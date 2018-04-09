Предварительный обзор Huawei Honor 7A. Очень доступно

Компания Huawei официально анонсировала мобильный телефон Honor 7A, который оказался еще более бюджетным продуктом. На данный момент это один из самых доступных смартфонов с 18:9-соотношением сторон на рынке, так что если вы давно хотели себе современный смартфон с хорошим дисплеем, то пришло время посмотреть в сторону этого устройства. Да, данная модель не удивит вас громадной производительностью, вы не сможете играть на ней в самые современные игровые продукты, не сможете снимать видео или фото в шикарном качестве. Но, за свои деньги это лучшее устройство на рынке, которое вы только видели. Сегодня я расскажу более детально о том, как гаджет выглядит, какие у него преимущества и недостатки, чтобы вы понимали, зачем такой продукт вам нужен. И, конечно, сразу скажу стоимость — 126 долларов. Этого вполне достаточно, чтобы смартфон от китайской компании стал успешным на рынке.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Qualcomm Snapdragon 430. Он работает на четырех вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,5 гигагерца, так что вы вполне можете играть в казуальные игры и получать наслаждение от прочих развлекательных программ. Правда, играть в топовые шутеры будет не так классно, все же там нужно больше мощности процессора. За графику продукта отвечает графический контроллер Adreno 505, он неплохо справляется с поставленной задачей. Далее, поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 2 или 3 гигабайта, в зависимости от выбранной комплектации. Встроенной же памяти здесь 32 гигабайта, вполне достаточно для того, чтобы носить с собой пару фильмов и с десяток игрушек. В плане начинки продукт вполне оправдал мои ожидания, даже более того.

Дизайн корпуса

Внешний вид смартфона выше всяких похвал — на лицевой панели практически всю площадь занимает именно дисплей, снизу лишь имеется надпись Honor и сверху камера с динамиком, но ничего лишнего сюда решили не ставить. На тыльной панели у нас размещена система из двух камер, там же вспышка и логотип компании. Плюс, производитель на тыльную сторону поставил сканер отпечатков пальцев, который размещен довольно удобно для повседневного использования. Несколько вариантов цветов и плавные линии корпуса смотрятся очень добротно, такой смартфон будет приятно держать в руках и пользоваться.

Бонусы

Немного смутило наличие двух камер на тыльной панели — мне кажется, что это совсем не обязательно было делать. Все же, мы понимаем, что на бюджетном смартфоне одна камера не всегда достойно снимает, не говоря уже о двух камерах. Но, разработчики решили сделать так. Далее, у смартфона большой дисплей с диагональю 5,7 дюймов и разрешением 1440 на 720 точек с соотношением сторон 18:9. Современный дисплей придает смартфону стильного внешнего вида и пользоваться им вы будете с большим удовольствием, матрица IPS обеспечивает неплохую цветопередачу.

Итог

Очень важно понимать, что за 126 долларов найти на рынке что-то адекватное будет проблематично даже в том случае, если вы смотрите в сторону смартфонов китайского рынка с неизвестными логотипами. Если же посмотреть на продукты от известных брендов, а Huawei сейчас находится в первой тройке производителей смартфонов на рынке, то там цен таких вообще нет. Если у вас ограничен бюджет, либо хочется второй смартфон взять для работы или каких-то других целей, то вот вам крутое решение, позволяющее спокойно работать и отдыхать, не переживая о больших тратах на телефон. Это круто, как по мне.