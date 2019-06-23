Предварительный обзор LG 34WL850-W. Отличный монитор

Характеристики

Компания LG не просто так является лидером на рынке мониторов и телевизоров — она не только производит лучшие матрицы на рынке, но и привлекает внимание пользователей достойными характеристиками. Например, LG 34WL850-W выглядит очень круто, у него есть тьма достойных характеристик, но пока что нет цены. Давайте посмотрим на новинку и узнаем, насколько она интересна.

Диагональ монитора составляет 34 дюйма, чего предостаточно для того, чтобы вы с большим комфортом смотрели фильмы, общались в социальных сетях, работали с фото или видео. Вообще, на большой диагонали гораздо приятнее выполнять абсолютно все задачи, особенно если разрешение позволяет всматриваться в мелкие детали. Благо, у LG 34WL850-W проблем с этим нет — разрешение составляет 3440 на 1440 точек, то есть это 2К разрешение, которое немного растянули по горизонтали. Этот формат еще называют WQHD, но суть не меняется — это не 4К разрешение. Соотношение сторон при этом составляет 21:9, то есть картинка существенно вытянута по горизонтали и идеально подходит для просмотра фильмов или монтажа видео. В этом плане производитель прямо порадовал — продукт отлично справляется с поставленными задачами и основные характеристики новинки можно только похвалить.

Дизайн корпуса

Также монитор может похвастаться довольно высокой яркостью в 400 кд/м2 — это выше, чем средний показатель для современного рынка мониторов. Конечно, в помещении без прямых солнечных лучшей вы не будете и половины этой яркости использовать, но все равно приятно понимать, что твой монитор ярче, чем большая часть конкурентов по рынку. Контраст при этом совершенно стандартный и составляет 1000:1, время отклика целых 5 миллисекунд. То есть, поиграть на этом мониторе можно и в шутеры, вот только моментально стрелять в цель вы не сможете. Углы обзора у новинки, естественно, довольно приличные и достигают 178 градусов по вертикали и горизонтали, а частота обновления кадров составляет 60 Гц. Не сказать, что LG 34WL850-W прямо удивляет нас своими характеристиками, но в целом качество изображения достаточно приличное, чтобы устройство похвалить. Это шикарный выбор в массе ситуаций.

Итог

В плане внешнего вида монитор совершенно не собирается вас хоть как-то удивлять или поражать, так как вся его особенность в начинке. На фронтальной панели у нас совершенно стандартный экран с тонкими рамками серого цвета, которые не отвлекают от работы с контентом. Да и в целом на фоне такой диагонали рамка не может казаться большой. На тыльной стороне у нас расположены все выходы для подключения периферии, плюс есть крепление для прочной ножки. Она, в стиле компании LG, выполнена в форме цилиндра и позволяет монитору не шататься на столе. Подставка имеет С-образную форму, это тоже фирменная черта мониторов данной компании. Нельзя сказать, что в дизайне есть хоть какая-то изюминка, но выглядит достаточно привлекательно и в этом есть определенный шарм. Да и главное в мониторе его экран, а не внешние элементы декора, которые не несут никакой ценности.На текущий момент официальной стоимости монитора нет, так что сравнивать его с потенциальными конкурентами от других компаний было бы странно. Но, с другой стороны, нужно понимать, что это 2К монитор, а не 4К, так что цена у него должна быть адекватная. Более того, в характеристиках кроме диагонали нет вообще ничего удивительного, так что мы советуем подождать релиза в нашей стране. Есть ощущение, что это будет весьма доступны продукт с приличным набором бонусов и сильных сторон.