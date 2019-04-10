Обзор Dolmen. Мнение о ранней версии игры

Гейплей

Совсем недавно, когда бразильская студия Massive Work только запустила процесс по сбору средств на Kickstarter, никто в проект особо не верил. Все дело в том, что Massive Work — очень нестандартная инди-студия. Начнем с того, что штат студии насчитывает 25 человек, что для независимых разработчиков очень даже приличный показатель. У некоторых ААА-проектов штат состоит из 100 разработчиков, а тут мелкобюджетная игра от независимой студии и 25 человек. Кроме того, разработчики пообещали нам сеттинг Dead Space и боевую систему Dark Souls, что тоже звучит крайне странно. Как сочетать оружие ближнего боя в игре про космос и технологии будущего? На этот вопрос я сегодня и постараюсь ответить, ведь игра мне, неожиданно, очень понравилась — она сочная, сложная, красочная и очень похожа на то, что нам пообещали разработчики. Давайте же смотреть, что это за Dark Souls в космосе.

Боевая система

Игровой процесс Dolmen довольно простой и понятный любому, кто хоть раз играл в Souls-игры или что-то в таком духе. Начнем с того, что у персонажа действительно оружие ближнего боя. Сначала это будет топорик, потом появится возможность скрафтить что-то более привлекательное и постепенно вы обзаведетесь более крутым оружием и экипировкой. Драться в ближнем бою против особенно опасных врагов довольно трудно, ведь бьют они очень больно — буквально три-четыре удара и вы уже умерли. И здесь нужно отметить, что после смерти вы теряете все те предметы и ресурсы, которые вы подобрали. То есть, если вы собрали ресурсы для крафта, а потом вас убили, то нужно будет заново их собирать, ведь после смерти вы все потеряли. Так что игра буквально сразу бросает вам вызов и заставляет думать не только над дракой, но и над тем, как ее избежать, если вы не уверены в победе. Обычно в играх такое не встречается.

Улучшения

На самом деле ничего удивительного в механике боя нет, это просто набор хорошо отполированных механик из других игр. Наш персонаж умеет наносить быстрый удар средней тяжести по врагу — это отличный вариант быстро наносить урон, если враг не умеет защищаться. Есть еще сильный удар, который требует некоторого времени на замах. Урона наносит больше, но если промахнуться, то вы останетесь в невыгодном положении. Есть еще блок при помощи щита, который закрывает вас от лобовых ударов, и если оружие дальнего боя. Точнее, оно практически не наносит урона, просто замораживает противника, если несколько раз по нему попасть.

Итог

На протяжении всего процесса прохождения игры вы будете находить ценные ресурсы, которые необходимы для крафта нового оружия или экипировки. Это необходимо делать, так как враги иногда попадаются крайне опасные и воевать с ними без хорошей экипировки не получится. Это очень важный элемент игры, ведь ресурсов на все элементы экипировки не хватает, да и оружие делать новое довольно дорого, а значит вам нужно экономить ресурсы, думать о том, что нужнее в данной ситуации и правильно расходовать ресурсы.

Если бы не довольно камерные локации, то я бы легко принял Dolmen за ААА-игру от крупной студии. Анимация очень плавная, противники разнообразные, графика довольно неплохая, его громадный простор для крафта экипировки и оружия. И все это дает вам возможность увлечь игрой, учить ее механики, тренироваться драках с опасными врагами и получать от этого массу положительных эмоций. Не могу сказать, что это прямо лучшая игра в жанре и что Dark Souls выглядит менее интересной франшизой, но здесь тоже есть чем себя занять. И если вы постараетесь, то игра затянет на десятки часов геймплея.