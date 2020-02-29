Предварительный обзор HTC Wildfire R70. Неплохо, но можно и лучше

Дизайн корпуса

Компания HTC, о которой уже многие банально забыли, решила выпустить в продажу свой новый смартфон, который является представителем среднего класса. Он довольно простой, ничем не выделяется, но, вероятно, будет пользоваться определенным успехом. Итак, давайте посмотрим, что этот гаджет умеет и стоит ли он своих денег. Все же HTC должна нас удивлять, верно?

Характеристики

Собственно, HTC Wildfire R70 является представителем среднего класса, так что надеяться на какой-то нереальный дизайн корпуса было бы странно. Данный производитель на рынке флагманов нас не радует новыми дизайнерскими решениями, что уж говорить про средний класс. на фронтальной стороне смартфона располагается дисплей с достаточно большой диагональю, плюс есть тонкие рамки справа и слева. Снизу имеется классический подбородок, который необходим для подключения дисплея, а сверху имеется вырез под фронтальную камеру. Собственно, ничего нового мы не увидели — это дизайн стандартного смартфона среднего уровня на текущий момент. На тыльной стороне расположена система из нескольких камер, там же сканер отпечатков пальцев и логотип компании. Выглядит весьма привлекательно и практично, но сканер на тыльной панели уже можно назвать пережиткам прошлого.

Особенности

В плане производительности, впрочем, у смартфона HTC Wildfire R70 тоже ничего удивительного не наблюдается. Производитель взял за основу производительности смартфона процессор Helio P23, который работает на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex-A53 и выдает тактовую частоту вплоть до 2,5 ГГц. Этого с головой хватает, чтобы пользователь мог наслаждаться качественным контентом при достаточно высокой производительности. За графику смартфона отвечает графический ускоритель Mali-G71 MP2, который тоже выглядит достаточно неплохо в синтетических тестах и реальных сценариях использования. Однако нужно понимать, что это все равно достаточно простой в плане начинки смартфон, который пусть и даст вам возможность запускать игры в высоком разрешении, но при этом будет требовать понизить настройки графики и все в таком духе. Это нужно понимать.

Итог

Главной особенностью смартфона является дисплей, что, впрочем, неудивительно. Гаджет может похвастаться диагональю дисплея с 6,53 дюйма, что при разрешении 1560 на 720 точек пусть и не является эталоном качества, но все равно это очень и очень качественный дисплей. Для просмотра фильмов, сериалов и игр этого экрана хватит с головой, особенно если вы играете на адекватном расстоянии, а не в упор к глазам. Также стоит сказать, что производитель использует неплохую матрицу с хорошим качеством цветопередачи. Да, на рынке есть и более качественные модели, но стоит понимать, что это не флагман. Также нужно понимать, что у смартфона достаточно качественная для своего класса система основных камер. Она отлично снимает при дневном освещении, плюс неплохо справляется с записью видео. Для среднего класса это просто шикарные преимущества.К сожалению, достойно оценить смартфон мы пока что не можем, так как производитель решил стоимость и дату официального релиза не называть. Это достаточно странно, ведь пользователи обычно хотят на момент анонса узнать, что же именно предоставляет смартфон и за какую цену. А здесь мы получаем достаточно странный смартфон с отсутствием каких-либо серьезных преимуществ, да еще и без официальной цены. К моменту, когда гаджет попадет в продажу, пользователи о нем уже банально забудут, что негативно скажется на продажах.