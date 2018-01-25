Предварительный обзор Iiyama ProLite XB2779QQS-S1. 5К разрешение

Буквально недели три назад начались продажи компьютера iMac и многие заговорили о стоимости гаджета. Важнейшей деталью устройства является дисплей - разрешение 5К, которого на тот момент на рынке просто не было, позволяет гораздо удобнее работать с фото или видео, но аналогов на рынке не было и как-то сравнивать по качеству и стоимости продукт было проблематично. Теперь же можно с уверенностью говорить о том, что конкуренты на рынке есть, пусть и смотрятся не так эффектно - Iiyama ProLite XB2779QQS-S1 так же порадует вас 5К разрешением и если для вас именно этот параметр был важнее всего, то монитор вполне может заменить яблочный компьютер. В частности, это крутой вариант для тех, кто хочет работать с высоким разрешением, но на Windows. Сегодня я решил рассказать вам обо всех деталях устройства, преимуществах и определенных недостатках новинки. Да, недостатки тоже есть.

Характеристики

Диагональ дисплея данного монитора составляет 27 дюймов. Это достаточно приличная диагональ и у того же iMac диагональ точно такая же, так что для работы с фото или видео монитор сгодится, хотя лично я предпочитаю 21:9 соотношение сторон, тогда как у этой модели соотношение 16:9. Разрешение у этого монитора составляет 5120 на 2880 точек, это сложно даже осознать, не говоря уже о том, что сравнивать данный монитор на рынке не с чем, конкурентов банально нет. Да, у iMac так же 5К разрешение, но это уже полноценный компьютер, а здесь просто монитор. Матрица монитора построена по технологии IPS с широкими углами обзора и прочими преимуществами. Это идеальный вариант характеристик для монитора современного уровня - нет ничего такого, что могло бы отпугнуть потенциального покупателя. И, конечно же, я повторюсь еще раз - на рынке конкурентов просто нет, это единогласный лидер.

Дизайн

В плане второстепенных характеристик монитор тоже порадовал - яркость достигает 440 кд/м2, это заметно ярче, чем у большинства мониторов на рынке. Практически у всех мониторов яркость не превышает 300 кд/м2, некоторые модели получают яркость 350 кд/м2, очень редкие модели превышают 400 единиц. Контрастность здесь тоже выше нормы - 1200:1, тогда как большинства мониторов выдают 1000:1. Так что, если вы планировали на данном мониторе играть - можете быть уверенным в его качестве картинки, цветопередаче и яркости, это один из самых технологичных мониторов в мире.Чем монитор проигрывает своему непрямому конкуренту, так это дизайном - здесь все слишком просто и некоторые моменты даже кажутся устаревшими. Например, рамка вокруг монитора достаточно толстая, снизу имеется серебристая плашка с логотипом компании, даже немного напоминает оригинальный iMac, но для такой техники подражать чужому дизайну - недопустимо. На тыльной стороне все скучно и выполнено из матового черного пластика, ножка достаточно простенькая, хотя и с вырезом для кабелей. Подставка так же выглядит излишне простой. Как-то не складывается ощущение дорогого и крутого монитора.

Итог

Пока что нет данных о стоимости продукта, что немного огорчает - хотелось бы уже сравнить ценник этого гаджета с ценником железа из iMac и решить, что же покупать интереснее. Но, без всякого сомнения, этот монитор станет новым витком в развитии мониторов на рынке - буквально месяц и конкуренты так же покажут свои варианты, с уже более крутым дизайном, может какими-то новыми фишками и преимуществами. Этот монитор тоже весьма интересен, но вот это копирование оригинального дизайна iMac на лицевой панели кажется смешным и не совсем уместным в таком типе техники.