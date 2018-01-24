Предварительный обзор HTC U11 EYEs. Слишком дорого

Компания HTC достаточно долго падает в бездну - прошлым летом, если мне не изменяет память, компания даже продала свой главный офис, дабы отдать часть олов и покрыть расходы. Добавим сюда ошеломительную новость о том, что флагман двухлетней давности в России купили в количестве 83 штук за год. Не тысяч, именно штук. Казалось бы, проблема продуктов компании очевидна - цена при своих характеристиках слишком высокая и пользователи просто не видят смысла в том, чтобы отдавать свои деньги за бренд, о котором уже все забыли, когда можно купить какой-то китайский гаджет за половину этих денег и получить точно такой же набор функций. Вот и новинка под названием HTC U11 EYEs оказалась слишком дорогой, дабы все побежали в магазины за покупкой новинки. Не совсем понимают стратегию компании в этом плане - они делают все больше и больше слишком дорогих смартфонов, которые никто не покупает. Может пора сменить стратегию?

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор среднего уровня от компании Qualcomm под названием Snapdragon 652. Этот процессор работает на восьми вычислительных ядрах и выдает тактовую частоту до 1,8 гигагерца в режиме повышенной нагрузки, в режиме «простоя» частота падает, конечно же. Не могу сказать, что это топовый процессор, хотя мощности у него предостаточно. Но, повторюсь, это процессор среднего уровня, не флагманский. За графику смартфона отвечает графический контроллер Adreno 510, тоже не самая новая модель, но ее хватает за глаза. Поддерживать производительность всей этой красоты будет оперативная память на 4 гигабайта. Достойный объем, вообще без претензий, а встроенной памяти здесь 64 гигабайта. Собственно, это характеристики неплохого такого середнячка, но до флагмана смартфон сильно не дотягивает.

Дизайн корпуса

Посмотрите на HTC U11 EYEs, потом уберите с тыльной стороны логотип компании и постарайтесь понять куда делись все фирменные фишки дизайна компании. Этот гаджет очень похож на китайские варианты флагманов, очень похож на новинки от Sharp, но я не могу сказать, что в дизайне устройства есть что-то от HTC. На тыльной стороне одна камера, вспышка двойная, сканер отпечатков пальцев, там же логотип. На передней панели дисплей с черной рамкой по контуру, сверху двойная камера. Убрать отсюда логотип HTC и отличить от китайца вы бы не смогли, я уверен.

Бонусы

Естественно, компания очень рада, что поставила сюда дисплей с диагональю 6 дюймов на матрице Super LCD 3, с разрешением 2160 на 1080 точек и соотношением сторон 18:9. Да, этот дисплей действительно хорош, у него просто шикарные углы обзора, яркость и так далее. Знаете у кого еще такой дисплей? У Doogee MIX 2 за 250 баксов. Плюс, нас порадовали наличием двух камер на передней панели, которые вроде как позволят нам снимать крутые селфи и все в таком духе. Знаете, я вот еще не видел смартфона, у которого вторая передняя камера что-то делала внятное, пока что это неоправданная трата денег на маркетинг и красивые скриншоты смартфона для рекламы, не более того.

Итог

Теперь о стоимости - продавать смартфон планируют за 500 долларов. Это достаточно высокая цена, как по мне, и я не вижу здесь ничего, что могло бы оцениваться в эту сумму. Да, процессор неплохой, но он среднего уровня, тогда как у конкурентов вроде OnePlus можно купить смартфон с топовым процессором буквально за те же деньги. От фирменного дизайна остался только логотип, ничего интересного в оболочке ОС уже нет, а ведь раньше компанию за это сильно ценили. Вообще не понимаю, почему цена такая высокая.