Предварительный обзор Google Pixel 4a. Как уделать конкурентов

2019-12-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Google Pixel 4a; [103]
Компания Google довольно часто радует нас интересными устройствами, которые при довольно низкой стоимости могут удивить потенциального покупателя продвинутым набором характеристик и преимуществ. Теперь давайте поговорим об очередной новинке, которая нацелена на покорение среднего класса устройств. Многим этот продукт понравится.

Дизайн корпуса

Конечно, как-либо удивить потенциального покупателя смартфона сейчас очень тяжело, так как производители со всего мира уже показали самые разные варианты корпусов. Пользователь уже видел самые разные варианты вырезов под фронтальную камеру, покрытие тыльной панели и так далее. В смартфоне Google Pixel 4a производитель решил попробовать уже проверенный вариант с размещением камеры в левом верхнем углу дисплея — в экране делается отверстие, куда помещается камера смартфона. Это позволило сделать рамки вокруг дисплея симметричными и довольно тонкими, плюс не нужно делать ненавистный вырез в верхней части экрана. На тыльной стороне все стандартно — квадратная панель для системы камер, логотип компании и довольно мягкие цвета оформления. В плане дизайна к новому смартфону нет никаких вопросов, устройство действительно классно выглядит.

Характеристики

Нужно понимать, что смартфон Google Pixel 4a не является флагманским устройством, так что производитель не планировал ставить сюда какое-то невероятно мощное железо, отдавая предпочтение более простым процессорам, которые лишь немного отступаю им по производительности, но стоят дешевле. Выбор пал на процессор Qualcomm Snapdragon 765, который обладает восемью вычислительными ядрами с довольно высокой тактовой частотой, но при этом стоит заметно дешевле флагманской модели, позволяя производителю снизить стоимость смартфона. В плане синтетических тестов этот процессор себя тоже показал отменно, как и в случае с реальными сценариями использования. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 4 гигабайта, а встроенная память представлена накопителем на 64 гигабайта. В этом плане тоже ничего удивительного — производитель намеренно делает упор на доступности.

Особенности

Естественно, как и в случае с предыдущими моделями данного производителя, инженеры делают упор на качестве снимков — смартфон делает просто отменные фотографии, которые легко уделывают потенциальных конкурентов. И дело здесь даже не в линзах особенных или каких-то продвинутых датчиках изображения, нет, суть в обработке при помощи искусственного интеллекта. Именно благодаря этому смартфон делает качественные снимки и не требует от пользователя какого-то невероятного навыка обработки контента. Также хотелось бы отметить большой дисплей с высоким разрешением, но этим сейчас пользователей уже не удивить, так как буквально каждый второй смартфон на рынке может похвастаться данным преимуществом. У этого гаджета преимущества заключаются именно в доступности при высоком качестве фото.

Итог

Мы пока что не можем сказать, когда смартфон попадет в продажу или когда он станет доступным на территории нашей страны, ведь обычно эти две даты серьезно отличаются по времени. Также производитель пока что не называет стоимости устройства, чтобы не отпугнуть пользователей или не спровоцировать конкурентов снижать цены. В любом случае, на текущий момент это одно из самых интересных устройств на рынке, которое явно будет популярным и будет хорошо продаваться. Пождем релиза в нашей стране и поговорим обязательно на эту тему.

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