Предварительный обзор Huawei Honor 7A. Очень доступно

Компания Huawei официально анонсировала мобильный телефон Honor 7A, который оказался еще более бюджетным продуктом. На данный момент это один из самых доступных смартфонов с 18:9-соотношением сторон на рынке, так что если вы давно хотели себе современный смартфон с хорошим дисплеем, то пришло время посмотреть в сторону этого устройства. Да, данная модель не удивит вас громадной производительностью, вы не сможете играть на ней в самые современные игровые продукты, не сможете снимать видео или фото в шикарном качестве. Но, за свои деньги это лучшее устройство на рынке, которое вы только видели. Сегодня я расскажу более детально о том, как гаджет выглядит, какие у него преимущества и недостатки, чтобы вы понимали, зачем такой продукт вам нужен. И, конечно, сразу скажу стоимость — 126 долларов. Этого вполне достаточно, чтобы смартфон от китайской компании стал успешным на рынке.
ХарактеристикиЗа основу производительности мобильного телефона взят процессор Qualcomm Snapdragon 430. Он работает на четырех вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,5 гигагерца, так что вы вполне можете играть в казуальные игры и получать наслаждение от прочих развлекательных программ. Правда, играть в топовые шутеры будет не так классно, все же там нужно больше мощности процессора. За графику продукта отвечает графический контроллер Adreno 505, он неплохо справляется с поставленной задачей. Далее, поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 2 или 3 гигабайта, в зависимости от выбранной комплектации. Встроенной же памяти здесь 32 гигабайта, вполне достаточно для того, чтобы носить с собой пару фильмов и с десяток игрушек. В плане начинки продукт вполне оправдал мои ожидания, даже более того.
Дизайн корпусаВнешний вид смартфона выше всяких похвал — на лицевой панели практически всю площадь занимает именно дисплей, снизу лишь имеется надпись Honor и сверху камера с динамиком, но ничего лишнего сюда решили не ставить. На тыльной панели у нас размещена система из двух камер, там же вспышка и логотип компании. Плюс, производитель на тыльную сторону поставил сканер отпечатков пальцев, который размещен довольно удобно для повседневного использования. Несколько вариантов цветов и плавные линии корпуса смотрятся очень добротно, такой смартфон будет приятно держать в руках и пользоваться.
БонусыНемного смутило наличие двух камер на тыльной панели — мне кажется, что это совсем не обязательно было делать. Все же, мы понимаем, что на бюджетном смартфоне одна камера не всегда достойно снимает, не говоря уже о двух камерах. Но, разработчики решили сделать так. Далее, у смартфона большой дисплей с диагональю 5,7 дюймов и разрешением 1440 на 720 точек с соотношением сторон 18:9. Современный дисплей придает смартфону стильного внешнего вида и пользоваться им вы будете с большим удовольствием, матрица IPS обеспечивает неплохую цветопередачу.
ИтогОчень важно понимать, что за 126 долларов найти на рынке что-то адекватное будет проблематично даже в том случае, если вы смотрите в сторону смартфонов китайского рынка с неизвестными логотипами. Если же посмотреть на продукты от известных брендов, а Huawei сейчас находится в первой тройке производителей смартфонов на рынке, то там цен таких вообще нет. Если у вас ограничен бюджет, либо хочется второй смартфон взять для работы или каких-то других целей, то вот вам крутое решение, позволяющее спокойно работать и отдыхать, не переживая о больших тратах на телефон. Это круто, как по мне.