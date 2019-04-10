Обзор Dolmen. Мнение о ранней версии игры

2019-04-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dolmen; [118]
Совсем недавно, когда бразильская студия Massive Work только запустила процесс по сбору средств на Kickstarter, никто в проект особо не верил. Все дело в том, что Massive Work — очень нестандартная инди-студия. Начнем с того, что штат студии насчитывает 25 человек, что для независимых разработчиков очень даже приличный показатель. У некоторых ААА-проектов штат состоит из 100 разработчиков, а тут мелкобюджетная игра от независимой студии и 25 человек. Кроме того, разработчики пообещали нам сеттинг Dead Space и боевую систему Dark Souls, что тоже звучит крайне странно. Как сочетать оружие ближнего боя в игре про космос и технологии будущего? На этот вопрос я сегодня и постараюсь ответить, ведь игра мне, неожиданно, очень понравилась — она сочная, сложная, красочная и очень похожа на то, что нам пообещали разработчики. Давайте же смотреть, что это за Dark Souls в космосе.

Гейплей

Игровой процесс Dolmen довольно простой и понятный любому, кто хоть раз играл в Souls-игры или что-то в таком духе. Начнем с того, что у персонажа действительно оружие ближнего боя. Сначала это будет топорик, потом появится возможность скрафтить что-то более привлекательное и постепенно вы обзаведетесь более крутым оружием и экипировкой. Драться в ближнем бою против особенно опасных врагов довольно трудно, ведь бьют они очень больно — буквально три-четыре удара и вы уже умерли. И здесь нужно отметить, что после смерти вы теряете все те предметы и ресурсы, которые вы подобрали. То есть, если вы собрали ресурсы для крафта, а потом вас убили, то нужно будет заново их собирать, ведь после смерти вы все потеряли. Так что игра буквально сразу бросает вам вызов и заставляет думать не только над дракой, но и над тем, как ее избежать, если вы не уверены в победе. Обычно в играх такое не встречается.

Боевая система

На самом деле ничего удивительного в механике боя нет, это просто набор хорошо отполированных механик из других игр. Наш персонаж умеет наносить быстрый удар средней тяжести по врагу — это отличный вариант быстро наносить урон, если враг не умеет защищаться. Есть еще сильный удар, который требует некоторого времени на замах. Урона наносит больше, но если промахнуться, то вы останетесь в невыгодном положении. Есть еще блок при помощи щита, который закрывает вас от лобовых ударов, и если оружие дальнего боя. Точнее, оно практически не наносит урона, просто замораживает противника, если несколько раз по нему попасть.

Улучшения

На протяжении всего процесса прохождения игры вы будете находить ценные ресурсы, которые необходимы для крафта нового оружия или экипировки. Это необходимо делать, так как враги иногда попадаются крайне опасные и воевать с ними без хорошей экипировки не получится. Это очень важный элемент игры, ведь ресурсов на все элементы экипировки не хватает, да и оружие делать новое довольно дорого, а значит вам нужно экономить ресурсы, думать о том, что нужнее в данной ситуации и правильно расходовать ресурсы.

Итог

Если бы не довольно камерные локации, то я бы легко принял Dolmen за ААА-игру от крупной студии. Анимация очень плавная, противники разнообразные, графика довольно неплохая, его громадный простор для крафта экипировки и оружия. И все это дает вам возможность увлечь игрой, учить ее механики, тренироваться драках с опасными врагами и получать от этого массу положительных эмоций. Не могу сказать, что это прямо лучшая игра в жанре и что Dark Souls выглядит менее интересной франшизой, но здесь тоже есть чем себя занять. И если вы постараетесь, то игра затянет на десятки часов геймплея.

Комментарии:
Официально представлена серия OPPO Reno ...
Официально представлена серия OPPO Reno OPPO официально запустил новую серию смартфонов Reno. В своем стремлении обеспечить полноэкранное воспрои...
Реклама в Интернете – выгодно? ...
Реклама в Интернете – выгодно? Не зря говорят, что реклама является двигателем прогресса. Действительно, если бы люди не размещали разли...
Xiaomi приготовила сюрпризы на свой день...
Xiaomi приготовила сюрпризы на свой день6 апреля Xiaomi отметила свой 9-й день рождения. Трудно поверить в то, что за столь короткую историю, ком...
Где взять деньги на стоматолога?...
Где взять деньги на стоматолога?Наверное, страшнее лечения у стоматолога только стоимость этого лечение. Ни для кого не является секре...
В 2021 году появятся более доступные скл...
В 2021 году появятся более доступные склСкладные телефоны, такие как Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, аккуратны, но лишь немногие смогут их с...
Официальные изображения Honor 20i ...
Официальные изображения Honor 20i У Honor все готово для запуска смартфона Honor 20i 17 апреля в Китае. За неделю до запуска, появившиеся о...
ТОП лучших стиральных машин...
ТОП лучших стиральных машинБлагодаря широчайшему ассортименту бытовых стиральных машин подобрать модель, соответствующую предполага...
Sony создала колоссальный 16K экран, кот...
Sony создала колоссальный 16K экран, котКомпания Sony представила свой 16K экран, который имеет длину 19,2 метра и высоту 5,4 метра. Он равен выс...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор INOI 5i Pro. Недорогой LTE-смартфон со сканером пальцаОбзор INOI 5i Pro. Недорогой LTE-смартфон со сканером пальца
Обзор Vizant 751 GPS. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPSОбзор Vizant 751 GPS. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS
Обзор плюсов и минусов Huawei P30. Камера, быстродействие и техническое оснащениеОбзор плюсов и минусов Huawei P30. Камера, быстродействие и техническое оснащение
Обзор Scarlett SC-MG45S61. Тихая мясорубка с защитой двигателя safe-proОбзор Scarlett SC-MG45S61. Тихая мясорубка с защитой двигателя safe-pro
Обзор Dunobil Graphite Duo. Видеорегистратор с двухканальной записьюОбзор Dunobil Graphite Duo. Видеорегистратор с двухканальной записью
Google обновила своего голосового помощн...
Google обновила своего голосового помощнМногие лидеры IT-рынка продолжают делать ставки на своих голосовых помощников, где впереди планеты всей, ...
Предварительный обзор Acer Predator Trit...
Предварительный обзор Acer Predator TritИгровые ноутбуки всегда были дорогим удовольствием, но в последнее время это прямо очень дорогая игрушка....
Обзор NITE Team 4. Стань хакером...
Обзор NITE Team 4. Стань хакеромСегодня к нам на обзор попала игра NITE Team 4, которую можно смело назвать симулятором хакера. Здесь дос...
Samsung представила линейку 4K- и 8K-тел...
Samsung представила линейку 4K- и 8K-телНа закрытой презентации в Москве, компания Samsung раскрыла журналистам особенности новой линейки телевиз...
Предварительный обзор Samsung QLED 2019....
Предварительный обзор Samsung QLED 2019.Некоторое время назад компания Samsung официально представила свои новые телевизоры с разрешением 8К, кот...
Обзор Miscreated. Выживание на новом уро...
Обзор Miscreated. Выживание на новом уроГеймеры обожают проекты про выживание, так как это дает возможность попробовать себя в ином виртуальном м...
Предварительный обзор Roccat Noz. Наушни...
Предварительный обзор Roccat Noz. НаушниНедавно состоялся официальный анонс новой игровой гарнитуры Roccat Noz, которую можно смело назвать одно ...
Предварительный обзор Oppo A7n. Стильно ...
Предварительный обзор Oppo A7n. Стильно Если вы следите за рынком смартфонов, то заметили, что китайские компании в последнее время очень поджима...
С RaceRoom каждый сможет почувствовать с...
С RaceRoom каждый сможет почувствовать сЕсли некоторые думают, что компьютерные клубы и игровые автоматы канули в лету, то спешу их огорчить: и п...
Презентация фотоаппаратов моментальной п...
Презентация фотоаппаратов моментальной пКоманда Instax снова в городе! В Казани 4 апреля в модном баре MORE прошла в неформально...
В России показали Xiaomi Mi 9 и Xiaomi R...
В России показали Xiaomi Mi 9 и Xiaomi R4 апреля в Москве прошла официальная презентация флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 и бюджетной модели Xi...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания с из...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания с изДовольно редко игры в раннем доступе могут похвастаться действительно достойным качеством «исполнения». Ч...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor