Предварительный обзор HP EliteDisplay Z27. 4К по доступной цене

Современный рынок мониторов постепенно меняется в сторону 4К и этот формат уже стал более-менее доступным. То есть, если три года назад мониторы с данным разрешением стоили как половина игрового компьютера, то сейчас цена на адекватное решение составляет 550 долларов. Да, это заметно дороже большинства FullHD-мониторов, но стоит понимать, что формат 1080р уже ушел в историю и сейчас активно продвигают современную картинку. Например, вы покупаете монитор HP EliteDisplay Z27 и получаете весьма привлекательный внешний вид, характеристики и возможности для работы или отдыха. Хотя, конечно, такой вариант скорее покупают для работы, ведь брать монитор за половину тысячи долларов ради фильмов - не лучшее решение, тогда уж телевизор купите. Сегодня мы рассмотрим все преимущества и недостатки данного решения, дабы вы понимали стоит ли продукт своих денег и для каких целей его можно смело покупать.

Характеристики

Самая младшая модель, которая и стоит 550 долларов, поставляется с диагональю 27 дюймов и разрешением 3840 на 2160 точек. Благодаря высокой плотности пикселей, неплохой матрице и приличной диагонали, работать на мониторе достаточно удобно, можно спокойно просматривать сразу несколько документов или расположить четыре окна одновременно. Не скажу, что 4К разрешение на такой диагонали прямо играет новыми красками, но вы вполне можете получать от этого удовольствие и радость. У самой дорогой модели в линейке диагональ составляет 43 дюйма и там картинка выглядит уже более привлекательной, но не для всех этот монитор окажется подходящим. Стоит понимать, что на рабочем столе здоровенная диагональ не всегда уместна, да и если вы хотите поставить два-три таких монитора, то нужен здоровенный стол. Младшая модель в этом плане кажется более органичной, но это лишь мое мнение.

Матрица монитора IPS с широкими углами обзора и прочими преимуществами. Однако, стоит понимать, что устройство создавалось для дизайнеров и тех, кто к этому причастен. Здесь большое время отклика (14 мс), частота обновления составляет 60 Гц, яркость всего 350 кд/м2, контраст на уровне 1000:1. То есть, ничего удивительного или просто хорошего здесь нет, характеристики совершенно не радуют и если откинуть 4К разрешение, то это монитор начального уровня с посредственной матрицей. Да, она IPS, но это вообще ни о чем не говорит, что печально.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида разработчики смогли нас удивить, так как продукт выглядит действительно привлекательно. Вокруг самого дисплея рамки сведены к минимуму, выглядит весьма и весьма круто, ножка тонкая и имеет прорезь для кабелей, чтобы все это смотрелось аккуратно на вашем рабочем столе. Подставка плоская, прямоугольная и на нее можно положить смартфон, например, или документы. Все выполнено из черного пластика с матовым покрытием, смотрится этот материал не очень стильно, но не так быстро покрывается пылью и прочими недугами. За это ставим разработчикам большой плюс, у них действительно интересный монитор получится.

Итог

Стоимость в 550 долларов не является прямо мизерной и для многих пользователей это вообще запредельный ценник. Для тех, кто за компьютером работает и зарабатывает, продукт может показаться оптимальным, но только до момента изучения характеристик. У данного гаджета ужасные характеристики матрицы, дизайн не очень привлекает, если не учитывать практичность матового пластика, и я вообще не понимаю за что отдавать 900 баксов в случае со старшей моделью. Если вы не согласны с данным мнением, то обязательно напишите в комментариях об этом.