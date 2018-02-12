Предварительный обзор Ash of Gods. Игра, покорившая душу

2018-02-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Ash of Gods; [93]
Попробуйте вспомнить, когда вы играли в полноценный проект от отечественного производителя. Думаю, даже с учётом инди-игр, вспомнить что-то действительно годное будет проблематично - все крутые игры делаю за рубежом, особенно если речь идет о ААА-проектах. Это и стало причиной особой популярности Ash of Gods, ведь игра создается московской студией и это придаёт ей определенного шарма. Это находится на подсознательном уровне, наверное, и если бы мне сейчас дали новую Call of Duty или Ash of Gods, то я выбрал бы второе без размышлений и получил массу положительных эмоций. Это создает впечатление, что ты причастен к продвижению отечественного игрового продукта и счастья от этого намного больше. Стоит так же отметить, что помимо принадлежности к отечественному геймдеву, игра сама по себе очень крутая, интересная и увлекательная. Для тех, кто любит думать, читать и слушать, проект прямо идеально подойдет.

Геймплей

Игра представляет из себя визуальную новеллу с RPG составляющей и пошаговыми сражениями. То есть, это продукт не для всех и каждого - нужно любить сюжетную линию и сложные драки чуть больше невероятной графики и однотипных миссий. Да, все ценители «батлы» и «колды» в этой игре будут чувствовать себя не совсем комфортно. Благодаря интереснейшему повествованию и качественным роликам, передающим эмоции персонажей и их переживания, хочется смотреть на экран и н отрываться. Пожалуй, это что-то вроде мультфильма для взрослого поколения (нет, никаких 18+, просто называть новеллу мультиком - глупо) с возможностью поучаствовать в драках и ключевых моментах. Ваши решения и действия влияют на последующее развитие событий, история передается очень интересно и увлекательно. Не знаю, что еще можно сказать про игру, не выдавая ключевые особенности сюжетной линии.

Драки

Конечно, сюжет-сюжетом, но сражаться тоже хочется и разработчик даёт вам этого с лихвой. В драке вам нужно не просто смотреть на очки энергии и жизней, но и думать головой. Редкость, конечно, что в игре нужно думать головой, но давайте привыкать уже. Нам нужно аккуратно вовлекать разные классы персонажей в драку - если это лучник или колдун, то пусть стоят сзади и бьют по вражине издалека. Более «плотные» ребята пусть идут в бой и дерутся в ближнем бою, впитывая урон. Однако, ИИ здесь весьма хитрый и тоже будет свою тактику менять, заходить со стороны и всячески мешать вам жить. В этом плане игра удивила и драки оказались вовсе не легкой прогулкой, а сложным квестом. Плюс, есть составляющая карт, для которых еще нужно мощи накопить, они очень важны и их нужно использовать с умом. В целом, система боя здесь шикарная, хотя ценителям казуальных игрушек не зайдет. Сложно им будет.

Визуальная составляющая

Я в шоке от анимаций. Вот правда. За последнее время я видел просто тьму самых разных игровых продуктов, играл практически во все ААА-проекты прошлого года, но такой приятной анимации еще не видел. Не могу объяснить, почему она мне так понравилась, но смотрится и правда очень и очень симпатично. Взмахи мечей, кровь в воздухе, след от рассеченного врага, выстрелы из луков - это всё настолько шикарно выглядит, что дух захватывает. Я пару раз просто кромсал врага, потому что мне нравилась анимация удара, понимаете? И это я ничего не говорю про ролики в игре - это вообще что-то запредельное и тот, кто их рисовал, должен бросить всё и начать снимать какие-то крутые новеллы для Netflix. В плане графики, анимации и роликов игра превзошла все мои ожидания, а ведь я видел трейлеры ранее и имел определенное представление о том, как продукт будет выглядеть на деле.

Итог

Стоит отметить, что пока игру в релиз не выпустили. То есть, это что-то бета-версии или демо-версии, не знаю даже как назвать, в которой нет всего сюжета, всех игровых возможностей и разработчик пока над этим работает. Я могу судить лишь по той части, которая есть сейчас, и она уже шикарна. Знаете, частенько смотришь на игру в раннем доступе и понимаешь, что даже после релиза она будет никакой. Такое частенько случалось, можете посмотреть обзоры на сайте. Здесь ситуация кардинально иная - я ещё не видел всего, что игра может, но она уже захватывает дух, заставляет отправить ссылку друзьям и сказать «Добавь в закладки, как выйдет - купишь и будем играть в мультиплеер». И, конечно, радость переполняет потому, что это отечественный разработчик, который вполне уделает большинство конкурентов в жанре.


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