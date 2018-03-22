Предварительный обзор Huawei P20 Lite. Раньше времени

Большинство современных смартфонов выглядят довольно привлекательно, но все они копируют яблочный флагман. Хотелось бы сказать, что недавно анонсированный Huawei P20 Lite выглядит иначе, но нет. Производитель решил по какому-то странному вдохновению поставить в верхней части экрана вставку из черного пластика, точно как у iPhone X, из-за чего продукт раскритиковали еще на момент первой слитой информации. Теперь продукт официально анонсировали, он выглядит точно так же, как на скриншотах, а нам остается только посмотреть на его характеристики и рассказать вам обо всех деталях, которые вас могут заинтересовать. Собственно, для многих пользователей это будет возможность купить недорогой смартфон с хорошими характеристиками и интересным дизайном, не прибегая к кредитам и прочим глупостям. Хотя, конечно, у продукта недостатков тоже предостаточно, без них никуда.

Начинка

Дизайн корпуса

За основу производительности мобильного телефона отвечает процессор Kirin 659 от компании Huawei. Данный мобильный процессор построен на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,36 гигагерц в режиме максимальной нагрузки, в штатном режиме процессор работает на частоте 1,7 гигагерца. Думаю, производительности вам будет предостаточно для всех задач, которые можно поставить перед смартфоном — игры, программы, работа с социальными сетями и браузером выполняются на ура. Поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 4 гигабайта, этого вполне достаточно для того, чтобы гаджет легко работал с приличным количеством запущенных приложений. Встроенной памяти у смартфона 64 гигабайта, для первого времени точно хватит с головой, а потом можно поставить карту памяти до 256 гигабайт, тогда точно все фильмы любимые поместятся.Как и ожидалось, производитель решил скопировать все особенности дизайна iPhone X и это у него получилось, правда был ли в этом смысл — другой вопрос. Начнем с того, что на лицевой стороне расположен в нижней части логотип компании Huawei, что немного смущает, плюс в верхней части имеется «бровь» черного цвета, налезающая на сам экран. Зачем было столько места выделять снизу, чтобы потом сверху вставить челку эту? На тыльной стороне тоже сюрприз — основная камера выпирает за пределы корпуса так, что на стол вы его класть не сможете, будет шататься.

Бонусы

Итог

Производитель решил проблему с челкой в приложениях и фильмах простым способом — диагональ составляет 5,84 дюйма, а соотношение сторон составляет 19:9. Разрешение составляет 2280 на 1080 точек. Когда вы будете смотреть фильм, программно экран будет уменьшаться, чтобы челка не мешала вам смотреть фильм в нормальном формате, а когда вы просто пользуетесь девайсом, то экран будет расширяться до своих полных границ. В принципе, такой подход мне нравится и многие конкуренты могли бы взять себе это на заметку. Отметить стоит и операционную систему Android 8.0 Oreo, которая будет доступна прямо из коробки.Стоимость мобильного телефона составляет 450 долларов на момент релиза. Не могу сказать, что это ультра-дешево и все должны бежать в магазин и покупать новинку, но стоит понимать, что это довольно достойное решение за свои деньги. Здесь отличный процессор, у которого предостаточно производительности, отличный дисплей и масса других преимуществ. Самое главное, что это флагман, пусть и в более компактной форме, а такого рода устройства обычно от 600 долларов продаются, тут же намного более доступно получается. Советую присмотреться.