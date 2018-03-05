Предварительный обзор Blu Vivo X. Много камер заказывали?

В последнее время разработчики мобильных телефонов стали много времени уделять таким фишкам, как несколько камер, как сканеры разные, как толщина корпуса. Хотя, потенциальный покупатель когда идет в магазин, он не думает о том, сколько там камер будет. Пользователь хочет получить хороший экран, производительный процессор и может неплохую камеру, но не все вот эти рекламные ходы о том, что у нас в смартфоне четыре камеры и он крут. Анонсировали, например, Blu Vivo X, а он оказался не очень популярным среди пользователей, так как стоит приличных денег, а его основная фишка в наличии четырех камер. Вот не нужно мне столько, значит я пойду и куплю более доступный вариант за более скромную сумму денег. Сегодня мы решили поговорить о данном мобильном телефоне, чтобы вы понимали почему он такой несбалансированный и почему его не покупают с таким азартом, как хотелось бы разработчику.
НачинкаЗа основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio P25 MT6757V, работающий на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,6 гигагерца. Вполне производительная модель, которая, правда, греется тоже прилично. Многие ожидали здесь процессор Qualcomm, но получили тоже неплохой вариант. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта, а хранить личный контент вы можете на встроенной памяти на 64 гигабайта. Плюс, всегда есть возможность установить карту памяти до 64 гигабайт и получить дополнительное место для хранения личных данных. Смартфон в плане производительности очень даже неплохой, у него есть все необходимое для того, чтобы вы играли и получали от этого максимум удовольствия. Процессор не всем будет по душе, но у него довольно большая производительность в играх, придираться не стоит.
Дизайн корпусаПроизводитель решил не морочить себе голову с уникальным дизайном корпуса и просто взял самое лучшее, что есть. На фронтальной панели у нас дисплей с минимальными рамками справа и слева, снизу и сверху есть небольшие вставки пластика. На тыльной стороне расположен сканер отпечатков пальцев, камера со вспышкой на отдельной платформе и логотип компании по центру панели. Не могу сказать, что я прямо в восторге от дизайна, но стоит понимать, что с ростом диагонали дисплея, все эти фишки с дизайном уже пропадают, так как негде показывать свои умения и навыки.
БонусыДиагональ дисплея составляет 6 дюймов при разрешении 1440 на 720 точек. Это HD+ разрешение и оно прямо стыдное, особенно за те деньги, что просит производитель. На дисплей вы смотрите постоянно и чем он лучше, тем приятнее пользоваться устройством. На таком дисплее мне картинка не кажется комфортной, тем более, что четыре камеры (две спереди и две сзади) сюда поставить смогли, а нормальный FullHD+ дисплей - нет. Да, основная камера может снимать с широким углом обзора, правда вот в качестве такой картинки я сомневаюсь, но такая возможность есть. Помимо четырех камер отметить больше нечего.