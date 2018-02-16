Предварительный обзор LG 38WK95C. Вот это формат

Достаточно часто случаются ситуации, когда производитель показывает крутой продукт с отличными характеристиками и дизайном, но никто не может понять кому этот продукт нужен. Так происходит и со смартфонами, и с игровой периферией, да и с мониторам тоже. Собственно, монитор LG 38WK95C является ярким примером того, как достаточно крутой монитор с отличными характеристиками и невероятно стильным дизайном может оказаться не сильно популярным уже на момент продаж. Сегодня я расскажу вам обо всех характеристиках продукта, дабы вы понимали, почему он так хорошо. И, конечно же, мы попытаемся ответить на вопрос о том, кому же такой монитор нужен. Хотя, мне кажется, что на него ответить будет очень сложно - за 1500 долларов монитор весьма проблематично продать даже дизайнеру или бизнесмену, ведь на рынке такое количество конкурентов, что голова кругом идет. Но, давайте для начала о характеристиках.

Характеристики

Несмотря на то, что в названии продукта указана цифра 38, на деле диагональ дисплея составляет 37,5 дюймов. Маленькая уловка, которую активно эксплуатируют производители уже не первый год. При такой, достаточно приличной, диагонали разрешение составляет 3840 на 1600 точек. Этого с головой достаточно для того, чтобы ваши глаза не уставали от рассматривания самых мелких деталей на столь большом мониторе. Хотя, конечно, до эталонного 4К разрешения этот гаджет не дотягивает - по вертикали нужно 2160 точек иметь. Однако, здесь установлена матрица с соотношением сторон 21:9, из-за чего разрешение по горизонтали остаточно приличное и общая картинка получилась очень и очень привлекательной. Матрица IPS со всеми вытекающими преимуществами - качество цветопередачи отличное, углы обзора тоже, яркость высокая.

Конечно, IPS матрица это вам не VA и яркость здесь установлена на вполне стандартном значении в 300 кд/кв.м, то есть при дневном освещении придется выкручивать яркость на максимум для того, чтобы наблюдать адекватную цветовую палитру. Контраст достигает 1000:1, время отклика монитора составляет 5 мс, то есть для игр он не подходит кардинально. Поддерживается технология HDR10, а вот частота обновления составляет всего 60 Гц - для 2018 года это просто смешно. Конечно, есть еще 99-процентный охват палитры sRGB, но у кого ее сейчас нет на рынке? Даже самые простые мониторы могут похвастаться хорошей палитрой.

Дизайн корпуса

Конечно, дизайн корпуса этого монитора смотрится достаточно привлекательно, но нельзя сказать, что он отличается от предыдущих решений компании. Здесь подставка С-образной формы, которая занимает не так много места на рабочем столе, достаточно толстая ножка с минимум регулировок по наклону и высоте, это классический набор для мониторов этого бренда. Рамки справа и слева от дисплея сведены к минимуму, смотрится это достаточно стильно, но, опять же, сейчас все мониторы такие. Сзади имеется приятная белая панель, вот только эту панель вы увидите два раза при распаковке и потом забудете о ней.

Итог

Стоимость монитора составляет 1500 долларов, это достаточно дорого даже для устройства такого класса. Однако, стоит отметить недостатки - 60 Гц полностью нивелирует геймерские задатки продукта, разрешение недо-4К не понравится дизайнерам и редакторам видео. Остается только вариант просмотра фильмов и социальных сетей. За 1500 долларов можно найти массу вариантов с 4К разрешением и даже более интересным дизайном, а если вам не нужна такая диагональ, то еще и половину суммы этой можно сэкономить. Вот и думайте теперь, интересен монитор или нет.