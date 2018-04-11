Предварительный обзор Cougar Attack X3 RGB (2018). За 100 баксов

Мы привыкли к тому, что игровая механическая клавиатура это что-то очень дорогое, что доступно далеко не каждому геймеру. Однако, есть на рынке производители, которые стараются выпускать механику по доступной стоимости, тем самым радуя нас возможностью приобрести продукт за адекватные деньги. Новинка Cougar Attack X3 RGB (2018) именно такой и является — за 100 долларов, а именно столько просят за устройство, вы можете получить вполне крутую клавиатуру для повседневной игры или работы. Новинка выглядит довольно интересно, стильно и ярко, так что давайте обсудим устройство и посмотрим, что же там интересного подготовила компания. Ранее Cougar уже радовала нас крутыми и недорогими устройствами, которые пользовались огромной популярностью у геймеров, вполне возможно, что и данная клавиатура станет одной из самых продаваемых на рынке. Осталось только решить, стоит ли она ваших денег.

Характеристики

Начну с главного — устройство построено на основе переключателей Cherry MX Black, MX Red, MX Blue и MX Brown. Это лучшая механика на рынке, которая порадует вас как качеством сборки и длительностью жизни, так и массой других параметров. Для тех, кто хочет играть и получать максимальную скорость срабатывания я рекомендую присмотреться к Black и Red, это геймерские варианты. Для тех, кто еще работает с текстами помимо игр, либо монтирует видео, коричневые и синие переключатели подойдут более эффективно. Срок службы у них громадный — 50 миллионов нажатий это вам не шутки. Подключается клавиатура по USB порту, длина кабеля 1,8 метра, это стандарт для современных устройств, частота опроса составляет 1000 Гц. Ничего уникального в этом нет, но продукт удовлетворит все ваши потребности в играх и работе, без сомнения.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида продукт отвечает тому стилю, что компания использует во всех остальных своих новинках — смесь милитари и минимализма. Справа и слева от клавиатуры имеются загнутые панели, которые «привинчены» чёрными винтами. Это декоративная составляющая, но выглядит круто. Сама клавиатура серебристого цвета, клавиши черные с гравировкой, в верхней части клавиатуры имеется логотип компании. К клавиатуре в комплект добавили подставку для кисти, она довольно массивная и удобная, но если у вас на столе ограничено место, то можете ее снять и пользоваться более компактной версией устройства.

Бонусы

Уже из названия новинки можно понять, что здесь RGB подсветка, которая сейчас пихается буквально в каждую вторую клавиатуру на рынке. Устройство светится всеми цветами радуги (16,8 миллионов цветов), имеется девять предустановленных эффектов свечения. Вы можете гибко настроить подсветку под свой стиль или вкусовые предпочтения, плюс есть три профиля, которые будут сохранять ваши настройки и можно будет между ними быстро переключаться. Настройка клавиатуры производится при помощи программного обеспечения Cougar UIX System.

Итог

Если посмотреть на рынок, то вы заметите, что большинство устройств в данном классе от известных компаний продается за 130-150 долларов, это если смотреть на недорогие модели. У крутых клавиатур от Corsair стоимость может достигать 270 долларов, но там громадная переплата за бренд идет. В Cougar же решили сильно цену не накручивать и показали вполне достойную клавиатуру за адекватные деньги, которая вам точно понравится и удовлетворит все потребности пользователя. Теперь давайте просто подождем стоимость для нашего рынка и тогда будем говорить о сравнении. Прогнозирую 6990 рулей.