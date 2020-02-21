Предварительный обзор LG 2020 K Series. Весьма неплохо

Дизайн корпуса

Многие пользователи уже и не помнят о том, что компания LG выпускает смартфоны. Когда-то давно, очень давно, производитель мог похвастаться достаточно высокими продажами и отличной популярностью на рынке, но сейчас, конечно, ситуация кардинально изменилась. Сейчас производитель попытался вернуться на рынок смартфонов, представив достаточно интересное устройство, однако нужно понимать, что просто хорошего гаджета сейчас недостаточно. Пользователи хотят получить качественный продукт за адекватные деньги, да еще и с изюминкой. Есть ли это у новых устройств компании LG, а именно у K61, K51S и K41S? Что же, давайте посмотрим, какие смартфоны показал некогда популярнейший производитель в мире.

Характеристики

Довольно странно отнеслись дизайнеры смартфонов серии LG 2020 K Series к внешнему виду своих гаджетов. Дело в том, что на лицевой панели устройства расположен дисплей с достаточно внушительными рамками сверху, справа и слева. Более того, внизу остался «подбородок» внушительных размеров, который позволяет производителю подключить шлейф дисплея, вот только на фоне остальных рамок этот подбородок выглядит просто ужасно. Почему производитель в 2020 году решил выпускать смартфон с настолько толстыми рамками — загадка. Также стоит сказать, что на тыльной стороне смартфона расположена горизонтальная панель из камер, плюс датчик отпечатков пальцев. Сама тыльная панель вопросов не вызывает, а вот сенсорная панель сразу под камерами не очень порадовала. Пользователь будет постоянно промахиваться, попадая пальцем на линзы объективов. Да и в целом дизайн нам не очень понравился — смартфон выглядит устаревшим.

Особенности

Старшая модель оборудована объемом оперативной памяти в 4 гигабайта, тогда как у младших версий объем оперативной памяти вовсе составляет 3 гигабайта. Для современных смартфонов, пусть и достаточно доступных, это крайне плохие характеристики, которые не дают нам возможности сказать, что устройство привлекательное в плане технических характеристик. Также стоит сказать, что смартфоны оборудованы процессорами, название которых производитель решил не называть на презентации. Можно с уверенностью сказать, что модели там достаточно слабые, так как заявленные частоты нас не порадовали, плюс производитель точно похвастался бы своим мощным процессором, если бы он таковым являлся. Вероятно, все же процессоры получились не самыми мощными, если на презентации рассказали лишь про ОЗУ, встроенную памяти (с ней все нормально) и тактовые частоты. Хотелось бы больше характеристик, но, видимо, не судьба.

Итог

Главной особенностью смартфона можно назвать систему камер, которая расположена горизонтально и позволяет снимать качественные кадры. Проблема только в том, что на самом деле количество камер и правда большое, но их характеристики не впечатляют совершенно. Это вовсе не тот смартфон, который станет лучшим в списке DxOMark по качеству фотографий. Кроме того, производитель заявил о достаточно качественном дисплее, к чему у нас нет претензий — дисплей и правда качественный, у него высокое разрешение и достаточно хорошая диагональ. Хотя, конечно же, сейчас такие дисплеи есть буквально у каждого второго смартфона на рынке, так что удивить точно никого не получится.Компания LG не совершила чуда, а именно чудо ей и нужно — новые смартфоны не выглядят прорывом, они не привлекают к себе внимание и не могут похвастаться чрезвычайно низкой ценой, так что мы сильно сомневаемся, что устройства будут хорошо покупать.