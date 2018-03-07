Предварительный обзор LG 38WK95C-W UltraWide. Новый широкий формат

2018-03-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG 38WK95C-W UltraWide; [110]
Мы буквально недавно писали о мониторе LG 38WK95C-W, а теперь пришло время поговорить о мониторе с приставкой UltraWide. Как вы уже поняли из названия, это широкоформатный монитор и он мне дико нравится. Стоит сказать, что у него весьма узкая специализация и большинству пользователей оригинальная модель понравится куда больше. Этот же монитор создавали для тех, кто монтирует видео или много работает в интернете. Это шикарный вариант для тех, кто работает с картинками или набирает тексты, либо работает с громадными таблицами электронными, да и фильмы на нем смотреть отлично, но вот для игр такой монитор я бы вам не посоветовал. Так что, маленький спойлер, если вы много играете в игры, а работаете мало, то берем классическую версию, а если вы больше работаете, то этот монитор будет шикарным приобретением на все случаи жизни. Вот, теперь давайте поговорим о возможностях продукта и его характеристиках.

Характеристики

Главная фишка монитора - диагональ 37,5 дюйма. Он достаточно большой и на рабочем столе смотрится громадиной, хотя эта диагональ на самом деле не такая уж и большая. Соотношение сторон составляет 21:9, то есть, он просто вытянут в ширину и из-за этого диагональ такая большая. Разрешение монитора составляет 3840 на 1600 точек, вполне приемлемо и для работы вам будет предостаточно. Конечно, это не эталонный 4К монитор, но у него есть все, что нужно для комфортной работы и глава ваши уставать не будут, это тоже достаточно важный момент. Матрица здесь IPS, с широкими углами обзора и приличной цветопередачей, многие считают, что это лучший тип матрицы для работы с фото и видео. Если посмотреть на основные характеристики монитора, то вы заметите вполне классический набор преимуществ, но и недостатки остались прежними, их мы разберем во втором абзаце.

Начнем с яркости в 300 кд/м2. Это не самый лучший показатель и даже днем, если у вас в окно льется свет, работать с монитором будет проблематично даже на максимальной яркости. Нужно будет зашторивать окна или как-то решать эту проблему. Контраст составляет 1000:1, что тоже никого не удивляет, остальные параметры не внушают какого-то удивления. То есть, это вполне стандартный монитор без выделяющихся характеристик. Это немного портит впечатление, так как создается устройство, вроде как, для работы с видео и фото, но выполнять свои функции он сможет только в темном помещении.

Дизайн корпуса

В плане дизайна ничего не изменилось и это очень хорошо. Начнем с того, что подставка выполнена в форме полумесяца, из-за чего монитор занимает минимум места на рабочем столе и вы можете с удобством обустроить пространство вокруг себя. Ножка такая же продвинутая, прочная и надежная, монитор не шатается и не дрожит при работе. Это тоже приятная мелочь, особенно есть у вас стол не очень устойчивый. Тыльная панель белая и красивая, жаль, что это мало кого интересует — тыльную панель вы увидите два раза за весь период использования, так что эта деталь внешнего вида не кажется такой уж важной.

Итог

Стоимость монитора составляет 1500 долларов и на этом можно было бы и закрыть тему обсуждения. Ведь, при стоимости в 1500 долларов круг желающих купить данный монитор сильно сужается. Его приобретут исключительно дизайнеры, фотографы или те, кто работает с видео. Не более того. Обычный пользователь не станет покупать монитор для того, чтобы смотреть фильмы или сидеть в интернете, за такие громадные деньги. У большинства пользователей компьютер стоит как половина этого монитора. Видимо, в LG не дружат с ценообразованием. Либо уверены в своей крутости.

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