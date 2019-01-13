Предварительный обзор Lenovo Legion Y27gq. Для заядлых геймеров

Игровые мониторы пользуются невероятной популярностью среди геймеров, так как это действительно крутой продукт для того, чтобы получать удовольствие от любимого занятия. Конечно, кто-то скажет, что не обязательно покупать геймерский монитор, чтобы наслаждаться играми. Частично я с этим мнением согласен — если вы играете в одиночные игры, где совершенно не обязательно иметь высокую частоту кадров, то можно спокойно брать любой монитор. Если же вы хотите сражаться в шутерах и прочих соревновательных жанрах, то нужно смотреть в сторону именно геймерских мониторов, так как они не только дают больше возможностей, но и по целому ряду параметров лучше обычных моделей. Сегодня мы поговорим о том, почему монитор Lenovo Legion Y27gq так интересен потенциальным покупателям и почему его называют одним из лучших продуктов в своем классе на текущий момент. Заинтересовал? Тогда поехали.

Характеристики

Диагональ дисплея, как вы уже поняли, составляет 27 дюймов и этого предостаточно, чтобы в шутерах и мультиплеерных проектах вы чувствовали себя комфортно. Конечно, для некоторых игр хочется больше дюймов, но это все же продукт с упором на киберспорт и делать его громадным нет необходимости. Разрешение составляет 2560 на 1440 точек, что тоже вполне ожидаемо — какой смысл делать монитор 4К, если геймер потом просто не сможет выжать нужное количество кадров в соревновательной игре. А вот с 2К разрешением и картинка приемлемая, и не нужно систему напрягать лишний раз слишком уж высоким разрешением. Данных о матрице монитора нет, но есть слухи, что здесь установлена не IPS матрица, а что-то более продвинутое. Пока что сказать об этом ничего не можем, так как официальный источник детальных характеристик не предоставляет. Но, нам и имеющейся информации хватит с головой.

Главная фишка данного монитора в возможности обновления матрицы в 240 герц. То есть, если ваш компьютер предоставит достаточно производительности, чтобы игра шла в 240 кадров на секунду, то вы получите максимально плавную картинку и не потеряете никаких важных деталей. Разница между 60 Гц и 240 Гц просто колоссальная, особенно если это касается соревновательных шутеров. Кроме того, здесь реализована технология NVIDIA G-Sync, которая полностью исключает разрывы кадров и делает картинку более стабильной. Шикарный набор характеристик для того, кто хочет получить действительно идеальный монитор для игр.

Дизайн корпуса

Разработчики продукта позаботились о том, чтобы вы могли собрать систему из нескольких мониторов в одном ряду — рамки справа, слева и сверху от монитора сведены до минимума. Если поставить несколько мониторов в один ряд, то вы не заметите, что это разные устройства, что крайне важно для погружения в атмосферу. Очень понравилась подставка, которая выполнена в очень интересном стиле и занимает минимум места на рабочем столе. Это важно, ведь геймер иногда хочет разметить клавиатуру более удобно. Конечно же, монитор можно наклонять и поднимать для вашего удобства.

Итог

На текущий момент стоимость монитора никто не называет, что является главной проблемой при его оценке — тяжело оценивать продукт, который не обладает ценой. Хотя, нужно понимать, что это монитор для геймеров с самыми передовыми характеристиками и технологиями. Я просто уверен, что такого рода продукт не будет доступным — за него нужно будет заплатить довольно много денег. И это вполне оправдано, ведь играть на уровне киберспортсмена с такими инструментами для победы дорогого стоит. Будем следить за новостями и расскажем вам о цене новинки.