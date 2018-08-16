Предварительный обзор Fossil Q Venture HR. Умные и стильные часы

Мы уже не раз говорили, что рынок умных часов постепенно уходит в историю. Дело в том, что если вы большой фанат такого типа устройств, то вы уже купили себе часы и не планируете их менять ближайшие три года, а то и пять. Соответственно, когда производитель выпускает очередную крутую новинку, то пользователи даже не смотрят в ее сторону, так как у них уже есть часы и их функций предостаточно. Вот выпустили в свет продукт под названием Fossil Q Venture HR. Часы выглядят довольно стильно, у них есть масса необходимых функций и возможностей, но производитель просто не может завоевать рынок, так как все фанаты уже купили себе свои гаджеты. Тем не менее, мы решили посмотреть на продукт и рассказать вам о преимуществах и недостатках, которые новинка вам предлагает. Для многих пользователей эти параметры могут быть интересными, так как компания действительно постаралась выпустить крутое устройство за адекватные деньги.

Дизайн корпуса

Производитель сразу дает понять, что продукт создавался с целью привлечь внимание ценителей стиля. Часы поставляются в варианте с 45-миллиметровом корпусе, то есть это не очень большой циферблат, но и компактным его тоже не назовешь. На фронтальной панели у нас расположен круглый дисплей, на котором выводится вся необходимая информация, а на боковой грани установлены клавиши для управления продуктом. Стоит отметить, что в этом плане продукт сильно похож на классический вариант часов, когда сбоку имеются переключатели времени и даты. Ремешок крепится вполне привычным образом, стилей очень много. Разработчик продукта дает вам возможность спокойно выбрать подходящую модель циферблата и ремешка, чтобы потом пользоваться продуктом с максимальным удовольствием и комфортом. Благо, вариантов действительно очень много и выбрать есть из чего.

Характеристики

За основу производительности данных умных часов взят процессор Qualcomm Snapdragon 2100. Это новая модель, которую компания Qualcomm создавала специально для всевозможных носимых устройств. Процессор достаточно производительный, плюс сюда поставили 4 гигабайта встроенной памяти и какой-то неизвестный объем ОЗУ. Благо, это часы, а не смартфон, так что оперативная маять особо не решает. Внутри есть модули беспроводного подключения Bluetooth и Wi-Fi, имеется модуль NFC для оплаты на терминалах. Вообщем, неплохой комплект получается.

Бонусы

Производитель позволяет вам выбрать один из нескольких вариантов циферблатов и браслетов. И здесь не просто много вариантов, их неприлично много. Вы можете взять классический вариант из какого-то цветного металла (про золото или серебро информации нет), либо же взять продукт с камнями (не драгоценными) и порадовать свою женщину. С ремешками тоже ассортимент получился приличный — масса цветов, моделей, стилей и материалов. Фанату умных и красивых вещей дают возможность выбрать себе идеальный продукт на все случаи жизни, хватило бы выдержки просмотреть все предложенные варианты.

Итог

Стоимость базовой версии составляет 255 долларов и сразу даже не верится, что столь красивый гаджет могут отдавать за такие смешные деньги. Здесь же все-таки дисплей сенсорный и производительное железо. Однако, нужно понимать, что часы эти выполнены не из золота или драгоценных металлов, а просто покрашены. Да и начинка хотя мощная, но там нет ничего удивительного — большинство конкурентов с аналогичным набором функций выходят. Если вам нравится дизайн, то можно брать, без проблем, но конкурентов на рынку слишком много, чтобы выбрать именно этот продукт.