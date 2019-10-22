Предварительный обзор Honor 20 Lite. Мощность за адекватные деньги

2019-10-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Honor 20 Lite; [62]
Компания Huawei официально представила новый смартфон среднего класса, который может похвастаться отличной камерой, достаточно производительным процессором и большим ярким экраном. При этом цена на базовую версию очень даже достойная, хотя есть и недостатки. Давайте об этом поговорим более подробно и обсудим преимущества устройства.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что современному производителю смартфонов довольно тяжело выделиться на фоне своих конкурентов в плане дизайна, так как места для этого самого дизайна просто не осталось. К примеру, давайте посмотрим на лицевую панель Honor 20 Lite — у нас тут экран, занимающий почти всю площадь фронтальной стороны, небольшой вырез под камеру в дисплее, тонкие рамки и небольшой подбородок на нижней грани. Аналогично выглядят почти все смартфоны начального или среднего класса. На тыльной стороне расположена система из камер, вспышка и логотип компании. То есть, устройство очень стильно выглядит, у него интересный градиент на тыльной стороне, но если вы возьмете десять смартфонов других компаний, то с трудом найдете хоть какие-то отличия. Для кого-то это недостаток, а кто-то уже давно перестал обращать внимание на дизайн своего смартфона. Это все же не так важно, как железо.

Характеристики

За основу производительности смартфона Honor 20 Lite взят процессор Kirin 710F, который компания Huawei сама разработала и произвела. В этом заключается преимущество процессора перед конкурентами — он стоит дешевле и предоставляет вам достаточно мощности, чтобы не думать о том, что на какие-то игры или приложения не хватает производительности. Кроме того, в систему-на-чипе входит графический процессор Mali-G51 MP4, который выдает неплохие показатели как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования. Получается, что в плане начинки у смартфона все достаточно хорошо, хотя нужно понимать, что это устройство среднего класса и ожидать от него мощности флагмана все же не стоит. Хотя, обычный пользователь с большим трудом сможет заметить разницу между флагманским процессором и моделью среднего уровня.

Особенности

Основная камера смартфона состоит из трех сенсоров изображения. Основной может похвастаться разрешением в 48 мегапикселей и этого достаточно, чтобы вы снимали фото в высоком разрешении и получали от этого массу положительных эмоций. Все же 48 мегапикселей это очень продвинутая камера, снимки которой можно использовать даже для печати, не говоря уже о социальных сетях. Второй сенсор имеет разрешение 8 мегапикселей и это широкоугольная камера, а третий на 2 мегапикселя используется для оценки глубины резкости. То есть, система вполне стандартная и ее мы уже много раз видели на смартфонах других компаний. Также порадовал дисплей смартфона с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2400 на 1080 точек. Этого предостаточно, чтобы вы получали удовольствие от изображения на экране и читали сообщения с комфортом для глаз. Большего от дисплея экрана мы и не требуем.

Итог

Теперь поговорим о стоимости устройства, ведь производитель представил сразу четыре варианта комплектации. В базовом наборе пользователь получает 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти за 200 долларов. Весьма адекватная цена, учитывая характеристики, камеры и экран. Вариант с 6 гигабайтами ОЗУ стоит всего на 10 долларов дороже и его брать даже выгоднее. А вот топовый смартфон с 8 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами встроенной памяти стоит уже 270 долларов и это крайне дорого. Почти цена флагмана от Xiaomi.

Комментарии и отзывы Honor 20 Lite
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