Предварительный обзор LG V60 ThinQ 5G. Новый флагман

Характеристики

Компания LG какое-то время назад занимала лидирующую позицию на рынке смартфонов и просто отлично продавала свои гаджеты, но потом ситуация резко изменилась. На рынок вышли достаточно классные смартфоны китайских компаний, которые стоят дешевле и при этом предоставляют вполне приличный набор функций и производительное железо. Пользователи достаточно быстро переключились на китайские бренды, а LG стремительно вылетела даже из десятки популярных брендов. Сейчас у производителя ситуация еще хуже, так как смартфоны продаются достаточно плохо. Однако производитель не теряет надежды и старается как-то привлечь внимание к своему бренду при помощи нестандартных решений. К примеру, производитель представил смартфон V60 ThinQ 5G, который обладает целым перечнем различных приятных преимуществ. Итак, давайте посмотрим, стоит ли этот гаджет своих денег и вообще нужно ли на него обращать внимание.

Два дисплея

В плане начинки смартфона ничего удивительного сказать не могу — здесь установлен самый мощный на текущий момент мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 865, который обладает просто безумной производительностью. Для смартфона этого хватит с головой для абсолютно любых задач, начиная с запуска современных игровых проектов и заканчивая просто просмотром фильмов в высоком разрешении. В этом плане производитель поступил правильно, но, повторюсь, просто производительным процессором сейчас уже никого не удивишь. Также в систему на чипе входит мобильный модем Snapdragon X55 5G, который обеспечивает смартфон работой в сетях пятого поколения. Это позволит в будущем запускать контент из интернета на каких-то безумных скоростях, что действительно приятно и удобно. Проблема только в том, что самих сетей пятого поколения пока что в доступе свободном нет.

Итог

Производитель вновь идет по проверенному пути и предлагает пользователю два дисплея на своем флагмане. Правда, стоит понимать один простой факт — на самом деле у смартфона всего один дисплей, второй является просто опцией, которая покупается отдельным чехлом с дисплеем. И только при наличии данного аксессуара пользователь получает второй дисплей, который откидывается в формате книжки. Это действительно удобно во многих ситуациях, но и один дисплей гаджета тоже неплох — диагональ дисплея составляет 6,8 дюймов, что даже по нынешним меркам кажется просто гигантским дисплеем. Разрешение высокое, естественно, плюс отличные углы обзора и прочие мелкие бонусы. Все же производитель знает, как привлекать пользователей хорошим дисплеем — LG сама делает дисплеи для половины рынка смартфонов. В этом плане никто разочарован не будет.

У смартфона V60 ThinQ 5G достаточно неплохой набор преимуществ — здесь очень большой и качественный дисплей, который позволяет с комфортом играть в игры или смотреть фильмы, производительная начинка, позволяющая делать это без лишних проблем, плюс простой и изящный дизайн корпуса. Производитель даже камерами порадовал, которые позволяют снимать картинку в очень высоком качестве, что для многих потенциальных покупателей тоже важно. Проблема только в том, что LG на текущий момент уже не может похвастаться настолько высокой популярностью, чтобы даже при наличии таких вот бонусов пользователи ринулись в магазин оформлять предварительный заказ. Неплохой смартфон, без всяких претензий, но производитель еще не называет официальные цены, а без них говорить о конкуренции просто невозможно. Хочется же сравнить продукт с ближайшими оппонентами.