Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы дождались

Стоит отметить, что хотя смартфон LG G7 ThinQ анонсировали только сегодня, мы знали обо всех его характеристиках и дизайне еще задолго до этого мероприятия. И, нет, мы не хвастаемся — никакой дедукции или умения предсказывать будущее. Просто компания не смогла удержать информацию в тайне и буквально за пару месяцев до анонса все фотографии и характеристики уже были в сети, осталось только изучить все это и отделить совсем шальные данные от более-менее адекватных. Теперь нам официально показали смартфон и хотя эффект неожиданности сдулся, новинка очень даже крутая и стоит того, чтобы потратить на нее время и изучить характеристики. Да, по моему мнению, данный девайс вполне может конкурировать с другими флагманами на рынке, в некотором смысле даже выигрывать за счет более современного дисплея и камеры. Но, давайте рассмотрим особенности девайса более предметно.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Snapdragon 845 от компании Qualcomm. Это топовый процессор на данный момент, который выдает громадную производительность и позволяет вам работать с играми, программами и прочим развлекательным контентом без проблем и тормозов. На сегодняшний день просто нет более мощного процессора, так что проблем быть не должно. Поддерживать производительность флагмана будет оперативная память на 4 или 6 гигабайт, в зависимости от выбранной комплектации. Кстати, от комплекта зависит и объем встроенной памяти — 64 или 128 гигабайт. Думаю, оба варианта будут интересны, просто пользователь может сам выбрать себе подходящие характеристики на все случаи жизни — не обязательно брать типовую модель, если вы не планируете таскать с собой десяток фильмов в кармане. В плане начинки флагман очень даже хорошо себя показал.

Дизайн корпуса

Внешний вид смартфона в последнее время потерял особую ценность, так как дисплей на фронтальной панели занимает все пространство, а на тыльной стороне особо фантазию не проявишь — там тоже все расписано по миллиметрам. На передней панели, как и ожидалось, имеется вставка черного пластика в верхней части дисплея, туда поставили камеру и динамик. Больше ничего на фронтальной панели нет. Сзади нас ждет система из двух камер, вспышка, сканер отпечатков пальцев и логотип новинки. Ничего удивительного нет, просто хороший набор дельных дизайнерских решений.

Бонусы

Главная фишка здесь заключается в дисплее — диагональ 6,1 дюйма, разрешение 3120 на 1440 точек. Это разрешение 2К+, хотя это название от нашей редакции, официально пока что данное разрежение никак не назвали. Однако, это явно 2К, только более растянутое. Яркость дисплея составляет 1000 кд/м2, что не укладывается в голове. Это же практически фонарик! Помимо этого, производитель в настройках смартфона добавил возможность софтом закрыть «ушки» справа и слева от вставки, чтобы она вам не мешала при просмотре фильмов или прочих делах. Зачем было ее вообще сюда ставить?

Итог

К сожалению, пока что стоимость смартфона не сообщается. Это странно, ведь обычно во время официального анонса стоимость называют. Тем не менее, новинка явно будет одним из фаворитов на рынке флагманов — шикарный дисплей привлечет больше ценителей качественной картинки, которые смотрят фильмы или сериалы, плюс производительная начинка для игр и работы с фото или видео. Остается лишь надеяться, что производитель не погубит новинку высокой стоимостью, ведь в этом случае на рынке вновь не будет адекватной конкуренции Samsung. Посмотрим, что будет на самом деле.