Предварительный обзор EVGA GeForce RTX 2080 Ti Kingpin Gaming. Карта с СЖО

2019-04-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - EVGA GeForce RTX 2080 Ti Kingpin Gaming; [129]
Если вы следите за рынком видеокарт в последнее время, то заметили, что некоторые новые модели стоят не просто дорого, а невероятно дорого. Даже самые базовые варианты видеокарт нового поколения обходятся в приличную сумму, что уж говорить о каких-то более продвинутых вариантах с подсветкой или какими-то иными бонусами. В определенный момент разработчики таких карт поняли, что нужно либо делать доступные варианты, либо делать упор на топовые модели с высокой производительностью и массой всевозможных фишек. Из крайности в крайности. Ярким примером того, что из этого получилось, является видеокарта EVGA GeForce RTX 2080 Ti Kingpin Gaming. Это очень крутой продукт для любого геймера, который хочет получить максимум производительности в играх. Правда, заплатить за эту видеокарту нужно столько денег, сколько не стоит ПК у 95% геймеров во всем мире. Итак, давайте же на нее посмотрим.

СЖО

Главным преимуществом данной видеокарты является система животного охлаждения. Да, на рынке уже есть конкуренты с аналогичным техническим решением, но они выглядят не так эффектно, плюс здесь радиатор сразу на две секции. Обычно видеокарты с СЖО получают лишь одну секцию, что не так хорошо в плане охлаждения. Кроме того, на самой видеокарте у нас тоже есть вентилятор и радиатор, которые тоже влияют на охлаждение компонентов на печатной плате. Получается достаточно привлекательная система охлаждения, позволяющая вам разгонять продукт до максимальных частот графического процессора и даже не переживать о том, что ваша видеокарта перегреется во время игр. Радиатор на две секции с двумя вентиляторами отлично справляется с охлаждением видеокарты, плюс вы всегда сможете заменить стандартные вентиляторы на более мощные, например, либо поставить вариант с подсветкой.

Характеристики

В плане характеристик совершенно ничего удивительного нет, так как производитель использует практически стандартную печатную плату со всеми компонентами. Прямо из коробки вы получаете частоту графического процессора на уровне 1545 МГц, что крайне мало. Сразу необходимо свою видеокарту разгонять, чтобы получить прирост производительности в играх. К примеру, вы можете выбрать режим ОС и достигнуть отметки в 1770 МГц, что уже выглядит достаточно привлекательно. В теории, можно гнать видеокарту и дальше, система охлаждения позволяет, но это уже более рискованное занятие. Встроенная память, шина и прочие параметры, естественно, от референсной видеокарты не отличаются вообще.

Особенности

Конечно, производителю нужно не просто видеокарту выпустить, а нашинковать ее всеми возможными функциями и бонусами, дабы оправдать высокую цену. Здесь, к примеру, у нас есть специальная OLED-панель, которая выводит изображение на торец видеокарты и вы в время игры будете наблюдать красивую картинку. Правда, ничего, кроме декоративного эффекта, данная надпись не несет и светится не очень уж ярко. Также стоит отметить пластину на тыльной панели, которая вроде как придает видеокарте прочности. Слабое преимущество, на самом деле, но пусть будет.

Итог

А теперь давайте поговорим о стоимости продукта, ведь это ключевой момент. За видеокарту EVGA GeForce RTX 2080 Ti Kingpin Gaming просят 1899 долларов. Да-да, вы все правильно прочитали, почти две тысячи долларов. За эти деньги можно собрать полноценный игровой компьютер и еще 899 долларов останется. Видеокарта невероятно дорогая и производитель явно создавал ее для того, чтобы порадовать гиков, ценящих высокие технологии.

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