Предварительный обзор Deepcool Castle 360RGB. Шикарная СВО

2018-11-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Deepcool Castle 360RGB; [12]
Современные пользователи хотят получить от системы охлаждения не только само охлаждение, но и стиль, дизайн, привлекательность в корпусе. Получить необходимые возможности можно буквально у любого производителя, вам для этого нужно лишь иметь достаточно денег. Тут возникает главная проблема — пользователи хотят недорогой продукт с хорошим охлаждением и невысокой стоимость, что найти уже заметно сложнее. Благо, на рынке появилась новая модель Deepcool Castle 360RGB, которая способна удовлетворить потребности геймеров. Новая система не только отлично охладит ваш процессор, но и позволит созерцать красивую подсветку. Для некоторых пользователей этого предостаточно, так что мы решили сегодня детальнее изучить этот продукт, дабы понять, насколько новинка подходит потенциальным покупателям. Хотя, в надежности данного бренда я бы не стал сомневаться.

Характеристики

Данная система охлаждения предназначена для установки на современные процессоры AMD (TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1) и Intel (LGA2066/2011-v3/2011/1151/1150/1155/LGA1366). Если внимательно изучить данный перечень сокетов, то вы заметите — модель поддерживает абсолютно все модели, которые сейчас представлены на рынке или были представлены несколько лет назад, но потом ушли с конвейера. В состав системы входит радиатор с размерами 390 на 120 на 27 миллиметров. То есть, это три секции радиатора для вентиляторов диаметром 120 миллиметров. Довольно большой радиатор позволяет охлаждать даже самые горячие процессоры, а с более «прохладными» он просто будет работать практически без шума. Стоит лишь отметить, что далеко не в каждом корпусе имеется возможность установки трех секций радиатора, так что перед покупкой обязательно этот момент изучите.

В комплект входит три вентилятора диаметром 120 миллиметров с подсветкой. Они довольно неплохо продувают радиатор, вращение лопастей ограничено в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту. Для трех секций такого количества холодного воздуха должно быть предостаточно. Отдельно стоит похвалить довольно длинные трубки в тканевой оплетке, они выглядят стильно и позволяют установить радиатор в верхней части корпуса, чтобы трубки при этом не перекрывали красоту оперативной памяти. К технической стороне новинки вопросов вообще нет — это тот случай, когда разработчик постарался на славу.

Дизайн

В последнее время производители компьютерного железа стали больше времени уделять дизайну своих продуктов, что не может нас не радовать. Еще лет пять назад никто и подумать не мог, что на помпе системы водяного охлаждения будет подсветка, а сейчас там все очень круто выглядит — можно синхронизировать подсветку с другими железками в корпусе, чтобы получить однородное свечение, либо же настроить что-то более интересное. Вариантов очень много, но нам такое решение крайне нравится. Смотрится стильно и необычно, всегда можно что-то поменять и получить совершенно новый облик компьютера.

Итог

На текущий момент официальной стоимости данного продукта в сети нет. У нас есть лишь информация от инсайдеров из интернета, но ее пока что оглашать не будем, так как она может быть фэйком. Но, ранее производитель всегда радовал нас демократичными ценами и даже если это флагманская модель, которая выглядит очень привлекательно и стильно, можно ждать вполне адекватного ценника. Взамен вы получите крутую систему охлаждения, которая в ближайшие лет пять точно не потребует апгрейда. Разве это не идеально для настоящего геймера, ценящего свои деньги?

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