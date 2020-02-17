Предварительный обзор Huawei Nova 7i. Весьма интересный гаджет

Дизайн корпуса

Мы привыкли к тому, что современные смартфоны мало чем удивляют потенциального покупателя, максимум своей космической стоимостью. Однако производители иногда все же выпускают классные устройства, пройти мимо которых банально невозможно. Именно о таком гаджете мы сегодня с вами и поговорим — Huawei представила просто шикарную новинку с отличными камерами.

Характеристики

Стоит сказать, что несмотря на всю серость и однообразие рынка смартфонов производитель данного гаджета смог удивить нас свежими решениями и необычным подходом к исполнению. На лицевой панели, конечно же, вновь расположен дисплей с минимальными рамками слева, справа и сверху, снизу имеется более толстая рамка. Фронтальная камера, которую производитель решил не убирать, расположена в левом верхнем углу дисплея в специальном отверстии. Этим тоже сейчас никого не удивишь, так как производители со всего мира уже давно научились делать подобные дисплеи в своих устройствах. На тыльной же стороне расположена платформа с камерами, о которых стоит поговорить отдельно, плюс вспышка и логотип компании. Все, больше здесь ничего нет, ничего лишнего или ненужного — только необходимые компоненты. И это круто, так как смартфон выглядит довольно привлекательно.

Особенности

Производитель продолжает использовать процессоры собственного производства в своих устройства, так что Huawei Nova 7i получил модель HiSilicon Kirin 810. Этот процессор работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,27 гигагерца, чего явно с запасом хватит на любые игры, программы или какие-то рабочей задачи. Также в системе-на-чипе установлен графический ускоритель ARM Mali-G52 MP6, который отлично справляется как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 8 гигабайт, тогда как встроенная память представлена накопителем на 128 гигабайт. В плане производительности к смартфону нет никаких претензий, так как это одно из самых производительных устройств на рынке в своем классе. Производитель явно делает на этом акцент.

Итог

Главной фишкой смартфона можно смело назвать его систему камер — производитель хотел, чтобы пользователь получал удовольствие от съемки и у него отлично получилось. Стоит понимать, что у смартфона сразу четыре датчика изображения на тыльной панели. Основной на 48 мегапикселей поставляется со стандартной линзой, этот модуль отвечает за съемку фото. Также есть 8-мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом, который позволит снимать красивые пейзажи, плюс 2-мегапиксельный датчик для съемки макро и 2-мегапиксельный датчик для глубины резкости. То есть, здесь установлены все возможные датчики и линзы, которые сейчас вообще есть на рынке. Конечно, дисплей здесь тоже классный, есть поддержка быстрой зарядки, да и батарея неплохая, но камеры занимают первое место среди привлекательных преимуществ данного смартфона. Камеры очень крутые.

Производитель уже официально назвал стоимость смартфона — за него просят всего 270 долларов, то есть цена вполне адекватная. Особенно если учитывать, что у большинства современных смартфонов нет таких бонусов, но при этом они стоят дороже и предоставляют пользователю менее производительный процессор, меньше производительности и оперативной памяти. Так что если вам не особо важно, что смартфон от китайского бренда, то обязательно присмотритесь к новинке — смартфон и правда крайне достойный за свои деньги.