Предварительный обзор BenQ PhotoVue SW270C. Стильно и недорого

Характеристики

Если вы большой ценитель действительно качественных мониторов, то самое время посмотреть на данную модель. Производитель взял все самое лучшее, откинул в сторону ненужные декоративные элементы и показал действительно современное решение. Давайте посмотрим, почему это так интересно выглядит и почему монитор так хорош, как я говорю.

Дизайн корпуса

Диагональ дисплея составляет 27 дюймов, что для рабочего монитора вполне достаточно. Конечно, многие пользователи считают, что намного эффективнее работать на большей диагонали, но не будем забывать и про плотность пикселей — при одном и том же разрешении на 27 и 32 дюймах плотность пикселей разная. На экране в 27 дюймов картинка более плотная, с ней легче работать и взаимодействовать, что является большим плюсом. Разрешение у данного монитора 2560 на 1440 точек, это 2К разрешение, а не 4К, как многие надеялись. Производитель специально позиционирует свой продукт как устройство для профессионалов, которым нужно именно 2К. Это удобно, если вы работаете на ноутбуках, которые не умеют выводить 4К на внешний монитор, например, либо если ваши ресурсы ограничены. Хотя, конечно, хотелось бы точно такую же модель, но с 4К разрешением — это было бы очень круто.

Особенности

В плане внешнего вида данный монитор даже и не думает вас как-то радовать или поражать, нет. У него на фронтальной стороне расположена довольно толстая рамка справа, слева и сверху, а снизу имеется еще более толстая планка серебристого пластика. Далеко не каждому такое решение понравится, ведь современные модели, особенно дорогие, стремятся уменьшить рамки до минимума, а здесь они прямо заметные. Подставка выполнена в фирменном стиле компании и прочно входит в корпус монитора, обеспечивая вас надежностью и стабильностью. Подставка тоже порадовала — она занимает минимум места, у нее плоская форма и на такую подставку можно что-то положить или поставить, например. На рабочем столе монитор занимает минимум пространства, плюс вы можете менять угол наклона монитора, поворачивать его и так далее. Все это дает вам достаточно пространства для комфортной работы.

Итог

Важной особенностью данного монитора можно назвать его «крылья», которые закрывают экран от попадания солнечных лучей. Это крайне полезная штука, если вы работаете с какими-то важными фотографиями или чем-то в таком духе и не хотите, чтобы картинка выгорала на солнечном свете. Данные элементы для защиты от солнечных лучей используют даже в помещениях, где вообще нет окон — это все равно дополнительная защита от ненужного влияния извне. Учитывая, что устройство создавали специально для того, чтобы вы работали на очень высоком уровне, такое внимание к деталям очень даже радует. Также, естественно, вы можете перевести экран в вертикальное положение и работать с ним не менее комфортно, так как подставка рассчитана и на такой сценарий. Производитель сделал все, чтобы ваша работа была продуктивной, что многим пользователям явно понравится.

Монитор и правда достаточно интересный и привлекательный как в плане характеристик, так и в плане внешнего вида. Назвать его прямо лучшим решением на рынке тяжело, так как это действительно 2К монитор с диагональю всего 27 дюймов и толстыми рамками вокруг матрицы, но в целом для работы с фото или видео новинка подходит просто идеально. Осталось только разобраться, какие есть конкуренты у этого продукта, а потом уже можно будет говорить о дальнейшем развитии событий. Если конкурентов не так много, то можно смело брать.