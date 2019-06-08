Предварительный обзор Huawei Maimang 8. Очень достойно

Характеристики

У компании Huawei сейчас серьезные проблемы и производитель вскоре может потерять серьезную часть рынка, но это не мешает китайскому гиганту выпускать в продажу свои новые модели смартфонов. Яркий пример — Huawei Maimang 8. Это крутой смартфон среднего уровня, который стоит недорого, выглядит стильно и с легкостью запускает все нужные вам игры или программы. То есть, за свои деньги это действительно крутой вариант. А теперь мы посмотрим на то, что умеет данная модель.

За основу производительности смартфона взят процессор Kirin 710, который сама же компания Huawei и разработала. Стоит отметить, что это отличное решение, так как процессор получается дешевле, чем его конкуренты, ведь Huawei не переплачивает другим компаниям, плюс процессор легче оптимизировать под нужны того или иного смартфона прямо во время проектирования. Работает процессор на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,2 гигагерца, чего предостаточно для запуска игр, программ, разного рода развлекательного контента и так далее. За графику смартфона отвечает ускоритель ARM Mali-G51 MP4, который тоже отлично себя показал как во время синтетических тестов, так и во время реальных сценариев работы. То есть, основа системы-на-чипе очень даже достойная и если вы планируете играть или что-то в таком духе, то проблем точно не возникнет.

Дизайн корпуса

Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 6 гигабайт, которой вполне достаточно, чтобы вы вообще не думали про оперативную память. Большинству современных смартфонов, даже если вы используете их в каких-то очень сложных задачах, хватает и 4 гигабайт ОЗУ, так как приложения просто не умеют занимать больше памяти. Здесь же вам дают приличный запас, чтобы пользователь не переживал о достаточном количестве ОЗУ для работы, игр или общения в социальных сетях. Можно держать в фоновом режиме тьму контента и ничего не будет загружаться заново. Встроенная же память представлена накопителем на 128 гигабайт, который обеспечит вас достаточным количеством памяти для продуктивной работы или хранения личного контента. Если же вам и этого будет мало, то можно смело брать карту памяти и закидывать туда фотографии из отпуска или что-то в таком духе. То есть, проблем с железом нет.

Итог

Внешний вид современного смартфона уже мало волнует пользователей, да и какой-то уникальности там уже не осталось. Дело в том, что на фронтальной панели устройства расположить что-то помимо дисплея почти невозможно, не говоря уже о каких-то дизайнерских изысках. Например, у данного смартфона спереди расположена только камера, дисплей и немного рамок вокруг него. Естественно, как-то удивить пользователя в таком ключе крайне тяжело — нет пространства. На тыльной же стороне у нас расположена достаточно привычная система из трех камер, плюс там же вспышка и сенсорная панель для снятия отпечатков пальцев. Весьма стильные цвета компания выбрала, но в целом ничего удивительного нет — аналогичные варианты оформления мы уже много раз видели. Гаджет смотрится стильно и интересно, но если вы хотите прямо нечто уникальное, то данная новинка этого не предоставит.

За данный смартфон просят 275 долларов и можно смело сказать, что за свои деньги это весьма достойный вариант — вы можете потратить куда больше денег на более известных конкурентов с аналогичной начинкой. Так что если вы не хотите отдавать тьму денег за флагманы и предпочитаете более доступные модели, то эта новинка вам точно понравится — у нее есть все необходимое.