Предварительный обзор Huawei Mate 20X. Гигант мобильного рынка

В последнее время производители перестали стеснять себя в плане диагонали дисплея смартфонов — буквально каждый девайс выходит с экраном свыше 6 дюймов. Года три назад такую диагональ назвали бы гигантской, а компания Apple высмеяла бы конкурентов за такие решения. Сейчас у самой Apple есть смартфон с диагональю свыше 6 дюймов, а конкуренты двигаются дальше. Например, китайская компания Huawei решила показать нам свою версию игрового смартфона, который отличается от потенциальных конкурентов удобством и громадным экраном. Новинка получила название Huawei Mate 20X и уже сейчас можно сказать, что продукт заинтересовал аудиторию. Пользователи, которые любят играть и смотреть фильмы, в неописуемом восторге от возможности держать в руках что-то подобное. Мы решили изучить устройство более детально, чтобы рассказать вам обо всех деталях гаджета, его преимуществах и недостатках.

Характеристики

За основу производительности данного смартфона взят процессор Kirin 980, который компания Huawei самостоятельно разработала и поставила во все свои флагманы. Да, у этого бренда сразу четыре условных флагмана, не удивляйтесь. Процессор предельно мощный, у него продвинутая система AI, которая вроде как улучшает качество снимков и прочие моменты. Помимо этого, разработчики реализовали совершенно новую систему охлаждения процессора — внутри установлена медная трубка и графеновые пластины. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 6 гигабайт формата LPDDR4X, этого предостаточно для того, чтобы вы запускали сразу несколько тяжелых игр. Встроенная память представлена накопителем на 128 гигабайт. Многие ожидали от столь большого дисплея больше памяти, но, видимо, накопители стоят слишком дорого.

Дизайн корпуса

Начнем с тыльной стороны, так как там дизайнеры явно потрудились на славу. У смартфона три камеры на тыльной панели, но было решено не встраивать их в один ряд, как это принято, а скомпоновать в квадрат. Туда же поставили и вспышку, она занимает левый верхний угол. Помимо этого, над камерой имеется логотип компании Leica, которая занималась оптикой камер, а снизу установлен сканер отпечатков пальцев. Расположен он крайне неудобно, так как вы будете постоянно промахиваться и попадать по камере, тем самым пачкая объектив. В самом низу расположен логотип компании Huawei. На фронтальной стороне у нас лишь дисплей и камера, даже говорить не о чем.

Дисплей

Самая важная фишка устройства заключается в диагонали его дисплея — она составляет 7,2 дюйма. Только представьте себе — совсем недавно популярностью пользовались планшеты Nexus с аналогичной диагональю, теперь у смартфонов такие же экраны. Соотношение сторон составляет 18,7:9, а разрешение достигает 2244 на 1080 точек. То есть, никакого прорыва в качестве картинки вы не увидите, просто сам экран стал больше и на нем удобнее играть, смотреть фильмы или изучать новости из интернета.

Итог

У смартфона всего одна версия, так что производитель не позволяет вам выбирать между разными комплектациями. Новинка стоит 900 евро, за эти деньги вы получаете один из самых интересных смартфонов на нынешнем рынке. Конечно, интересен он лишь тем, кто играет в игры, смотрит сериалы и фильмы. Для общения в мессенджерах или просмотра интернета вам хватит и меньшей диагонали, которую будет комфортнее носить в кармане. Зато этой новинкой компания Huawei показала, что можно выпускать смартфоны с действительно громадными экранами и сообществу они даже понравятся.