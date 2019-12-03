Предварительный обзор BenQ PD3420Q. Монитор для дизайнера

Сегодня мы поговорим о достаточно интересном мониторе, который при наличии довольно большого количества преимуществ может похвастаться отличным качеством картинки и утонченным дизайном. Конечно, устройство не идеальное и своих недостатков тоже полно, но давайте о них поговорим чуточку позже. А сейчас обсудим явные преимущества новинки.
Дизайн корпуса
Довольно интересно выглядит монитор BenQ PD3420Q с лицевой панели, хотя, конечно, разработчики ничего интересного и не вносили. Рамки справа, слева и сверху сведены к минимуму, они довольно мелкие и их почти не заметно, а снизу имеется более толстая панель серебристого цвета, на которой вообще ничего нет, даже логотипа компании. Выглядит очень привлекательно и стильно, плюс это монитор для дизайнера, которого ничего не должно отвлекать от самого дисплея. На тыльной стороне у нас просто черная панель из пластика, там вообще ничего интересного, зато есть прочная ножка серебристого цвета и такого же цвета подставка прямоугольной формы. Плоская подставка позволяет использовать ее для хранения смартфона, например, или чего-то в таком духе. Отличное решение в плане дизайна — ничего лишнего, только нужные элементы корпуса. Производитель в этом явно знает толк.
Характеристики
Конечно, приобретать монитор BenQ PD3420Q будут не за дизайн, а за его характеристики, которые у продукта достаточно интересные. Начнем с того, что диагональ дисплея составляет 34 дюйма — это довольно большая панель, которая позволит разместить всю необходимую вам информацию. Очень удобно на широком формате работать с картинками, видео, фотографиями и так далее. Разрешение при этом составляет 3440 на 1440 точек, то есть 2К-разрешение, которое растянули по-горизонтали, чтобы получить более качественную картинку при широком формате. Конечно, хотелось бы получить 4К-разрешение, но и этого хватит с головой для работы с изображениями. В основе монитора лежит матрица IPS с широкими углами обзора, высокой яркостью и реалистичной цветопередачей. Крайне интересное решение, учитывая, что некоторые компании перешли на VA-матрицы.
Особенности
Монитор создавали специально для дизайнеров, так что главное преимущество тут именно в цветопередаче — реалистичная картинка на экране позволяет более точно выпускать проекты, которые сходятся по цветовой гамме и на экране монитора, и при печати. К примеру, монитор может похвастаться 93% охвата цветового пространства DCI-P3 и 100% охватом цветового пространства sRGB, что говорит о довольно высоком качестве картинки. Конечно, у монитора есть еще функция настройки цветовой палитры, которая позволяет откалибровать дисплей под определенные нужды. Это довольно серьезный бонус в случае, если вам нужен монитор для типографии или для печати фотографий, которые должны привлекать внимание пользователя реалистичностью картинки. На большинстве мониторов этого добиться сложно, но BenQ PD3420Q обладает достаточным количеством характеристик.