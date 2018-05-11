Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы дождались

Стоит отметить, что хотя смартфон LG G7 ThinQ анонсировали только сегодня, мы знали обо всех его характеристиках и дизайне еще задолго до этого мероприятия. И, нет, мы не хвастаемся — никакой дедукции или умения предсказывать будущее. Просто компания не смогла удержать информацию в тайне и буквально за пару месяцев до анонса все фотографии и характеристики уже были в сети, осталось только изучить все это и отделить совсем шальные данные от более-менее адекватных. Теперь нам официально показали смартфон и хотя эффект неожиданности сдулся, новинка очень даже крутая и стоит того, чтобы потратить на нее время и изучить характеристики. Да, по моему мнению, данный девайс вполне может конкурировать с другими флагманами на рынке, в некотором смысле даже выигрывать за счет более современного дисплея и камеры. Но, давайте рассмотрим особенности девайса более предметно.
ХарактеристикиЗа основу производительности мобильного телефона взят процессор Snapdragon 845 от компании Qualcomm. Это топовый процессор на данный момент, который выдает громадную производительность и позволяет вам работать с играми, программами и прочим развлекательным контентом без проблем и тормозов. На сегодняшний день просто нет более мощного процессора, так что проблем быть не должно. Поддерживать производительность флагмана будет оперативная память на 4 или 6 гигабайт, в зависимости от выбранной комплектации. Кстати, от комплекта зависит и объем встроенной памяти — 64 или 128 гигабайт. Думаю, оба варианта будут интересны, просто пользователь может сам выбрать себе подходящие характеристики на все случаи жизни — не обязательно брать типовую модель, если вы не планируете таскать с собой десяток фильмов в кармане. В плане начинки флагман очень даже хорошо себя показал.
Дизайн корпусаВнешний вид смартфона в последнее время потерял особую ценность, так как дисплей на фронтальной панели занимает все пространство, а на тыльной стороне особо фантазию не проявишь — там тоже все расписано по миллиметрам. На передней панели, как и ожидалось, имеется вставка черного пластика в верхней части дисплея, туда поставили камеру и динамик. Больше ничего на фронтальной панели нет. Сзади нас ждет система из двух камер, вспышка, сканер отпечатков пальцев и логотип новинки. Ничего удивительного нет, просто хороший набор дельных дизайнерских решений.
БонусыГлавная фишка здесь заключается в дисплее — диагональ 6,1 дюйма, разрешение 3120 на 1440 точек. Это разрешение 2К+, хотя это название от нашей редакции, официально пока что данное разрежение никак не назвали. Однако, это явно 2К, только более растянутое. Яркость дисплея составляет 1000 кд/м2, что не укладывается в голове. Это же практически фонарик! Помимо этого, производитель в настройках смартфона добавил возможность софтом закрыть «ушки» справа и слева от вставки, чтобы она вам не мешала при просмотре фильмов или прочих делах. Зачем было ее вообще сюда ставить?
ИтогК сожалению, пока что стоимость смартфона не сообщается. Это странно, ведь обычно во время официального анонса стоимость называют. Тем не менее, новинка явно будет одним из фаворитов на рынке флагманов — шикарный дисплей привлечет больше ценителей качественной картинки, которые смотрят фильмы или сериалы, плюс производительная начинка для игр и работы с фото или видео. Остается лишь надеяться, что производитель не погубит новинку высокой стоимостью, ведь в этом случае на рынке вновь не будет адекватной конкуренции Samsung. Посмотрим, что будет на самом деле.