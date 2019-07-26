Предварительный обзор MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio. Стильно и дорого

Дизайн корпуса

Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно качественные решения, но показывают свои новинки без цен и дат релизов. Сегодня мы посмотрим на очередной громкий релиз, который порадовал нас дизайном. Но, вероятно, новинка от MSI будет довольно дорогой, да и в целом к линейке есть определенные вопросы.

Характеристики

Стоит отметить, что менять свой фирменный дизайн производитель не решился и мы видим все тот же стиль, что бы реализован в предыдущих линейках видеокарт MSI. У MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio достаточно привлекательная лицевая сторона сразу с четырьмя зонами подсветки — они расположены вокруг центрального вентилятора и весьма достойно освещают корпус вашего компьютера изнутри. Сам же кожух системы охлаждения, который выполнен преимущественно из черного и серебристого пластика, является исключительно декоративным элементом. То есть, новинка выглядит точно так же, как модель предыдущей линейки — ничего лишнего или удивительного, просто классическая видеокарта от компании MSI. Стоит отметить, что такой дизайн очень многим понравится — он идеально подходит для почти любой системы в любом цвете. Да и подсветка смотрится крайне привлекательно.

Особенности

Стоит сразу сказать, что характеристики данной видеокарты линейки Super ничем не отличаются в техническом плане от тех, что вы можете увидеть у других производителей. За основу видеокарты все так же взят графический процессор NVIDIA TU104, который использовался и в оригинальной линейке RTX, только ядер CUDA стало больше, теперь их 3072. Памяти у видеокарты все так же 8 гигабайт, этого предостаточно, чтобы вы играли в любимые игры в 4К и не ощущали проблем с видеопамятью в целом. Шина 256 бита, базовая частота графического процессора из коробки составляет 1605 МГц. Однако, вы можете использовать заводской разгон и получить целых 1815 МГц, которые выглядят уже более привлекательно. Стоит напомнить, что абсолютно у всех видеокарт партеров NVIDIA именно такие характеристики по частотам и разгону. Видимо, больше разогнать графический процессор просто не получается.

Итог

Во-первых, стоит выделить довольно привлекательный каркас тыльной стороны видеокарты — эта прочная панель делает и саму видеокарту более прочной. Кроме того, это действительно выглядит привлекательно и если у вас есть любовь к стильным элементам корпуса, то задняя панель вам точно поразится — она шикарно реализована и смотрится отлично. Во-вторых, конечно же, видеокарта поддерживает фирменную технологию подсветки RGB Mystic Light, которая поддерживает тьму режимов и позволяет вам настраивать разнообразные стили. Можно ее даже синхронизировать с другими компонентами вашей системы, если они тоже поддерживают RGB Mystic Light. В-третьих, новинка поддерживает систему охлаждения Tri-Frozr., которая является фирменной фишкой компании и выдает отличное охлаждение при весьма низком уровне шума. Одна из лучших систем охлаждения на рынке.

Стоит сказать, что на текущий момент нет информации о реальной дате старта продаж данной видеокарты или ее стоимости, так что нам крайне тяжело сравнивать ее с потенциальными конкурентами. Но, вероятно, можно судить по предыдущим ценникам на видеокарты компании MSI — новинка будет продаваться чуть дороже GIGABYTE, но на уровне с ASUS при аналогичных характеристиках и частотах графического процессора. Вопрос только в том, стоит ли вообще покупать новую видеокарту и отдавать за нее свои деньги.