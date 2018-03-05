Предварительный обзор Blu Vivo X. Много камер заказывали?

В последнее время разработчики мобильных телефонов стали много времени уделять таким фишкам, как несколько камер, как сканеры разные, как толщина корпуса. Хотя, потенциальный покупатель когда идет в магазин, он не думает о том, сколько там камер будет. Пользователь хочет получить хороший экран, производительный процессор и может неплохую камеру, но не все вот эти рекламные ходы о том, что у нас в смартфоне четыре камеры и он крут. Анонсировали, например, Blu Vivo X, а он оказался не очень популярным среди пользователей, так как стоит приличных денег, а его основная фишка в наличии четырех камер. Вот не нужно мне столько, значит я пойду и куплю более доступный вариант за более скромную сумму денег. Сегодня мы решили поговорить о данном мобильном телефоне, чтобы вы понимали почему он такой несбалансированный и почему его не покупают с таким азартом, как хотелось бы разработчику.

Начинка

За основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio P25 MT6757V, работающий на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,6 гигагерца. Вполне производительная модель, которая, правда, греется тоже прилично. Многие ожидали здесь процессор Qualcomm, но получили тоже неплохой вариант. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта, а хранить личный контент вы можете на встроенной памяти на 64 гигабайта. Плюс, всегда есть возможность установить карту памяти до 64 гигабайт и получить дополнительное место для хранения личных данных. Смартфон в плане производительности очень даже неплохой, у него есть все необходимое для того, чтобы вы играли и получали от этого максимум удовольствия. Процессор не всем будет по душе, но у него довольно большая производительность в играх, придираться не стоит.

Дизайн корпуса

Производитель решил не морочить себе голову с уникальным дизайном корпуса и просто взял самое лучшее, что есть. На фронтальной панели у нас дисплей с минимальными рамками справа и слева, снизу и сверху есть небольшие вставки пластика. На тыльной стороне расположен сканер отпечатков пальцев, камера со вспышкой на отдельной платформе и логотип компании по центру панели. Не могу сказать, что я прямо в восторге от дизайна, но стоит понимать, что с ростом диагонали дисплея, все эти фишки с дизайном уже пропадают, так как негде показывать свои умения и навыки.

Бонусы

Диагональ дисплея составляет 6 дюймов при разрешении 1440 на 720 точек. Это HD+ разрешение и оно прямо стыдное, особенно за те деньги, что просит производитель. На дисплей вы смотрите постоянно и чем он лучше, тем приятнее пользоваться устройством. На таком дисплее мне картинка не кажется комфортной, тем более, что четыре камеры (две спереди и две сзади) сюда поставить смогли, а нормальный FullHD+ дисплей - нет. Да, основная камера может снимать с широким углом обзора, правда вот в качестве такой картинки я сомневаюсь, но такая возможность есть. Помимо четырех камер отметить больше нечего.

Итог

Теперь самое смешное - стоимость смартфона составляет 299 долларов. Да-да, не удивляйтесь, смартфон с далеко не уникальным дизайном, дисплеем уровня китайского смартфона за 80 долларов и процессором, который далеко не топовый, стоит триста долларов. При учете того, что производитель не шибко популярный и пользователи не будут падать без сознания от восторга при виде логотипа этого бренда. Так за что тогда платить? За четыре камеры? Да кому они нужды вообще. Уберите камеры лишние, поставьте дисплей с нормальным разрешением и продавайте за 200 баксов - тогда разберут как горячие пирожки.