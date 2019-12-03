Предварительный обзор BenQ PD3420Q. Монитор для дизайнера

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о достаточно интересном мониторе, который при наличии довольно большого количества преимуществ может похвастаться отличным качеством картинки и утонченным дизайном. Конечно, устройство не идеальное и своих недостатков тоже полно, но давайте о них поговорим чуточку позже. А сейчас обсудим явные преимущества новинки.

Характеристики

Довольно интересно выглядит монитор BenQ PD3420Q с лицевой панели, хотя, конечно, разработчики ничего интересного и не вносили. Рамки справа, слева и сверху сведены к минимуму, они довольно мелкие и их почти не заметно, а снизу имеется более толстая панель серебристого цвета, на которой вообще ничего нет, даже логотипа компании. Выглядит очень привлекательно и стильно, плюс это монитор для дизайнера, которого ничего не должно отвлекать от самого дисплея. На тыльной стороне у нас просто черная панель из пластика, там вообще ничего интересного, зато есть прочная ножка серебристого цвета и такого же цвета подставка прямоугольной формы. Плоская подставка позволяет использовать ее для хранения смартфона, например, или чего-то в таком духе. Отличное решение в плане дизайна — ничего лишнего, только нужные элементы корпуса. Производитель в этом явно знает толк.

Особенности

Конечно, приобретать монитор BenQ PD3420Q будут не за дизайн, а за его характеристики, которые у продукта достаточно интересные. Начнем с того, что диагональ дисплея составляет 34 дюйма — это довольно большая панель, которая позволит разместить всю необходимую вам информацию. Очень удобно на широком формате работать с картинками, видео, фотографиями и так далее. Разрешение при этом составляет 3440 на 1440 точек, то есть 2К-разрешение, которое растянули по-горизонтали, чтобы получить более качественную картинку при широком формате. Конечно, хотелось бы получить 4К-разрешение, но и этого хватит с головой для работы с изображениями. В основе монитора лежит матрица IPS с широкими углами обзора, высокой яркостью и реалистичной цветопередачей. Крайне интересное решение, учитывая, что некоторые компании перешли на VA-матрицы.

Итог

Монитор создавали специально для дизайнеров, так что главное преимущество тут именно в цветопередаче — реалистичная картинка на экране позволяет более точно выпускать проекты, которые сходятся по цветовой гамме и на экране монитора, и при печати. К примеру, монитор может похвастаться 93% охвата цветового пространства DCI-P3 и 100% охватом цветового пространства sRGB, что говорит о довольно высоком качестве картинки. Конечно, у монитора есть еще функция настройки цветовой палитры, которая позволяет откалибровать дисплей под определенные нужды. Это довольно серьезный бонус в случае, если вам нужен монитор для типографии или для печати фотографий, которые должны привлекать внимание пользователя реалистичностью картинки. На большинстве мониторов этого добиться сложно, но BenQ PD3420Q обладает достаточным количеством характеристик.Нужно понимать, что это довольно дорогая модель, которую создавали специально для дизайнеров, фотографом и прочих творческих людей, которым нужно получить на экране тот цвет, который потом будет при печати. Это специфическая задача и она нужна даже не всем дизайнерам, что уж говорить о более широком круге лиц. Тем не менее, если вы как-то связаны с типографией и хотите получить максимум удовольствия и комфорта во время работы, то стоит обратить свое внимание на данную новинку. Она практически не имеет конкурентов на рынке.