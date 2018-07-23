Предварительный обзор LG 32GK850F-B. Новый игровой монитор

Игровых мониторов очень много — в последнее время буквально каждый второй производитель выпускает свою модель в этом направлении. Преимущества игровых мониторов сложно переоценить, если вы играете каждый день и хотите получить от этого максимум положительных эмоций. С другой стороны, далеко не каждый продукт в этом классе стоит вашего внимания. Вот в свет вышел LG 32GK850F-B, который довольно странно укомплектован и характеристики у него далеко не идеальные. Мы решили рассмотреть новинку более пристально, чтобы решить, стоит ли монитор внимания или нет. Все же, сейчас конкуренция очень высокая и пользователи хотят получать от своей покупки максимум. Значит нужно найти идеальный вариант, а все остальные отбросить. Вот этим мы сейчас и займемся — посмотрим на характеристики продукта и их варианты использования в повседневной жизни геймера.

Характеристики

Собственно, исходя уже из названия продукта можно понять, что это довольно большой монитор — диагональ составляет 31,5 дюйма. Конечно, сейчас практически каждый второй производитель пишет в названии цифру 32, хотя на самом деле половинки дюйма там не хватает. Это не так важно. Матрица здесь построена по технологии VA с широкими углами обзора и приличной яркостью, плюс цветопередача на приличном уровне. Правда, в игровых мониторах TN вариант выглядит более привлекательно, так как вы получаете меньшее время отклика. Для геймера это важный момент, особенно если вы любите шутеры и все в таком духе. Далее, разрешение здесь составляет 2560 на 1440 точек. Это 2К матрица, которая неплохо справляется с поставленными задачами. Но, нужно понимать, что 2К это не 4К и такого прироста четкости изображения вы не получите, а вот компьютер мощнее нужно будет обязательно собрать.

Второстепенные характеристики монитора тоже выглядят неоднозначно. Время отклика здесь составляет 5 мс. Для одиночных игр и всевозможных мультиплеерных проектов, где от вашей реакции не все так сильно зависит, это неплохой показатель и можно вполне спокойно играть и не переживать. В шутерах всевозможных это уже проблема, хотя есть технология Motion Blur Reduction, которая уменьшает время отклика до 1 мс. Частота обновления монитора составляет 144 Гц, то есть при наличии мощного компьютера вы получите более плавную картинку. В целом, устройство вас ничем не порадует, но и не разочарует тоже, что весьма приятно.

Дизайн корпуса

Отдельно стоит похвалить дизайнеров за то, что они сотворили на тыльной стороне монитора. Здесь у нас по центру находится выпуклость в форме круга, по контуру которой красный пластик очень красиво смотрится. Справа на круге установлены все порты для подключения периферии, по центру крепится ножка. Она имеет кругу форму, довольно прочная и увесистая, на такой монитор шататься точно не будет. Там же есть небольшой выступ с отверстием, куда можно будет протянуть кабели, чтобы выглядело это все более привлекательно. Подставка имеет V-образную форму.

Итог

Пока что компания не называет стоимости этого продукта, но мы посмотрели на предыдущие игровые модели этого же бренда с аналогичными характеристиками, и там нет ничего доступного. Вероятно, монитор будет стоить как все конкуренты, может даже немного дороже. Стоит ли отдавать такие средства за монитор с 2К разрешением в середине 2018 года? Совершенно нет — сейчас 4К мониторы уже стоят лишь немного дороже, но там заметно интереснее картинка и больше возможностей для работы и развлечений. Будем надеяться, что компания выпустит продукт в России с более привлекательным ценником.