Предварительный обзор LG 27UL550-W. Отличное решение для дома

2019-03-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG 27UL550-W; [147]
В последнее время на рынке появилось очень много интересных мониторов для геймеров и тех, кто работает с графикой, например. Это весьма приятно, ведь пользователи частенько интересуются именно этими направлениями мониторов, но есть же и те, кто дома просто смотрит фильмы или получает удовольствие от прохождения каких-то простых игр, от чтения текстов или общения в социальных сетях. Какой смысл покупать игровой монитор, если вы за компьютером смотрите фильмы, верно? Для таких пользователей создали весьма интересный монитор под названием LG 27UL550-W, который смотрится крайне интересно и при своих отличных характеристиках дает возможность за адекватные деньги обзавестись шикарным решением на каждый день. Сегодня мы посмотрим на то, что умеет данный монитор, почему он так привлекает аудиторию и за что в нем стоит платить деньги. Если вы давно искали себе новый монитор, то стоит присмотреться.

Характеристики

Начнем с того, что диагональ дисплея данного монитора составляет 27 дюймов. Это довольно много, так что дискомфорта во время просмотра фильмов или сериалов вы ощущать не будете. Матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и отличной цветопередачей. Разрешение у монитора составляет 3840 на 2160 точек, то есть полноценное 4К разрежение без каких-то маркетинговых уловок. Этого уже достаточно, чтобы вы могли с удовольствием смотреть фильмы в высоком разрешении и получать от этого массу эмоций. Картинка гораздо интереснее, если сравнивать с FullHD. Особенно приятно смотреть на 4К разрешение, если вы смотрите фильмы не с большого расстояния, а сидя за столом на расстоянии метр-полтора. Тогда изображение кардинально отличается и можно рассмотреть даже самые мелкие детали. Идеально для фанатов фильмов.

Дизайн корпуса

Внешний вид монитора говорит нам о том, что разработчики изначально позиционировали монитор как отличное решение для дома. На фронтальной панели у нас дисплей и симметричная рамка вокруг него черного цвета. Никаких особых декоративных изысков, только практичный черный пластик. На тыльной стороне у нас расположены порты подключения и довольно толстая прочная ножка, которая позволяет нам наклонять монитор. Подставка имеет С-образную форму, что традиционно для компании LG, и занимает на столе минимум свободного пространства. Очень стильный дизайн без вычурных элементов.

Особенности

Монитор поддерживает разрешение 4К, но есть также поддержка и HDR10. Это значит, что при просмотре фильмов с темными сценами вы получите гораздо больше информации, так как монитор на программном уровне делает более контрастными данные участки кадра. Выглядит это действительно привлекательно, особенно если смотреть фильмы в высоком разрешении. В остальном же характеристики монитора вполне простые — яркость достигает 300 кд/м2, контраст на уровне 1000:1, время отклика составляет 5 мс. Ничего невероятного, но не будем забывать, что это монитор и не игрового типа.

Итог

Теперь давайте обсудим стоимость данного монитора — она составляет 415 долларов и я могу с уверенностью сказать, что за свои деньги это лучшее решение на рынке. 4К монитор с отличной яркостью, контрастом, технологией HDR10 и прочими преимуществами позволит вам совершенно иначе взглянуть на рынок мониторов нового поколения и получить от него максимум положительных эмоций. Конечно, это гораздо дороже FullHD, но и картинка в четыре раза плотнее, что в некоторых ситуациях критически важно. Обязательно советую присмотреться к этому решению.

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