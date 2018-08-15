Предварительный обзор Logitech Powered. Зарядим ваш iPhone

2018-08-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Logitech Powered; [242]
Компания Apple на своей презентации в октябре прошлого года рассказала про свою беспроводную зарядку, которая вроде как умеет заряжать сразу два устройства и выглядит нереально круто. Вот только прошел уже почти год, а продукт так в продажу и не поступил. Всем владельцам iPhone 8 и iPhone X приходится покупать какие-то сторонние аксессуары, так как производитель сам ничего недолить не хочет. Очень часто такие аксессуары стоят довольно дорого, либо же не отвечают требованиям пользователя. Благо, в сети показалась зарядка Logitech Powered, которая выглядит круто и позволяет вам спокойно работать со смартфоном, пока он будет на подзарядке. Будем надеяться, что производитель и в будущем будет выпускать подобные решения, но сейчас нужно присмотреться к этой модели. Мне кажется, что это лучшая беспроводная зарядка на рынке, а ведь конкурентов достаточно много.

Дизайн корпуса

Корпус продукта выполнен из белого пластика, выглядит это достаточно привлекательно и дорого. Сам корпус собран из двух элементов — треугольная подставка, которая устанавливается на стол, и сама панель для зарядки. В задней части зарядки имеется выход для кабеля, который вы будете подключать в розетку для подачи энергии. В подставке есть небольшое углубление спереди, так что ваш смартфон никуда не выскользнет и не упадет, плюс на панели зарядки есть прорезиненное покрытие, которое тоже не даст вашему устройству упасть даже во время вибро-звонка. Вы просто приходите домой, ставите смартфон и он заряжается, не нужно ничего подключать или настраивать. Преимущество такого дизайна в том, что смартфон не лежит на поверхности, а стоит под углом. Из-за этого вы можете смотреть фильмы или общаться в социальных сетях, пока продукт находится на зарядке. Действительно удобное преимущество.

Характеристики

Новинка построена в соответствии со стандартом Qi. Это самый распространенный вариант беспроводных зарядных устройств, так что можно с уверенностью говорить о возможностях продукта и надежности системы. При использовании продукта со смартфонами iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus гаджет будет мощность в 7,5 Вт, для всех остальных смартфонов с поддержкой зарядки Qi будет работать мощность в 5 Вт. Такое ограничение обусловлено разными возможностями смартфонов, так что разработчик просто исключил перегрев продукта. Хотя, зарядка получается довольно шустрая.

Преимущества

Громадным плюсом данного решения является большая катушка, которая и будет передавать ток для беспроводной зарядки. Дело в том, что в большинстве ситуаций катушки очень маленькие и пользователю приходится буквально целиться, чтобы смартфон начал заряжаться. Здесь же почти всю панель занимает данная катушка и вы можете ставить смартфон вертикально, либо же ложить его вертикально на рамку. Это позволит смотреть фильмы в правильном положении экрана, без потери заряда. Отличная функция для кухни или рабочего стола.

Итог

Стоимость продукта оказалась достаточно низкой — всего 70 долларов. Если вы давно хотели себе такое решение и следили за рынком, то понимаете, что большинство устройств на рынке стоят заметно дороже. Здесь же вы получаете полноценный вариант беспроводной зарядки, который позволяет вам с удовольствием работать с устройством забыть про кабели. Беспроводная зарядка тем и хороша, что вам не нужно думать о кабелях, ломать выходы и все в таком духе — просто положили устройство на стол и оно там заряжается. Отличное решение от компании Logitech, которое явно понравится фанатам яблочных флагманов.


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