Предварительный обзор LG 34WL850-W. Отличный монитор

2019-06-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG 34WL850-W; [94]
Компания LG не просто так является лидером на рынке мониторов и телевизоров — она не только производит лучшие матрицы на рынке, но и привлекает внимание пользователей достойными характеристиками. Например, LG 34WL850-W выглядит очень круто, у него есть тьма достойных характеристик, но пока что нет цены. Давайте посмотрим на новинку и узнаем, насколько она интересна.

Характеристики

Диагональ монитора составляет 34 дюйма, чего предостаточно для того, чтобы вы с большим комфортом смотрели фильмы, общались в социальных сетях, работали с фото или видео. Вообще, на большой диагонали гораздо приятнее выполнять абсолютно все задачи, особенно если разрешение позволяет всматриваться в мелкие детали. Благо, у LG 34WL850-W проблем с этим нет — разрешение составляет 3440 на 1440 точек, то есть это 2К разрешение, которое немного растянули по горизонтали. Этот формат еще называют WQHD, но суть не меняется — это не 4К разрешение. Соотношение сторон при этом составляет 21:9, то есть картинка существенно вытянута по горизонтали и идеально подходит для просмотра фильмов или монтажа видео. В этом плане производитель прямо порадовал — продукт отлично справляется с поставленными задачами и основные характеристики новинки можно только похвалить.

Также монитор может похвастаться довольно высокой яркостью в 400 кд/м2 — это выше, чем средний показатель для современного рынка мониторов. Конечно, в помещении без прямых солнечных лучшей вы не будете и половины этой яркости использовать, но все равно приятно понимать, что твой монитор ярче, чем большая часть конкурентов по рынку. Контраст при этом совершенно стандартный и составляет 1000:1, время отклика целых 5 миллисекунд. То есть, поиграть на этом мониторе можно и в шутеры, вот только моментально стрелять в цель вы не сможете. Углы обзора у новинки, естественно, довольно приличные и достигают 178 градусов по вертикали и горизонтали, а частота обновления кадров составляет 60 Гц. Не сказать, что LG 34WL850-W прямо удивляет нас своими характеристиками, но в целом качество изображения достаточно приличное, чтобы устройство похвалить. Это шикарный выбор в массе ситуаций.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида монитор совершенно не собирается вас хоть как-то удивлять или поражать, так как вся его особенность в начинке. На фронтальной панели у нас совершенно стандартный экран с тонкими рамками серого цвета, которые не отвлекают от работы с контентом. Да и в целом на фоне такой диагонали рамка не может казаться большой. На тыльной стороне у нас расположены все выходы для подключения периферии, плюс есть крепление для прочной ножки. Она, в стиле компании LG, выполнена в форме цилиндра и позволяет монитору не шататься на столе. Подставка имеет С-образную форму, это тоже фирменная черта мониторов данной компании. Нельзя сказать, что в дизайне есть хоть какая-то изюминка, но выглядит достаточно привлекательно и в этом есть определенный шарм. Да и главное в мониторе его экран, а не внешние элементы декора, которые не несут никакой ценности.

Итог

На текущий момент официальной стоимости монитора нет, так что сравнивать его с потенциальными конкурентами от других компаний было бы странно. Но, с другой стороны, нужно понимать, что это 2К монитор, а не 4К, так что цена у него должна быть адекватная. Более того, в характеристиках кроме диагонали нет вообще ничего удивительного, так что мы советуем подождать релиза в нашей стране. Есть ощущение, что это будет весьма доступны продукт с приличным набором бонусов и сильных сторон.

Комментарии и отзывы LG 34WL850-W
Быстрее Snapdragon 730 и Kirin 970: Huaw...
Быстрее Snapdragon 730 и Kirin 970: HuawСегодня компания Huawei представила свой новый мобильный процессор — Kirin 810. Это первенец серии Kirin ...
Киберспорт возвращается в X Games с «Ape...
Киберспорт возвращается в X Games с «ApeУже 3 года как киберспорт стал частью X Games (Всемирные экстремальные игры). И совсем недавно в список д...
У Huawei новый рекорд: 100 миллионов про...
У Huawei новый рекорд: 100 миллионов проПохоже, после введения санкций США у китайской компании Huawei дела не так плохи, как кажется. И это подт...
Samsung перестанет обновлять смартфоны G...
Samsung перестанет обновлять смартфоны GНа своём официальном сайте компания Samsung объявила, что старые флагманы Galaxy S7 и S7 Edge больше не б...
В Steam добавили отдельный тег для ЛГБТ-...
В Steam добавили отдельный тег для ЛГБТ-Компания Valve добавила в магазин Steam тег LGBTQ+, им будут помечаться все игры этой объёмной тематики. ...
Xiaomi отказалась от линеек смартфонов M...
Xiaomi отказалась от линеек смартфонов MНесколько дней назад в сети появились слухи о том, что Xiaomi больше не будет выпускать смартфоны семейст...
Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro с вз...
Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro с взКомпания Apple объявила о программе отзыва и замены аккумуляторов некоторых ноутбуков MacBook Pro. ...
Samsung готовит новую линейку Galaxy R, ...
Samsung готовит новую линейку Galaxy R, Новой линейкой Samsung станет Galaxy R. Информация об этом появилась еще в конце прошлого года, и тогда с...


Обзор A4Tech Bloody P30 Pro. Многофункциональная игровая мышь с подсветкойОбзор A4Tech Bloody P30 Pro. Многофункциональная игровая мышь с подсветкой
Обзор Rombica NEO AX120L Quick. Power Bank с функцией быстрой зарядки Обзор Rombica NEO AX120L Quick. Power Bank с функцией быстрой зарядки
Обзор Creative Outlier Air. Лучшие TWS наушники для спортаОбзор Creative Outlier Air. Лучшие TWS наушники для спорта
Обзор Gamdias Hercules E3. Компьютерное кресло с подсветкойОбзор Gamdias Hercules E3. Компьютерное кресло с подсветкой
Обзор оперативной памяти Patriot Memory Viper RGB DDR4-3200 (PVR416G320C6KW)Обзор оперативной памяти Patriot Memory Viper RGB DDR4-3200 (PVR416G320C6KW)
Предварительный обзор LG 34WL850-W. Отли...
Предварительный обзор LG 34WL850-W. ОтлиКомпания LG не просто так является лидером на рынке мониторов и телевизоров — она не только производит лу...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen Tou...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen TouВ компании ASUS представили очень крутой продукт, у которого на рынке просто нет аналогов. Монитор в порт...
Предварительный обзор Thermalright Turbo...
Предварительный обзор Thermalright TurboВ последнее время многие пользователи, среди которых больше всего геймеров, стали активно покупать систем...
Обзор Children of Morta. Шикарная ролева...
Обзор Children of Morta. Шикарная ролеваРелиз Children of Mort многих очень заинтересовал — игра выглядит интересно, у нее весьма увлекательная с...
EZVIZ открыла свой первый оффлайн магази...
EZVIZ открыла свой первый оффлайн магази18 июня в Москве прошла пресс-конференция компании EZVIZ, которая занимается выпуском систем видеонаблюде...
Предварительный обзор Cougar Gemini M. Д...
Предварительный обзор Cougar Gemini M. ДИногда пользователи не горят желанием получить громадный корпус и поставить себе его на стол. Некоторым г...
Обзор Golden Treasure: The Great Green. ...
Обзор Golden Treasure: The Great Green. Сегодня мне на глаза попалась игра Golden Treasure: The Great Green, которая изначально показалась доволь...
Компания «МУЛЬТиКУБИК» возрождает диафил...
Компания «МУЛЬТиКУБИК» возрождает диафилНаверняка многие в детстве проводили время вместе с родителями за просмотром диафильмов. Для тех, кто не ...
HP представила в России первый лазерный ...
HP представила в России первый лазерный 18 июня в Москве прошла презентация HP, в рамках которой был представлен первый в мире лазерный принтер ...
Xiaomi привезла в Россию телевизоры по о...
Xiaomi привезла в Россию телевизоры по оКомпания Xiaomi объявила об официальном старте продаж своих телевизоров на российском рынке. Всего будут ...
Предварительный обзор BenQ GL2780. Очень...
Предварительный обзор BenQ GL2780. ОченьОфициально представлен новый монитор BenQ GL2780, который стоит адекватных денег, выглядит более-менее до...
Обзор Pacify. Странная игра...
Обзор Pacify. Странная играВ очередной раз нам на глаза попадается необычная игра, которая вроде как готова вас удивлять и радовать,...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor