Предварительный обзор LG UltraGear 27GL850G. Для настоящих геймеров

На выставке CES 2019 показали много интересных железок, которые кому-то будут интересны. В частности, компания LG показала новый игровой монитор, который вызвал у аудитории массу вопросов и негативных комментариев. Данный монитор получил название LG UltraGear 27GL850G и сегодня мы разберемся в том, почему же этот продукт так не понравился геймерам со всего мира. Все же яркая новинка, которая получила новые технологии, обычно имеет больше шансов на успех, чем устаревшие модели, однако с этим продуктом все немного иначе. Складывается ощущение, что при разработке новинки делали упор только на маркетинг и рекламу, а не на сами характеристики монитора. В итоге получилась модель, которую мы бы не могли рекомендовать к приобретению. Давайте же посмотрим на то, что умеет продукт, почему он себя так зарекомендовал и что с ним можно будет делать в теории. Итак, поехали.

Характеристики

Диагональ дисплея монитора составляет 27 дюймов, это вполне приличный параметр для игрового монитора. При большей диагонали ваши глаза могут уставать, плюс иногда банально неудобно играть на больших моделях. Разрешение при этом составляет 2560 на 1440 точек. Данное разрешение не вызывает восторга — это не 4К, о котором сейчас все мечтают и целятся именно на это разрешение, а 2К. Чуть лучше, чем FullHD, но не настолько, чтобы вы прямо удивились качеству и плотности пикселей. Зато требует монитор с таким разрешением заметно больше ресурсов компьютера, получить высокий уровень FPS будет проблематично. Далее, модель может похвастаться базовой частотой смены кадра в 144 герца, однако в рекламных материалах используется цифра 160 Гц. Дело в том, что монитор умеет «разгонять» матрицу и выдавать 160 Гц. Стоит ли говорить, что такой разгон иногда выглядит не так, как пользователю бы хотелось?

Дизайн корпуса

Кроме того, монитор получил технологию NVIDIA G-Sync, чтобы синхронизировать кадры на видеокарте и на вашем мониторе. Якобы без этой технологии будут разрывы изображения и так далее. Как показывает практика — разрывы бывают настолько редко, что данная технология кажется не особо нужной даже на самых топовых устройствах. Для данной модели, которая даже не 4К, установка NVIDIA G-Sync кажется очередным ходом для пиара. Данная технология существенно повышает цену продукта, который без нее был бы фактически бюджетником. И, конечно, хотелось бы отметить матрицу nano IPS, характеристик и преимуществ которой обнаружить в сети не удалось.В плане внешнего вида к монитору вопросов нет, разработчики явно потрудились на славу. Во-первых, у этого продукта практически нет рамок справа, слева и сверху от дисплея, что позволяет вам собирать несколько мониторов в один ряд и получат практически бесшовную картинку. Это действительно большое преимущество для современного геймера, которому одного монитора уже мало. Понравилась подставка, которая не занимает много места на столе, и возможность наклонять монитор, чтобы получать оптимальный угол обзора. Кстати, на тыльной стороне корпуса имеется фирменная подсветка.

Итог

На текущий момент стоимость монитора не называют, ведь он только-только попал на выставку и пока что даже даты продаж нет. Но, стоит понимать, что это будет продукт не из доступного сегмента — технология от NVIDIA вместе с подсветкой и высокой частотой смены кадров тянут на приличную сумму денег, хотя ничего особенного в данном мониторе нет. Я бы даже не сказал, что он геймерский, если бы не знал о высокой частоте смены кадров. Видимо, это некий эксперимент по привлечению внимания.