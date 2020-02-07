Предварительный обзор EK-Quantum InWin 909EK Silver Limited Edition

Дизайн корпуса

Для фанатов качественных корпусов был представлен совершенно уникальный продукт, который удовлетворит все ваши запросы. Конечно, нужно отдавать себе отчет, что это корпус не для всех — стоимость продукта слишком высокая, чтобы ее мог позволить себе абсолютно любой желающий. Однако это не значит, что на новинку не стоит обращать внимания — она очень интересная.

Каркас

Корпус EK-Quantum InWin 909EK Silver Limited Edition выглядит достаточно привлекательно, но при этом нам практически нечего сказать о его дизайне. Производитель решил отказаться от ярких декоративных элементов и выпустил корпус в максимально строгом стиле, который сразу бросается в глаза и демонстрирует свое отличие от конкурентов. На лицевой панели корпуса размещена сплошная металлическая вставка, на которой нет ни единого выреза, есть лишь клавиша включения и логотип компании. На боковой панели, естественно, имеется стеклянная панель приличных размеров, сквозь которую вы сможете увидеть комплектующие своего компьютера. Вот и весь дизайн — производитель явно не готов удивлять нас декоративными элементами, предпочитая отдавать преимущество практичным элементам. Однако нельзя сказать, что корпус нам не понравился — очень круто выглядит на самом деле.

Особенности

Нужно понимать, что корпус EK-Quantum InWin 909EK Silver Limited Edition создавали специально для тех, кто хочет получить качественный продукт и работать с ним. Внутри корпуса достаточно много свободного пространства, которое можно использовать на свое усмотрение — вы можете поставить сюда материнскую плату любого формата, созданного для настольных компьютеров, можете поставить видеокарту длинной 355 миллиметров, можете использовать блок питания длинной до 250 миллиметров. Если вы посмотрите на характеристики данных комплектующих, то поймете, что производитель делает громадный запас на будущее — сейчас найти видеокарту больше 30 сантиметров достаточно тяжело, не говоря уже про блок питания. Также стоит сказать, что внутри корпуса есть возможность организовать систему охлаждения буквально любой сложности, что тоже является серьезным бонусом.

Итог

Довольно интересная секция имеется у корпуса на фронтальной панели — там размещен целый отдельный отсек, в котором есть возможность установить сразу четыре секции радиатора системы охлаждения. Конечно, готовых СЖО с четырьмя секциями просто нет, так что продукт создан для тех, кто будет собирать кастомную систему и покупать радиатор отдельно. Также, естественно, вы можете установить там четыре вентилятора по 120 миллиметров, которые будут отлично продувать корпус и создавать мощный поток воздуха. Также стоит отметить, что отсек с накопителями и блоком питания тоже отделен специальной панелью, чтобы пользователь не видел набора кабелей, портящих вид компьютера. В плане дополнительных преимуществ корпус и правда достаточно классный, особенно если учитывать, что производитель вложил массу средств в материалы корпуса.Стоит сразу отметить, что это достаточно дорогой корпус и многим он будет не по карману, так как производитель изначально не планировал выпускать доступное решение. Это корпус для тех, кто уже собрал мощные комплектующие, хочет собрать собственную систему водяного охлаждения и готов потратить на корпус больше денег, чем большинство тратит на всю сборку компьютера. Если у вас тоже бюджет позволяет, то стоит обратить внимание на этот продукт — корпус очень классный, у него море преимуществ и очень толстый металл.