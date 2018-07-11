Предварительный обзор Deepcool Fryzen. Очень красивая система охлаждения

2018-07-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Deepcool Fryzen; [48]
Современные системы охлаждения уже достигли если не пика, то очень высокой планки в развитии. Производители предоставляют своим пользователям массу разнообразных вариантов, которые отлично охлаждают процессор, так что пришло время углубится в дизайн и красоту. Ярким примером красивой системы охлаждения является Deepcool Fryzen — это очень крутой вариант для тех, кто хочет именно башенный кулер, а не СВО, при этом желает получить красоту в свой корпус. Сегодня мы более детально разберем устройство и расскажем вам все самые интересные детали и особенности продукта, чтобы вы могли понимать стоит ли платить за эту башню с подсветкой или нет. И, конечно, нужно сразу отметить, что это не бюджетный вариант, его создавали для тех, кто не идет на компромиссы, а значит и стоимость будет приличной. С другой стороны, эстетическое удовольствие того явно стоит.

Дизайн

Вроде ничего удивительного и нестандартного в корпусе нет, но если присмотреться к мелочам, то получается шикарная картина. Вентилятор кулера обрамлен декоративным кожухом, который по форме напоминает букву X, на ее гранях имеется подсветка. Выглядит очень красиво и во время работы компьютера эта подсветка отлично подсвечивает лопасти, создается интересный эффект. На верхней части башни, там, где обычно вы видите окончания тепловых трубок, расположен еще один декоративный элемент. Он полностью закрывает башню от взора пользователя, плюс там есть логотип компании и это тоже все светится. Именно эту панель вы будете видеть в своем корпусе, так что решение очень крутое. Повторюсь — вроде ничего невероятного производитель не сделал, просто добавил немного подсветки и пластиковый корпус поверх башни, а получилось очень стильно, круто и современно. Лично мне такой вариант дизайна очень понравился.

Характеристики

Стоит отметить, что данный кулер создавали специально для процессоров AMD, тогда как для Intel продукт не предназначен. Конечно, при желании вы можете «приколхозить» модель и на Intel, но проводимость тепла явно будет на плохом уровне. В характеристиках продукта указана поддержка процессоров на сокете AM4 и TR4. Корпус башни основан на шести тепловых трубках V-образной формы, которые неплохо проводят тепло и обеспечивают вас необходимым охлаждением. Скорость вращения вентилятора, кстати, начинается от 500 оборотов в минуту. Он работает практически бесшумно.

Бонусы

Производитель не просто организовал красивую подсветку своей системы охлаждения, он показал RGB-подсветку. Это достаточно интересное решение, ведь вы сможете синхронизировать цвет или эффекты в корпусе и получить более интересный внешний вид. Да, здесь не так много элементов свечения, так что осветить весь корпус одним вентилятором вы явно не сможете, но в паре с оперативной памятью или отдельными вентиляторами модель выглядит шикарно. Deepcool Fryzen еще и неплохо охлаждает достаточно горячие процессоры от компании AMD, что тоже является большим преимуществом.

Итог

Пока что у нас нет точной информации про стоимость, но есть данные от проверенного источника, что цена составит 3500 рублей. Это стоимость бюджетной системы охлаждения, тогда как данная модель явно выделяется на фоне недорогих систем. Да и если вы покупаете процессор начального или среднего уровня и он у вас не сильно греется, то такой системы хватит с большим запасом на большинство задач. Подсветка красивая, стильный корпус и пластиковые накладки явно сделали своп дело — пользователи уже сейчас в восторге от того, как выглядит новая башня.


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