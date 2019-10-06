Предварительный обзор EIZO Foris Nova. Что-то необычное

2019-10-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - EIZO Foris Nova; [82]
Официально представлен самый странный монитор EIZO Foris Nova с OLED-матрицей и довольно классным дизайном, пусть и не очень практичным. У новинки нет стоимости, нет ничего особенного, но она обойдется вам в какие-то безумные деньги. Теперь вопрос лишь в том, стоит ли платить за это устройство свои деньги или нет. Давайте разбираться.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида у монитора все очень даже хорошо, но это продукт не для всех. Начнем с того, что у монитора на тыльной панели размещена довольно большая ножка, которая выступает в роли подставки — сам монитор стоит на столе, а сзади его подпирает ножка. То есть, никакой возможности настроить высоту посадки монитора нет — вы можете либо поставить его на стол и наслаждаться привлекательным дизайном продукта, либо больше ничего. Даже использовать крепление у вас не получится по определенным причинам. На фронтальной же стороне устройства расположена симметричная рамка, а в нижней части еще и дополнительная рамка, которая тоже служит подставкой. Весьма странное решение и выглядит крайне необычно, но для кого-то такой дизайн будет вершиной привлекательности. Также стоит отметить, что корпус выполнен из серого материала и смотрится максимально просто.

Характеристики

С характеристиками у монитора тоже все довольно неоднозначно. Начнем с того, что у EIZO Foris Nova диагональ всего 21,5 дюйма — это крайне компактный монитор для домашнего использования. На современном рынке найти варианты меньше 24 дюймов довольно проблематично, так как спроса на них особо нет. Пользователи хотят получать большие экраны и работать с комфортом, а тут вдруг дорогое устройство с диагональю 21,5 дюйма. Довольно странно, что производитель выбрал именно эту диагональ, ведь она далека от идеала. Разрешение при этом составляет 3840 на 2160 точек и плотность пикселей просто запредельная — на таком экране довольно комфортно читать текст, работать с мелкими деталями и прочими моментами. Если вы покупаете экран именно для этих целей, то идеально присмотреться к диагонали 21,5 дюйма и 4К разрешением — это того явно стоит. Такой плотности пикселей нет ни у кого.

Особенности

Помимо высокого разрешения у монитора нет ничего уникального и это вызывает вопросы. Например, яркость составляет всего 330 кд/м2, то есть ниже среднего по рынку — обычно у мониторов более-менее нормального уровня яркость находится на уровне 350 кд/м2. Углы обзора составляют 178 градусов, контраст на уровне 1000:1. Да, у монитора есть время отклика в 0,04 мс, то есть гораздо быстрее, чем у большинства мониторов на рынке. Вот только это не геймерский монитор и требовать от него моментальной реакции было бы странно. Кроме того, человеческий глаз просто не заметит разницу между 1 мс и 0,04 мс, так что в этом бонусе просто нет смысла. Да, есть еще поддержка технологий HDR10 и HLG HDR, но это такое себе преимущество — HDR10 есть буквально на каждом современном мониторе. Ничего невероятного в параметрах продукта заметить не удалось и это грустно.

Итог

Стоит сразу отметить, что это крайне уникальная модель и она будет доступна лишь в 500 экземплярах. То есть, монитор будут продавать лишь определенной аудитории пользователей, которые хотят такой дизайн, такую компоновку и параметры. Конечно, кому-то устройство и правда понравится, кто-то купит его ради коллекции или вообще для музея электроники. Но, цена в любом случае будет довольно высокая, так как это устройство выглядит очень крутым, необычным и дорогостоящим. Подождем, пока производитель назовет официальную стоимость.

Комментарии и отзывы EIZO Foris Nova
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