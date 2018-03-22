Предварительный обзор Huawei P20 Lite. Раньше времени

2018-03-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei P20 Lite; [180]
Большинство современных смартфонов выглядят довольно привлекательно, но все они копируют яблочный флагман. Хотелось бы сказать, что недавно анонсированный Huawei P20 Lite выглядит иначе, но нет. Производитель решил по какому-то странному вдохновению поставить в верхней части экрана вставку из черного пластика, точно как у iPhone X, из-за чего продукт раскритиковали еще на момент первой слитой информации. Теперь продукт официально анонсировали, он выглядит точно так же, как на скриншотах, а нам остается только посмотреть на его характеристики и рассказать вам обо всех деталях, которые вас могут заинтересовать. Собственно, для многих пользователей это будет возможность купить недорогой смартфон с хорошими характеристиками и интересным дизайном, не прибегая к кредитам и прочим глупостям. Хотя, конечно, у продукта недостатков тоже предостаточно, без них никуда.

Начинка

За основу производительности мобильного телефона отвечает процессор Kirin 659 от компании Huawei. Данный мобильный процессор построен на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,36 гигагерц в режиме максимальной нагрузки, в штатном режиме процессор работает на частоте 1,7 гигагерца. Думаю, производительности вам будет предостаточно для всех задач, которые можно поставить перед смартфоном — игры, программы, работа с социальными сетями и браузером выполняются на ура. Поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 4 гигабайта, этого вполне достаточно для того, чтобы гаджет легко работал с приличным количеством запущенных приложений. Встроенной памяти у смартфона 64 гигабайта, для первого времени точно хватит с головой, а потом можно поставить карту памяти до 256 гигабайт, тогда точно все фильмы любимые поместятся.

Дизайн корпуса

Как и ожидалось, производитель решил скопировать все особенности дизайна iPhone X и это у него получилось, правда был ли в этом смысл — другой вопрос. Начнем с того, что на лицевой стороне расположен в нижней части логотип компании Huawei, что немного смущает, плюс в верхней части имеется «бровь» черного цвета, налезающая на сам экран. Зачем было столько места выделять снизу, чтобы потом сверху вставить челку эту? На тыльной стороне тоже сюрприз — основная камера выпирает за пределы корпуса так, что на стол вы его класть не сможете, будет шататься.

Бонусы

Производитель решил проблему с челкой в приложениях и фильмах простым способом — диагональ составляет 5,84 дюйма, а соотношение сторон составляет 19:9. Разрешение составляет 2280 на 1080 точек. Когда вы будете смотреть фильм, программно экран будет уменьшаться, чтобы челка не мешала вам смотреть фильм в нормальном формате, а когда вы просто пользуетесь девайсом, то экран будет расширяться до своих полных границ. В принципе, такой подход мне нравится и многие конкуренты могли бы взять себе это на заметку. Отметить стоит и операционную систему Android 8.0 Oreo, которая будет доступна прямо из коробки.

Итог

Стоимость мобильного телефона составляет 450 долларов на момент релиза. Не могу сказать, что это ультра-дешево и все должны бежать в магазин и покупать новинку, но стоит понимать, что это довольно достойное решение за свои деньги. Здесь отличный процессор, у которого предостаточно производительности, отличный дисплей и масса других преимуществ. Самое главное, что это флагман, пусть и в более компактной форме, а такого рода устройства обычно от 600 долларов продаются, тут же намного более доступно получается. Советую присмотреться.


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