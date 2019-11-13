Предварительный обзор Dell P2720D. Идеален для работы

2019-11-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dell P2720D; [64]
Компания Dell официально представила интересный монитор, который позволяет получить крутую систему из нескольких дисплеем без заметного разделения рамкой. Новинка и правда привлекает внимание, но ровно до того момента, как вы увидите стоимость данного решения. И вот когда вы увидите стоимость, можно будет поговорить о недостатках. Но начинать мы будем с хорошего.

Дизайн корпуса

Производитель решил сделать упор на тонкие рамки вокруг дисплей, так как это позволит вам в будущем собрать систему из нескольких мониторов и разделение от дисплея к дисплею будет минимальным. Начнем с того, что рамка вокруг дисплея справа, слева и сверху действительно сведена к минимуму — вы можете спокойно поставить два монитора рядом и получить наслаждение от того, как они работают вместе. Например, очень удобно работать с графическими редакторами или монтировать видео. Снизу под дисплеем имеется более толстая рамка, куда производитель уместил логотип компании Dell. На тыльной стороне нет ничего интересного или увлекательного, а ножка с подставкой выполнены в фирменном стиле компании. Ножка прочная и устойчивая, а подставка имеет плоскую форму и занимает минимум места на рабочем столе. Дизайн монитора привлекает внимания, но стоит понимать, что он максимально строгий.

Характеристики

По названию монитора Dell P2720D можно догадаться, что диагональ дисплея составляет 27 дюймов, а разрешение здесь 2560 на 1440 точек. То есть, это не 4К-дисплей, а просто 2К-монитор. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, так как производитель дает вам более высокое качество изображения, чем при FullHD, но при этом монитор стоит дешевле, чем если бы вы покупали его в формате 4К. Для пользователей, которые хотят получить доступный вариант для работы это наиболее оптимальный вариант. Кроме того, стоит учитывать, что такое мониторы часто покупают для работы с ноутбуками, а далеко не все современные модели могут похвастаться поддержкой вывода картинки в 4К на 60 кадрах в секунду. Чтобы не усложнять жизнь потенциальному покупателю, инженеры компании Dell решили выбрать именно это разрешение. Вероятно, у компании будут похожие модели и с 4К, но уже в более дорогом сегменте.

Особенности

Стоит понимать, что это достаточно доступное решение и производитель делал ставку на стоимость, а не на какие-то уникальные фишки и особенности. Именно по этой причине монитор обзавелся всего двумя портами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, которые пользователь сможет использовать для подключения источников видеосигнала, плюс технологию Dell ComfortView, которая снижает количество синего света от дисплея. Это положительно сказывается на вашем зрении и если вы работаете за компьютером постоянно, то данную технологию вы быстро полюбите. Также стоит уточнить, что есть у производителя еще и модель P2720DC, которая оборудована портом USB Type-C с подачей заряда в 65 Вт на выход. К нему можно подключить ноутбук и не переживать о его зарядке, например, что иногда крайне удобно. Особенно если вы берете ноутбук домой и на работу.

Итог

Производитель просит за монитор 450 долларов и это было бы неплохо, если бы модель все же могла похвастаться 4К-разрешением. На текущий момент монитор с 2К-дисплеем, да еще и с довольно простеньким дизайном, на такую сумму не тянет даже близко. Это слишком дорого за монитор с диагональю 27 дюймов и 2К-разрешением, тем более если посмотреть в сторону аналогов других компаний. За 450 долларов можно очень легко найти 4К-дисплей даже с большей диагональю и работать с гораздо большим комфортом.

Комментарии и отзывы Dell P2720D
Умные часы Pollix с множеством датчиков ...
Умные часы Pollix с множеством датчиков Умные часы Pollix являются очередным конкурентом Apple Watch. Они имеют облегченный алюминиевый корпус, к...
Миниатюрный Cubinote Pro распечатывает з...
Миниатюрный Cubinote Pro распечатывает зИзящный принтер для заметок Cubinote Pro позволяет записывать ваши идеи в любое время и в любом месте. ...
Honor Watch Magic 2 и умные весы могут б...
Honor Watch Magic 2 и умные весы могут бСуб-бренд компании Huawei вместе с новыми телефонами V30 представит два новых продукта ориентированные на...
Dell Ultrasharp UP2720Q с встроенным кол...
Dell Ultrasharp UP2720Q с встроенным колDell Ultrasharp UP2720Q, первым 27-дюймовым UHD-монитором со встроенным колориметром. Разрешение экран 3 ...
InWin представила корпус для геймеров и ...
InWin представила корпус для геймеров и I...
Профессиональная игровая гарнитура XPG P...
Профессиональная игровая гарнитура XPG P XPG является игровым п...
Tesla намерен открыть мегазавод в Герман...
Tesla намерен открыть мегазавод в ГерманАмериканский производитель автомобилей намерен открыть мега-завод в Берлине. Tesla намерен производить 15...
Xiaomi анонсировала меню с приложениями ...
Xiaomi анонсировала меню с приложениями Китайская компания Xiaomi тестирует меню с приложениями в стандартном лаунчере MIUI 11. А теперь компания...


Обзор Mio MiVue J86. Видеорегистратор с QHD, GPS и Wi-FIОбзор Mio MiVue J86. Видеорегистратор с QHD, GPS и Wi-FI
Обзор AeroCool KCAS PLUS 500W. Недорогой блок питания с 80Plus BronseОбзор AeroCool KCAS PLUS 500W. Недорогой блок питания с 80Plus Bronse
Обзор vivo Y19 128GB. Смартфон с емким аккумуляторомОбзор vivo Y19 128GB. Смартфон с емким аккумулятором
Обзор Lenovo Yoga C740-14IML. Ноутбук 2-в-1 с 10 поколением процессоров IntelОбзор Lenovo Yoga C740-14IML. Ноутбук 2-в-1 с 10 поколением процессоров Intel
Обзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/64GB. Хорошая автономность, Snapdragon и NFCОбзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/64GB. Хорошая автономность, Snapdragon и NFC
Предварительный обзор Dell P2720D. Идеал...
Предварительный обзор Dell P2720D. ИдеалКомпания Dell официально представила интересный монитор, который позволяет получить крутую систему из нес...
Обзор Red Dead Redemption 2. На ПК даже ...
Обзор Red Dead Redemption 2. На ПК даже Данный проект ждали на ПК очень многие и хотя релиз оказался немного смазанным, мы все же остались игрой ...
Предварительный обзор VAIO S15 All Black...
Предварительный обзор VAIO S15 All BlackСегодня мы поговорим о неком возрождении культового бренда VAIO, который некоторое время назад был лидеро...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Давайте посмотрим на достаточно интересное решение со стороны компании ASUS, которая решила предложить на...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький Ma...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький MaС начала октября в России официально заработал сервис для облачного гейминга GeForce Now. Он позволяет за...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшег...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшегСегодня мы поговорим о новой части культовой гоночной серии, в которой нам предоставляют возможность внов...
Предварительный обзор Kandao QooCam 8K. ...
Предварительный обзор Kandao QooCam 8K. В последнее время уникальных камер на рынке практически нет — производители то и дело показывают нам необ...
Предварительный обзор Nixeus NX-EDG34. Ш...
Предварительный обзор Nixeus NX-EDG34. ШМониторы с широким форматом в последнее время стали достаточно популярным решением среди крупных производ...
Kyocera представила решение для промышле...
Kyocera представила решение для промышлеПринтеры бывают разные: карманные, домашние, офисные, а некоторые занимает всю комнату и весят под 800 кг...
Обзор Black Survival: Eternal Return. Вп...
Обзор Black Survival: Eternal Return. ВпКак я уже не раз говорил, современные небольшие студии довольно часто радуют нас качественным контентом з...
Предварительный обзор Huawei Y9s. С выдв...
Предварительный обзор Huawei Y9s. С выдвСегодня мы поговорим о достаточно крутом решении, которое выглядит стильно, предоставляет вам массу возмо...
Топ 5 лучших игр на двоих для PlayStatio...
Топ 5 лучших игр на двоих для PlayStatioСовместный просмотр фильмов или сериалов это всегда хорошо, но все со временем это приедается. Если вы хо...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor