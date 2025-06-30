В Японии запретили продажу Pixel 7

Компания Google официально утратила своё право на продажу смартфонов серии Pixel 7 в Японии после решения суда по делу о нарушении патентных прав. Иск был подан южнокорейским производителем смартфонов Pantech, который обвинил Google в незаконном использовании технологии, связанной с LTE-связью. Согласно решению окружного суда Токио, Google действительно нарушила патент Pantech, описывающий способ связи LTE-модема смартфона с сотовыми вышками. Google отказалась выплачивать лицензионные отчисления, а также не предоставила суду информацию о количестве проданных в Японии устройств Pixel 7. В результате суд постановил изъять данные смартфоны из продажи на территории страны.

Это решение особенно чувствительно для Google, поскольку Япония — второй по важности рынок для компании после США. Здесь Pixel уверенно обошёл таких гигантов, как Samsung и Xiaomi, уступая лишь Apple. Тем временем Pantech подала новый иск, теперь уже против Pixel 8 и Pixel 9, утверждая, что в этих моделях используются те же спорные технологии. Если стороны не придут к соглашению, новейшие смартфоны Google могут повторить судьбу Pixel 7. Кроме того, это ставит под сомнение возможность запуска в стране Pixel 10, так как данный смартфон вполне могут заблокировать по решению суда. И это серьёзная проблема на самом деле, особенно если производитель делает ставку на запуск действительно мощного флагмана с высоким уровнем продаж. Данный иск может сильно навредить успеху Google.
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