Предварительный обзор DOOGEE S80. Защищенный смартфон нового поколения

2018-11-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - DOOGEE S80; [28]
В последнее время защищенные смартфоны стали пользоваться повышенным спросом среди обычных пользователей. Причина довольно простая — современные устройства стоят больших денег, а любое падение или дождь вынуждают бежать в сервисный центр за довольно дорогостоящим ремонтом. Намного интереснее приобрести защищенный продукт вроде DOOGEE S80, чтобы не переживать о поломках, падениях и влаге. Хотя, данная модель с трудом вписывается в сегмент обычных защищенных смартфонов, ведь это еще и рация. Новинка получилась очень интересной по целому ряду параметров, так что мы решили изучить этот момент и рассказать больше интересной информации своим читателям. Особенно она будет полезна тем, кто частенько вынужден работать в тяжелых условиях, где обычный смартфон просто не может предоставить все те возможности, которые необходимы пользователю.

Дизайн корпуса

Стоит понимать, что это именно танк на рынке смартфонов, так что про тонкий корпус и прочие изыски стоит сразу забыть. Здесь на фронтальной панели установлен дисплей с закаленным стеклом, сверху от него установлен динамик с приличной громкостью. Все элементы управления вынесены на дисплей, чтобы вам было удобнее нажимать кнопки. На тыльной стороне у нас размещена камера на отдельной платформе, там же сканер отпечатков пальцев и декоративные элементы, показывающие, что этот продукт не боится ничего. Выглядит смартфон довольно интересно и привлекательно, не сказать, что он прямо огромен — просто у него имеются рамки и каркас прочности. Для повседневного использования он вполне подходит, ведь новинку удобно держать в руке, набирать сообщения, играть в игры или общаться в социальных сетях. В принципе, дизайнерские изыски в таких смартфонах не имеют особого значения.

Особенности

Главной фишкой смартфона можно назвать модуль рации, установленный внутри. Вам нужно лишь вкрутить антенну, которая идет в комплекте, и тогда можно будет общаться по рации. Функция просто отменная, ведь в некоторых локациях просто нет мобильной связи, либо же она слишком плохая, чтобы общаться и передавать информацию. Радиочастоты в этом плане более надежны, да и в целом рация под рукой частенько помогает выйти из разных бытовых ситуаций. В грозу, когда нет сети, можно спокойно «набрать» кого-угодно и общаться, пока другие остаются без социума. На этом фишки не заканчиваются.

Производитель решил, что нужно удивить своих потенциальных покупателей и показал действительно защищенный смартфон. У него имеются сертификаты IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Последний в списке является военным стандартом качества и говорит о крайне высоком уровне надежности. Такие устройства могут работать при сильных морозах, перегреве и под проливным дождем. Помимо этого, смартфон оснастили 10000 мАч батареей, которая позволит вам оставаться на связи невероятно долго. Это полезно, когда уходишь в путешествие на длительный срок или решил во время покорения вершины горы посмотреть любимый сериал на привале.

Итог

Стандартная цена данного смартфона составляет 429 долларов, это шикарное предложение. За свои деньги продукт явно предоставляет просто тьму возможностей, с ним можно отправляться в любую глушь и не переживать о связи с окружающим миром. Помимо этого, сейчас проходит акция, в ходе которой можно приобрести смартфон всего за 379 долларов. Отличная возможность получить крутой продукт и при этом сэкономить приличное количество средств. Поспешите, акция имеет ограничение по времени, а смартфон стоит того, чтобы обратить на него внимание.


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