Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD27QD. Монитор нового уровня

В последнее время игровых мониторов появилось нереально много и каждый обладает какими-то своими особенными фишками и особенностями. У кого-то просто громадная диагональ дисплея, которая позволяет удивить пользователя и привлечь его самым банальным — дюймами. У более продвинутых компаний есть дополнительные фишки вроде подсветки или чего-то в таком духе, плюс есть разные декоративные элементы вроде красивой подставки, крепления для наушников и так далее. Но, это все уже было и у многих компаний оно давно реализовано, геймеры привыкли и уже не несут свои мешки с деньгами в магазин. Значит пришло время удивлять нас иными вещами. Например, 4К разрешением или уникальными функциями монитора, которые дадут преимущество игроку в определенных играх. Ставку на второй вариант сделали при создании нового монитора GIGABYTE Aorus AD27QD. И для некоторых пользователей это будет сильный бонус.

Уникальные фишки

Я решил сделать упор именно на данный момент, так как во всем интернете сейчас говорят именно о невероятных особенностях этой модели. Например, очень понравилась геймерам технология Black Equalizer, которая в темных сценах делает картинку более светлой и тем самым предоставляет вам больше преимуществ над врагом. Проблема лишь в том, что это обычный процесс выкручивания контрастности и эта функция есть даже на офисных мониторах пятилетней давности. Может она работает не так хорошо, но она есть — вы меняете контраст и видите в темноте намного лучше. Далее, данный монитор предоставляет вам функцию GameAssist с тремя возможностями — вы можете поставить прицел по центру экрана, можете поставить счетчик кадров и таймер. Удобная штука, вот только прицел и кадры уже давно были, а таймер довольно неудобно использовать. И он тоже уже был на более старых моделях.

Получается, что вся основная фишка монитора основана на тех преимуществах, которые уже давно существуют. И, что самое главное, они не сделали себя какими-то невероятно необходимыми элементами. Мониторы с возможностью поставить прицел по центру не продаются так хорошо, чтобы производители повально ее использовали. Тоже самое и с остальными бонусами — они приятные, но вы точно не захотите доплачивать за них деньги. Тем более, что все эти возможности можно получить буквально за пару минут при помощи программ из общего доступа. Но, конечно, наличие их сразу в мониторе не может не радовать.

Дизайн

На фронтальной панели монитора нет практически ничего интересного — только тонкие рамки вокруг дисплея и внизу более толстая планка с логотипом игровой линейки. Все самое интересное находится сзади — большая ножка с яркой RGB подсветкой выглядит очень привлекательно. Там есть логотип компании, есть дополнительные панели с подсветкой на панели самого монитора. Все это очень громоздкое и из-за этого кажется более привлекательным. Сразу понимаешь, что дизайнеры хотели показать себя с наилучшей стороны и у них это получилось. Выглядит монитор действительно шикарно.

Итог

На текущий момент информации о стоимости этого продукта в сети нет, официально ее никто не называл. Видимо, продукт пока что не готов к такой информации, либо же производитель хочет проанализировать реакцию рынка и назвать цену немного позже. Но, в любом случае, нужно понимать, что это совсем не тот монитор, который вы сможете купить за доступную сумму денег. Нет, это флагман компании, который напичкали всеми возможными технологиями и он создан для тех, кто хочет платить больше за весь этот фарш внутри. За один только дизайн здесь нужно будет отдать немало средств.