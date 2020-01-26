Предварительный обзор Deepcool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F. Выглядит отлично

Дизайн корпуса

В последнее время на рынке компьютерных корпусов застой, так как производители не знают, как привлечь внимание потенциального покупателя, а покупатели не совсем понимают, чего именно они хотят. Теперь на рынок вышел новый корпус, который отвечает на все вопросы и предоставляет тот опыт использования, который необходим пользователю. О нем мы и поговорим.

Каркас

Стоит отметить, что внешность большинства компьютерных корпусов друг от друга практически ничем не меняется — буквально каждая модель представляет собой прямоугольный параллелепипед, у которого на боковой панели стекло, а на фронтальной — вентиляторы. У корпуса Deepcool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F тоже такой дизайн, но производитель все же сделал ставку на дополнительный бонус и вложил средства не только в красоту, но и в практичность. на лицевой панели корпуса действительно можно заметить достаточно красивую решетку, сквозь которую вы увидите свечение вентиляторов, но в этом нет ничего плохого, ведь это не стекло, а решетка — она пропускает воздух. На боковой панели, естественно, расположена стеклянная панель, которая тоже выглядит достаточно эффектно и стильно, плюс сквозь нее вы сможете видеть свои красивые компоненты корпуса, что тоже приятно.

Особенности

Стоит сразу отметить, что решение Deepcool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F мне очень понравилось — лицевая панель выглядит крайне привлекательно, сквозь нее видны вентиляторы, и, что самое главное, через декоративную решетку проходит воздух — он попадает на лопасти вентиляторов и свободно проходит внутрь корпуса, поставляя свежий воздух. Это очень важно для хорошего охлаждения и производитель об этом позаботился, что не может не радовать. Также порадовало количество места внутри корпуса — вы можете поставить материнскую плату форм-фактора ATX, сможете поставить видеокарту практически любой длины и при этом у вас останется еще довольно много места, чтобы с удовольствием расположить все остальные компоненты. Это круто, когда внутри корпуса есть место для комфортной установки всех необходимых компонентов, начиная от вентиляторов и заканчивая видеокартой.

Итог

Начнем с того, что производитель решил использовать достаточно классический элемент в корпусе — он отделил блок питания и накопители от остальных комплектующих специальным декоративным кожухом, который достаточно стильно вписывается в каркас и отделяет некрасивые элементы от красивых. Все же как кабели не укладывай, а стильно они выглядеть не начнут. Также понравилась реализация стойки для видеокарты — современные видеокарты весят достаточно много, занимают до трёх слотов и довольно сильно оттягивают слот материнской платы. Благодаря такой вот подставке видеокарта поддерживается и не провисает, тем самым обеспечивая конструкции надежность. Вроде мелочь, но почему-то многие производители о ней банально забывают и не используют. Кроме того, стоит отметить весьма достойное решение с ножками — они немного убирают вибрацию корпуса и не дают ему излишне много шататься.

Корпус выглядит достаточно привлекательно и, что самое главное, практично — производитель сделал все, чтобы вы получали удовольствие от происходящего в системе. Здесь и охлаждение довольно приличное, и пространства для установки видеокарты много, и все мелкие моменты продуманы на отлично. Стоимость корпуса пока что не называется, но мы уже можем смело сказать, что это будет отличное решение за свои деньги, ведь аналогов с такими же бонусами на рынке практически нет.