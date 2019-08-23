Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI27Q-P. Крутой игровой монитор

Характеристики

Геймерские мониторы это всегда очень непонятная тема для обсуждения — стоят дорого, не дают ничего нового и выглядят крайне странно. Сегодня же мы поговорим о продукте, который во многом превосходит конкурентов, но на звание идеального все равно не тянет. Итак, давайте приступать.

Монитор может похвастаться диагональю дисплея в 27 дюймов — это довольно продвинутое решение, которое многие геймеры считают лучшим на рынке. Дело в том, что если диагональ меньше 27 дюймов, то вы можете ощущать некий дискомфорт во время игры из-за слишком маленького пространства, а если экран будет больше, то будет уставать голова или глаза. Вам нужно много водить глазами по горизонтали и так далее — это проблема. Просто поставьте перед собой экран на 40 дюймов или больше и попробуйте поиграть в шутер хотя бы час. С 27 дюймами такой проблемы нет, так как вы легко охватываете глазами все пространство. Разрешение при этом составляет 2560 на 1440 точек, этого вполне хватает, чтобы играть с удовольствием. Кроме того, у 2К разрешения есть один серьезный бонус — компьютер может быть слабее, чем нужно для 4К экрана. Не у всех же есть мощный ПК для запуска игр в 4К.

Дизайн корпуса

Характеристики у монитора довольно неплохие — яркость составляет 350 кд/м2, чего явно предостаточно, чтобы не переживать о качестве картинки даже в самый яркий день. Да и вы же не будете играть в открытом поле, а в помещении и половины этой яркости будет предостаточно для комфортной игры. Контраст при этом составляет 1000:1, это стандарт для любого современного монитора. Есть и более продвинутые матрицы с более высокой яркостью и контрастом, но это не так важно на самом деле, чтобы переплачивать сотню другую долларов. Углы обзора 178 градусов, никакой кривизны матрицы нет, все достаточно стандартно. В целом, характеристики монитора более чем удовлетворительные — есть даже частота обновления экрана в 165 Гц, если вы вдруг решите пойти в киберспорт. С другой стороны, что еще можно хотеть от игрового монитора — уже ведь давно все уже придумали и выпустили, геймера банально нечем удивлять.

Итог

Вот в плане дизайна у монитора вообще все отлично — производитель умеет делать красиво и привлекательно, чтобы ни у кого не возникало вопросов о том, для чего вообще этот монитор создавали. На фронтальной панели у нас имеется минимальная рамка справа, слева и сверху от монитора, плюс более широкая пластиковая панель снизу с логотипом игровой линейки. Минимальные рамки хороши тем, что вы можете поставить два или три монитора рядом и не будет ощущения, что есть разделение картинки. На тыльной стороне у нас расположена вся красота — ножка с логотипом и подсветкой, плюс две панели на самом мониторе, которые тоже с подсветкой. Смотрится крайне эффектно, вот только чаще всего вы это видеть не будете, а вот деньги за подсветку при покупке вы отдаете. Сама же подставка выполнена в классической V-образной форме, придает монитору устойчивости и отлично справляется с тряской стола.

На текущий момент у монитора нет стоимости и даты релиза, так что как-то обсудить конкуренцию с другими устройствами довольно трудно. Но, с другой стороны, это крутой геймерский монитор от известной компании, у которого стильно светится задняя панель и есть достаточно качественный дизайн, плюс матрица неплохая. За такое устройство не могут просить мало денег — слишком уж привлекательный продукт получился. Но, если вы заядлый геймер и хотите получить удовольствие от виртуальных сражений в полной мере, то самое время искать магазин с предзаказом.