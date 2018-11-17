Предварительный обзор Deepcool Castle 360RGB. Шикарная СВО

Современные пользователи хотят получить от системы охлаждения не только само охлаждение, но и стиль, дизайн, привлекательность в корпусе. Получить необходимые возможности можно буквально у любого производителя, вам для этого нужно лишь иметь достаточно денег. Тут возникает главная проблема — пользователи хотят недорогой продукт с хорошим охлаждением и невысокой стоимость, что найти уже заметно сложнее. Благо, на рынке появилась новая модель Deepcool Castle 360RGB, которая способна удовлетворить потребности геймеров. Новая система не только отлично охладит ваш процессор, но и позволит созерцать красивую подсветку. Для некоторых пользователей этого предостаточно, так что мы решили сегодня детальнее изучить этот продукт, дабы понять, насколько новинка подходит потенциальным покупателям. Хотя, в надежности данного бренда я бы не стал сомневаться.
ХарактеристикиДанная система охлаждения предназначена для установки на современные процессоры AMD (TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1) и Intel (LGA2066/2011-v3/2011/1151/1150/1155/LGA1366). Если внимательно изучить данный перечень сокетов, то вы заметите — модель поддерживает абсолютно все модели, которые сейчас представлены на рынке или были представлены несколько лет назад, но потом ушли с конвейера. В состав системы входит радиатор с размерами 390 на 120 на 27 миллиметров. То есть, это три секции радиатора для вентиляторов диаметром 120 миллиметров. Довольно большой радиатор позволяет охлаждать даже самые горячие процессоры, а с более «прохладными» он просто будет работать практически без шума. Стоит лишь отметить, что далеко не в каждом корпусе имеется возможность установки трех секций радиатора, так что перед покупкой обязательно этот момент изучите.
В комплект входит три вентилятора диаметром 120 миллиметров с подсветкой. Они довольно неплохо продувают радиатор, вращение лопастей ограничено в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту. Для трех секций такого количества холодного воздуха должно быть предостаточно. Отдельно стоит похвалить довольно длинные трубки в тканевой оплетке, они выглядят стильно и позволяют установить радиатор в верхней части корпуса, чтобы трубки при этом не перекрывали красоту оперативной памяти. К технической стороне новинки вопросов вообще нет — это тот случай, когда разработчик постарался на славу.
ДизайнВ последнее время производители компьютерного железа стали больше времени уделять дизайну своих продуктов, что не может нас не радовать. Еще лет пять назад никто и подумать не мог, что на помпе системы водяного охлаждения будет подсветка, а сейчас там все очень круто выглядит — можно синхронизировать подсветку с другими железками в корпусе, чтобы получить однородное свечение, либо же настроить что-то более интересное. Вариантов очень много, но нам такое решение крайне нравится. Смотрится стильно и необычно, всегда можно что-то поменять и получить совершенно новый облик компьютера.