Предварительный обзор Dell P2720D. Идеален для работы

Дизайн корпуса

Компания Dell официально представила интересный монитор, который позволяет получить крутую систему из нескольких дисплеем без заметного разделения рамкой. Новинка и правда привлекает внимание, но ровно до того момента, как вы увидите стоимость данного решения. И вот когда вы увидите стоимость, можно будет поговорить о недостатках. Но начинать мы будем с хорошего.

Характеристики

Производитель решил сделать упор на тонкие рамки вокруг дисплей, так как это позволит вам в будущем собрать систему из нескольких мониторов и разделение от дисплея к дисплею будет минимальным. Начнем с того, что рамка вокруг дисплея справа, слева и сверху действительно сведена к минимуму — вы можете спокойно поставить два монитора рядом и получить наслаждение от того, как они работают вместе. Например, очень удобно работать с графическими редакторами или монтировать видео. Снизу под дисплеем имеется более толстая рамка, куда производитель уместил логотип компании Dell. На тыльной стороне нет ничего интересного или увлекательного, а ножка с подставкой выполнены в фирменном стиле компании. Ножка прочная и устойчивая, а подставка имеет плоскую форму и занимает минимум места на рабочем столе. Дизайн монитора привлекает внимания, но стоит понимать, что он максимально строгий.

Особенности

По названию монитора Dell P2720D можно догадаться, что диагональ дисплея составляет 27 дюймов, а разрешение здесь 2560 на 1440 точек. То есть, это не 4К-дисплей, а просто 2К-монитор. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, так как производитель дает вам более высокое качество изображения, чем при FullHD, но при этом монитор стоит дешевле, чем если бы вы покупали его в формате 4К. Для пользователей, которые хотят получить доступный вариант для работы это наиболее оптимальный вариант. Кроме того, стоит учитывать, что такое мониторы часто покупают для работы с ноутбуками, а далеко не все современные модели могут похвастаться поддержкой вывода картинки в 4К на 60 кадрах в секунду. Чтобы не усложнять жизнь потенциальному покупателю, инженеры компании Dell решили выбрать именно это разрешение. Вероятно, у компании будут похожие модели и с 4К, но уже в более дорогом сегменте.

Итог

Стоит понимать, что это достаточно доступное решение и производитель делал ставку на стоимость, а не на какие-то уникальные фишки и особенности. Именно по этой причине монитор обзавелся всего двумя портами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, которые пользователь сможет использовать для подключения источников видеосигнала, плюс технологию Dell ComfortView, которая снижает количество синего света от дисплея. Это положительно сказывается на вашем зрении и если вы работаете за компьютером постоянно, то данную технологию вы быстро полюбите. Также стоит уточнить, что есть у производителя еще и модель P2720DC, которая оборудована портом USB Type-C с подачей заряда в 65 Вт на выход. К нему можно подключить ноутбук и не переживать о его зарядке, например, что иногда крайне удобно. Особенно если вы берете ноутбук домой и на работу.Производитель просит за монитор 450 долларов и это было бы неплохо, если бы модель все же могла похвастаться 4К-разрешением. На текущий момент монитор с 2К-дисплеем, да еще и с довольно простеньким дизайном, на такую сумму не тянет даже близко. Это слишком дорого за монитор с диагональю 27 дюймов и 2К-разрешением, тем более если посмотреть в сторону аналогов других компаний. За 450 долларов можно очень легко найти 4К-дисплей даже с большей диагональю и работать с гораздо большим комфортом.