Предварительный обзор Lenovo Legion Y27gq. Для заядлых геймеров

2019-01-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lenovo Legion Y27gq; [105]
Игровые мониторы пользуются невероятной популярностью среди геймеров, так как это действительно крутой продукт для того, чтобы получать удовольствие от любимого занятия. Конечно, кто-то скажет, что не обязательно покупать геймерский монитор, чтобы наслаждаться играми. Частично я с этим мнением согласен — если вы играете в одиночные игры, где совершенно не обязательно иметь высокую частоту кадров, то можно спокойно брать любой монитор. Если же вы хотите сражаться в шутерах и прочих соревновательных жанрах, то нужно смотреть в сторону именно геймерских мониторов, так как они не только дают больше возможностей, но и по целому ряду параметров лучше обычных моделей. Сегодня мы поговорим о том, почему монитор Lenovo Legion Y27gq так интересен потенциальным покупателям и почему его называют одним из лучших продуктов в своем классе на текущий момент. Заинтересовал? Тогда поехали.

Характеристики

Диагональ дисплея, как вы уже поняли, составляет 27 дюймов и этого предостаточно, чтобы в шутерах и мультиплеерных проектах вы чувствовали себя комфортно. Конечно, для некоторых игр хочется больше дюймов, но это все же продукт с упором на киберспорт и делать его громадным нет необходимости. Разрешение составляет 2560 на 1440 точек, что тоже вполне ожидаемо — какой смысл делать монитор 4К, если геймер потом просто не сможет выжать нужное количество кадров в соревновательной игре. А вот с 2К разрешением и картинка приемлемая, и не нужно систему напрягать лишний раз слишком уж высоким разрешением. Данных о матрице монитора нет, но есть слухи, что здесь установлена не IPS матрица, а что-то более продвинутое. Пока что сказать об этом ничего не можем, так как официальный источник детальных характеристик не предоставляет. Но, нам и имеющейся информации хватит с головой.

Главная фишка данного монитора в возможности обновления матрицы в 240 герц. То есть, если ваш компьютер предоставит достаточно производительности, чтобы игра шла в 240 кадров на секунду, то вы получите максимально плавную картинку и не потеряете никаких важных деталей. Разница между 60 Гц и 240 Гц просто колоссальная, особенно если это касается соревновательных шутеров. Кроме того, здесь реализована технология NVIDIA G-Sync, которая полностью исключает разрывы кадров и делает картинку более стабильной. Шикарный набор характеристик для того, кто хочет получить действительно идеальный монитор для игр.

Дизайн корпуса

Разработчики продукта позаботились о том, чтобы вы могли собрать систему из нескольких мониторов в одном ряду — рамки справа, слева и сверху от монитора сведены до минимума. Если поставить несколько мониторов в один ряд, то вы не заметите, что это разные устройства, что крайне важно для погружения в атмосферу. Очень понравилась подставка, которая выполнена в очень интересном стиле и занимает минимум места на рабочем столе. Это важно, ведь геймер иногда хочет разметить клавиатуру более удобно. Конечно же, монитор можно наклонять и поднимать для вашего удобства.

Итог

На текущий момент стоимость монитора никто не называет, что является главной проблемой при его оценке — тяжело оценивать продукт, который не обладает ценой. Хотя, нужно понимать, что это монитор для геймеров с самыми передовыми характеристиками и технологиями. Я просто уверен, что такого рода продукт не будет доступным — за него нужно будет заплатить довольно много денег. И это вполне оправдано, ведь играть на уровне киберспортсмена с такими инструментами для победы дорогого стоит. Будем следить за новостями и расскажем вам о цене новинки.

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