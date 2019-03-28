Предварительный обзор Enermax Aquafusion. Красивая СЖО

2019-03-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Enermax Aquafusion; [63]
У системы жидкостного охлаждения Enermax Aquafusion есть одно большое преимущество — вы можете не переживать о том, что ваш ПК выглядит непривлекательно. После установки данной системы в ваш компьютер он сразу преобразится и позволит не только играть с удовольствием, но и наблюдать за дизайном своего «зверя». Сегодня мы посмотрим на то, что умеет этот продукт, почему он так привлекателен и интересен для аудитории. И, конечно, изучим характеристики, если это важно.

Дизайн

В последнее время многие пользователи покупают себе систему жидкостного охлаждения совсем не для того, чтобы лучше охлаждать свой процессор или что-то в таком духе, а исключительно ради декоративного элемента. Дело в том, что башни, они же башенные кулеры, занимают много пространства и полностью перекрывают половину материнской платы и всю оперативную память. А вот СЖО благодаря небольшому блоку и двум трубкам позволяет наслаждаться, к примеру, подсветкой материнской платы или планок ОЗУ, что для определенного типа пользователей это очень важно. Кроме того, у Enermax Aquafusion на блоке, который устанавливается на процессор, имеется крайне красивая подсветка, которая освещает внутреннюю часть корпуса. Это выглядит действительно очень красиво, плюс логотип светится, что тоже очень стильно смотрится. В плане внешнего вида данная система вам точно понравится, у нее на то есть все шансы.

Стоит отметить, что помимо блока для процессора есть еще радиатор, на котором установлено еще два вентилятора. Разработчики продукта отказались от лопастей с подсветкой, так как хорошая подсветка в данном случае стоила бы громадных денег, и просто сделали окантовку вокруг самого вентилятора. Получилось очень красиво и ярко — вы можете настроить подсветку и получить очень крутое решение для своего корпуса. У данной модели радиатор рассчитан на две секции, то есть 240 миллиметров, и у него установлена сразу два вентилятора. Все же остальное окрашено в черный цвет — лопасти вентилятора, корпус вентилятора, корпус радиатора и даже трубки покрыты тканью черного цвета. Выглядит прекрасно, плюс есть некий контраст между яркой сочной подсветкой и черными панелями. Для фанатов стиля и классических решений эта система точно подойдет, без сомнений.

Характеристики

Как я уже сказал, радиатор порадует нас двумя секциями на 240 миллиметров. Производитель так же сообщает, что в продажу поступит еще модель на одну секцию радиатора 120 миллиметров. Эту модель можно смело рекомендовать к процессорам Intel без индекса K. Две секции лучше подойдут процессорам с разгонам или более-менее горячим моделям от компании AMD. В комплекте есть два вентилятора на 120 миллиметров, которые обеспечивают приличный поток воздуха. Отдельно хотелось бы уточнить, что подсветка на вентиляторах и блоке процессора синхронизируется с системами ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync, что крайне полезно.

Итог

Система жидкостного охлаждения Enermax Aquafusion пока что не получила цену и дату релиза, так что говорить о прямой конкуренции с топовыми решениями на рынке пока что рано. Да, это крайне привлекательная модель с очень красивой подсветкой и если вы любите подобные продукты, то вам новинка точно подойдет. Есть два варианта радиаторов, чтобы вы получили подходящее решение для вашего процессора, плюс возможность синхронизировать подсветку с любой современной системой от крупных производителей. Если устройство будет более-менее доступным, то можно смело брать и обновлять свой ПК.

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