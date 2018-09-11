Предварительный обзор EIZO ColorEdge CG279X. Монитор для профи

Сейчас стало модно называть свой монитор профессиональным даже в том случае, если он таковым совершенно не является. Компаниям выгодно выпустить средний по характеристикам продукт, назвать его вариантом для дизайнеров и потом радоваться продажам. Однако, с EIZO ColorEdge CG279X ситуация совсем иная, ведь это действительно очень крутой вариант для тех, кто зарабатывает на графическом дизайне или монтаже видео. Такие пользователи понимают, в чём суть правильной картинки, знают толк во множестве настроек и характеристик. Конечно, далеко не каждый читатель нашего сайта зарабатывает себе на жизнь дизайном или чем-то в этом духе, но интересно же посмотреть на то, что умеет подобная техника и почему за нее отдают такие большие деньги. Собственно, давайте посмотрим на особенности гаджета, на его преимущества по сравнению с обычными мониторами, чтобы понять, в чем тут крутость новинки.

Характеристики

Начнем с основного — диагональ дисплея составляет 27 дюймов. Этого предостаточно для комфортной работы с изображениями. Может для монтажа видео нужно больше дюймов и широкий формат, но здесь более классический вариант монитора. Разрешение экрана составляет 2560 на 1440 точек, то есть 2К во весь рост. Разработчики решили уйти от уже устаревшего FullHD, но до 4К не дошли. Вероятно, 4К формат был бы очень дорогим, а разработчики хотели сделать продукт более-менее доступным. Максимальная яркость достигает 350 кд/м2, это немного больше, чем на большинстве современных мониторов. Контраст при этом составляет 1300:1, тоже немного больше стандартного параметра в 1000:1. Угол обзора отличный, ведь здесь установлена матрица IPS с широкими углами и приличной цветопередачей. Основные параметры чуть лучше конкурентов, но ничего удивительного в них нет.

Однако, дальше начинается магия настоящего монитора для профи. Производитель заявил о 99% охвате цветового пространства Adobe RGB, 100% охвате пространства sRGB и Rec709, а также 98% охвате DCI P3. Это шикарные показатели, которые позволяют вам делать картинку и получать реалистичное отображение конечного результата. Отметим и поддержку HDR — она открывает массу возможностей при работе с темными участками. И, конечно, производитель поставил сюда фирменную матрицу, которая защищена от солнечных бликов и мерцания матрицы. Все для того, чтобы вы работали с комфортом и удовольствием.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида все максимально скучно — производитель даже не пытался сделать вид, что над дизайном кто-то работал. Все мониторы компании EIZO выглядят именно так — на фронтальной панели черные рамки без опознавательных знаков, сзади тоже самое, только с портами для подключения периферии. Ножка обладает возможностью настройки высоты и поворота, а подставка представляет собой плоскую «тарелку». В комплекте с монитором идут специальные «крылья», которые закрывают монитор от прямых солнечных лучшей — это позволяет получать максимально реалистичную картинку.

Итог

Теперь о стоимости. Нужно понимать, что EIZO ColorEdge CG279X создан исключительно для профессионалов своего дела, которые зарабатывают на дизайне, видео или графике. Так что цена в 2200 евро вполне ожидаемая — это продукт не для казуального использования. Инструменты для профессионалов всегда стоят на порядок дороже. В том же сегменте фотоаппаратов камера для профи стоит в три раза дороже аматорской. Хотя, конечно .по внешнему виду новинки не скажешь, что это прямо топовое решение для работы. Над дизайном явно стоит поработать.