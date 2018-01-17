Предварительный обзор Dell Alienware AW3418HW. Есть сомнения

Когда впервые видишь монитор Alienware AW3418HW на фотографиях или вживую, то первая мысль в голове лишь о том, насколько он крутой. Действительно - разработчики потратили кучу сил и времени на то, чтобы этот гаджет выглядел на вашем рабочем столе реально круто, интересно и привлекательно. Например, это один из немногих мониторов, которые не хочется ставить тыльной стороной к стене, хочется, чтобы на тыльную сторону тоже смотрели, ведь там 60% всего дизайна расположено. Но, когда проходит та эйфория и начинаешь присматриваться к мелочам, то понимаешь, что за свои деньги, а стоит такой монитор 1200 баксов, это далеко не идеальное устройство. Да, дизайн это круто и на столе он выглядит невероятно, но если вы все же хотите свои глаза радовать и получать лучшую картинку за свои деньги, то этот монитор вам не подойдет. Сегодня я расскажу почему так получается, а вы, если не согласны, напишите свое мнение в комментариях.

Характеристики

Начнем с основного - диагональ дисплея составляет честные 34 дюйма, это можно понять сразу по названию устройства, а разрешение составляет 2560 на 1080 точек. Здесь же первый камень в огород монитора - при соотношении сторон 21:9, а именно такое соотношение здесь и установлено, данное разрешение является аналогом FullHD, просто растянутым по горизонтали. Представляете себе 34 дюйма на самом обычном FullHD с расстояния в пол метра от своих глаз - естественно пиксели будут видны, даже без особых придирок. Во всем остальном характеристики вопля удовлетворительные - яркость 300 кд/м2 вполне устраивает меня, как геймера, ведь даже в солнечное время суток можно будет играть и картинка не выцветает, а контрастность на уровне 1000:1 должна устроить даже самого заядлого геймера, ведь это что-то вроде золотого стандарта.

Второстепенные характеристики уже не так хороши. Например, время отклика составляет 4 мс, то есть, если вы хотели поиграть в шутеры на уровне выше среднего, то вам будет не хватать резкости в движениях. Это мелочь, на самом деле, и разницу между 1 мс и 4 мс отклика заметит лишь редкий геймер, но за такие деньги монитор профан покупать и не будет. Да, здесь есть поддержка технологии NVIDIA G-Sync и частота обновлений до 160 Гц тоже имеется, это круто и если вы играете в какие-то современные игры и можете там выжать 160 кадров в секунду, то картинка вас точно порадует больше 60-герцовых мониторов.

Дизайн корпуса

Да, главное преимущество данного монитора все же заключается в его дизайне корпуса - тыльная панель выглядит фантастически круто. Тыльная панель по своему стилю напоминает игровые ноутбуки компании, плюс имеется громадная ножка, которая так же с подсветкой поставляется и там есть большая надпись Alienware. Подставка имеет V-образную форму, она весьма надежная и занимает на рабочем столе относительно не много места, хотя есть на рыке и более интересные решения. Но, в целом, дизайн монитора меня порадовали здесь придирок нет вообще. Кстати, матрица изогнута, если это кому-то еще интересно.

Итог

Повторюсь - стоимость монитора составляет 1200 долларов. За эти деньги вы получаете FullHD монитор с 4 мс временем отклика, совершенно стандартной яркостью и контрастом. Да, здесь крутой дизайн с шикарными деталями и на столе такое смотрится невероятно круто, да частота обновления 160 Гц на бумаге выглядит круто, но во всех остальных параметрах монитор совсем не удивляет и вы спокойно долларов за 600, а может даже и дешевле, сможете найти аналог по характеристикам, только без столь интересного дизайна. Стоит ли дизайн таких денег - решать только потенциальному покупателю.