Предварительный обзор Arctic Freezer 50 TR ARGB. Яркое охлаждение

2019-10-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Arctic Freezer 50 TR ARGB; [80]
Производителям компьютерного железа в последнее время все сложнее и сложнее привлекать новую аудиторию, ведь ничего нового в плане технологий на рынке банально нет. Осталось лишь добавлять подсветку везде и всюду, вот только она и так есть практически в любом компонента ПК. Тем не менее, производители все еще пытаются привлечь пользователей именно этим бонусом.

Дизайн корпуса

Достаточно важным элементом любой системы охлаждения является корпус, ведь он влияет на массу вещей. Например, сложно получить эстетическое удовольствие от созерцания своего компьютера, если в нем установлена страшная система охлаждения или она банально не помещается в корпусе, а такое случается очень часто. С Arctic Freezer 50 TR ARGB все отлично — производитель продумал конструкцию, поставил весьма привлекательную декоративную рамку и, что самое приятное, установил светодиодную подсветку. Это позволило создать действительно интересный дизайн, ведь черный корпус и RGB-подсветка смотрятся крайне интересно и контраст тоже привлекает внимание. Если вы любите красивые элементы в своем корпусе и хотите получить максимум удовольствия от того, что происходит у вас в корпусе, то стоит обязательно обратить внимание на данную модель. В плане дизайна у нее все отлично.

Характеристики

Теперь давайте обсудим немаловажный момент — характеристики башни Arctic Freezer 50 TR ARGB, ведь это, пожалуй, даже важнее красивого дизайна или чего-то в таком духе. Начнем с того, что это система охлаждения для процессора AMD Ryzen Threadripper. Слухи о том, что производитель готовит специальную версию охлаждения именно для данного процессора, ходили довольно давно и только теперь устройство отправилось в продажу. Стоит отметить, что в будущем планируется выпуск измененной модели Arctic Freezer 50 TR ARGB для сокета sAM4, но пока что это лишь анонс без точной даты релиза. В комплекте идет два вентилятора по 120 мм, которые обдувают ребра радиатора и позволяют вам охлаждать процессор достаточно эффективно, а от контактной площадки идет восемь тепловых трубок. В целом, ничего удивительного в конструкции нет, но все необходимое имеется.

Особенности

Главной особенностью новинки производитель уверенно называет красивую ARGB-подсветку, которая выглядит просто шикарно. Две полосы подсветки расположены параллельно друг-другу и красиво переливаются, плюс логотип компании и надпись с ее называнием тоже имеются и они тоже подсвечиваются. То есть, вы получаете действительно интересный декоративный элемент себе в корпус, который ярко светится и дарит уникальные ощущения. Также стоит отметить, что два вентилятора в комплекте оборудованы технологией ШИМ и крутятся с той частотой, которая необходима для охлаждения процессора под определенной нагрузкой. То есть, если процессор холодный — вентиляторы крутятся минимально, дабы не издавать лишнего шума, а если процессор под нагрузкой, то частота увеличивается. Это не новость, но все же приятно, что такое здесь есть.

Итог

Производитель заявил, что Arctic Freezer 50 TR ARGB будут продавать примерно за 75 долларов, то есть у нас модель будет продаваться примерно за 90 долларов в переводе на рубли. За эти деньги, конечно, конкурентов достаточно много, но у большинства из них нет красивой подсветки и стильного корпуса, плюс не будем забывать, что это охлаждение для мощного 64-ядерного процессора от AMD, то есть продукт сам по себе достаточно уникальный. Осталось только подождать цену в рублях и можно будет сравнивать с основными конкурентами.

Комментарии и отзывы Arctic Freezer 50 TR ARGB
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