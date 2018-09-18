Предварительный обзор Elephone Soldier. Танк от мира смартфонов

Защищенные смартфоны давно пользуются спросом среди пользователей. И речь не только о людях, которые работают в каких-то особенных сферах, а и об обычных пользователях тоже. Все мы роняем свои смартфоны, топим их во время дождя или просто роняем в раковину. Такое не часто случается, но бывает. И если обычный яблочный флагман за тысячу долларов такого падения не переживет, то Elephone Soldier готов сражаться с любыми сложностями на своем пути. Сегодня мы поговорим об устройстве более подробно, дабы потенциальный покупатель понимал, о чем идет речь и почему это действительно интересная новинка. Если вам давно хотелось приобрести что-то подобное, то обязательно посмотрите на гаджет, оцените его возможности и потом уже думайте над покупкой. Кому-то смартфон подойдет идеально, а кто-то скажет, что это слишком громоздкая штука. Мы никого покупать его не призываем, но изучить — не помешает.

Дизайн корпуса

Начнем с внешнего вида устройства, ведь это наиболее важный аспект в защищенном смартфоне. На фронтальной панели у нас имеется дисплей с небольшими рамками справа и слева, сверху от дисплея расположен динамик, а снизу три сенсорные клавиши управления. Стоит отметить, что здесь же, на фронтальной стороне, размещен динамик — он очень компактный, но со своей задачей справляется. На тыльной стороне у нас имеется специальная панель из металла, на которой расположена камера, вспышка и сканер отпечатков пальцев. Помимо этого, дизайнеры уместили сюда логотип компании, текстурную черную панель и компас. Он выполнен в очень компактном стиле, но его предостаточно, чтобы сориентироваться на местности, если вам это необходимо. Продукт защищен по стандарту IP68 и позволяет вам не переживать из-за воды, грязи, пыли и падений. Идеально для путешествий.

Характеристики

Обычно подобного рода смартфоны получают весьма посредственную производительность, так как бренды делают упор на дизайне. В данной ситуации все немного иначе — сюда поставили процессор MediaTek Helio X25, который работает на десяти вычислительных ядрах с довольно высокой тактовой частотой. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 4 гигабайта, чего должно хватить как для рабочих, так и для развлекательных задач. Встроенная память представлена 64 гигабайтами, плюс есть вариант на 128, если вам нужно очень много контента таскать в кармане.

Особенности

Производитель делает упор на качестве изображения данного смартфона — при диагонали в 5,5 дюймов разрешение здесь составляет 2560 на 1440 точек. Это полноценный 2К дисплей, который выглядит привлекательно и дает просто невероятную плотность пикселей. Не совсем понятно зачем именно на данном смартфоне такое высокое разрешение, но в целом дисплей нам очень понравился. На таком будет приятно читать книги во время путешествия, рассматривать карты и все в таком духе. Отмечу еще наличие отдельной клавиши SOS, однако не совсем понятно будет ли она работать в нашем регионе.

Итог

Стоимость данного смартфона составляет всего 190 долларов и за эти деньги устройство просто невероятное. Здесь нам показывают умение делать красиво, прочно и круто за вполне привлекательные деньги. Корпус не боится падений и массы прочих моментов, у него отличный дисплей и набор функций, позволяющих защитить ваше здоровье в путешествиях. Тот же компас может спасти жизнь, если вы потерялись. Брать гаджет можно и не только путешественникам, ведь защита от падений и воды в обычной жизни тоже не помешает, особенно зимой в гололед.