особенно если вы используете шину для установки видеокарты лицом к боковой стеклянной панели. Даже логотип на кожухе системы охлаждения светится, чтобы вы получали максимум удовольствия от работы своей видеокарты. Также на верхней грани имеется логотип Aorus с подсветкой, которую тоже приятно видеть в боковом окне своего компьютера. Во всем остальном это весьма стандартная видеокарта достаточно большого размера — она длинная, широкая и увесистая. Не могу сказать, что это проблема — современные видеокарты топового уровня выглядят примерно так же.

Итог

Производитель поставляет видеокарту с заводским разгоном — прямо из коробки новинка работает на частоте графического процессора 1860 МГц. Это весьма достойное решение, ведь у эталонной видеокарты этого же модельного ряда частоты почти на 250 МГц ниже и это ощущается во время синтетических тестов или тестов в играх. Также стоит отметить продвинутую систему воздушного охлаждения — WindForce Stack 3X. Это три вентилятора диаметром 100 миллиметров, которые загоняют холодный воздух внутрь радиатора, ребра которого охлаждают графический процессор, рассеивая тепло. Подсветку же модели можно настраивать и выбирать те режимы, которые вам больше всего нравятся или подходят к общему дизайну компонентов. Правда, система питания построена по схеме 12+2 фазы и требует от вашего блока питания как минимум 650 Вт мощности — это немало даже по современным меркам.

На текущий момент стоимость данной видеокарты не называется, но производитель совсем скоро скажет, сколько стоит этот игровой монстр. Но, эталонная видеокарта стоит 56990 рублей, так что вариант от партнера, да еще и с подсветкой, будет заметно дороже — от 60 тысяч и дальше. Стоит ли новинка своих денег? Да, если вы хотите получить максимум удовольствия от игр в 4К и у вас еще нет видеокарты или она у вас уже очень слабая. Обновляться с 20-й серии просто нет смысла, так как особого прироста производительности нет.